协合新能源与贝恩资本旗下Bridge Data Centres签署谅解备忘录

香港, 2026年3月3日 - (亚太商讯) - 2026年3月2日，协合新能源集团（CNE 集团） 与贝恩资本旗下BDC在新加坡签署谅解备忘录（MOU）。

根据备忘录，双方将在全球范围内共同探索融合可再生能源与氢能解决方案的多元化能源供应路径，支持数据中心基础设施的低碳转型, 包括提供新加坡首个专为人工智能数字基础设施设计的驳船式氢能发电解决方案。合作内容包括：氢能发电路径研究、系统集成设计、储能部署评估，以及优化电力采购机制。双方希望通过这些举措，提升下一代数据中心园区的能源可靠性、运营灵活性与长期可持续性。

协合新能源在可再生能源开发与综合能源系统方面拥有专业优势，BDC则在数字基础设施领域具备领先运营能力，双方合作旨在加速清洁能源与先进算力基础设施的融合。随着人工智能与高性能计算持续重塑区域经济，本次合作也将助力新加坡保持领先数字枢纽的地位，实现以低碳能源为支撑的发展目标。

Bridge Data Centres（BDC）

总部位于新加坡，贝恩资本（Bain Capital）旗下在亚太地区领先的超大规模数据中心平台，专注于高性能数字基础设施的开发与运营。公司业务覆盖多个高增长市场，致力于提供韧性、可靠、可持续的基础设施，支持云计算与人工智能应用的快速扩张。

协合新能源集团（CNE）

总部位于新加坡，是在香港交易所及新加坡交易所两地主板上市的可再生能源开发商与运营商，拥有二十年可再生能源行业经验，业务涵盖风电、光伏及储能项目。集团在项目开发、投资、建设及长期资产管理方面具备雄厚实力，目前在全球持有的权益装机容量超过5 吉瓦（GW）。协合新能源始终致力于推动清洁能源应用，提供综合能源解决方案，助力可持续发展。

