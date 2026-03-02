Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Monday, 2 March 2026, 16:29 HKT/SGT
来源 MiniMax Group Inc.
Notion宣布引入MiniMax M2.5 与Claude Sonnet 4.6并列

香港, 2026年3月2日 - (亚太商讯) - 近日，Notion联合创始人Akshay Kothari宣布，Notion Custom Agents已引入开源权重模型MiniMax M2.5并作为实验性功能向用户开放。

据悉，MiniMax M2.5 以“开源权重模型”身份独立列于模型选择列表，与Claude Sonnet 4.6、Opus 4.6、Haiku 4.5及GPT-5.2、GPT-5.3 Codex并列。Kothari表示，对于简单任务，该模型的使用成本远低于其他闭源模型。

Notion是一款集文档、笔记、数据库与项目管理于一体的全能工作台，目前全球用户超过1亿，广泛应用于个人效率管理与企业团队协作场景。

 



