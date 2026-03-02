舜宇光学科技获纳入中证港股通机器人主题指数

香港, 2026年3月2日 - (亚太商讯) - 全球领先的综合光学零件及产品生产商 — 舜宇光学科技（集团）有限公司（"集团"）（股份代号：2382.HK）欣然宣布，集团凭借在光学领域的核心技术优势，成功获纳入新推出的"中证港股通机器人主题指数"。

该指数由中证指数有限公司于2月27日正式发布，从港股通目标范围内筛选30家业务涉及机器人本体制造、机器人智能化所需的感知、规划决策和运动控制与执行等软件及硬件产品，以及为机器人智能决策与控制提供算力基础资源等领域的上市公司证券作为指数样本，旨在全面反映港股通范围内机器人主题上市公司的整体表现。

作为内地投资者配置香港市场的主要渠道，港股通一直备受关注。此次机器人主题指数的推出，为投资者提供了一键布局港股"机器人矩阵"的精准指南，同时也为具备核心技术和产业优势的相关企业带来了更高的市场能见度。

获纳入中证港股通机器人主题指数，不仅体现了资本市场对舜宇光学科技在机器人相关领域技术实力与产业地位的高度认可，也彰显了集团在推动智能视觉赋能机器人发展方面的战略价值。展望未来，集团将持续加大研发投入，深化光学核心技术布局，助力全球机器人产业智能化升级。

关于舜宇光学科技（集团）有限公司

舜宇光学科技（集团）有限公司创立于1984年，是全球领先的综合光学零件及产品制造商。公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售，主要产品包括光学零组件、光电产品及光学仪器。目前，集团已经形成了手机事业、汽车事业、安防事业、显微仪器事业、机器人事业、AR/VR事业、工业检测事业、医疗检测事业八大业务板块。集团坚持"以客户为中心"，始终将客户利益放在首位，现已与相关业务板块的全球知名客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。其中车载镜头的市场占有率连续多年位居全球首位，手机镜头市场占有率全球第一，手机摄像模块市场占有率位居全球第一。

