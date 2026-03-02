Notion宣布引入MiniMax M2.5 与Claude Sonnet 4.6并列

|
香港, 2026年3月2日 - (亚太商讯) - 近日，Notion联合创始人Akshay Kothari宣布，Notion Custom Agents已引入开源权重模型MiniMax M2.5并作为实验性功能向用户开放。
据悉，MiniMax M2.5 以“开源权重模型”身份独立列于模型选择列表，与Claude Sonnet 4.6、Opus 4.6、Haiku 4.5及GPT-5.2、GPT-5.3 Codex并列。Kothari表示，对于简单任务，该模型的使用成本远低于其他闭源模型。
Notion是一款集文档、笔记、数据库与项目管理于一体的全能工作台，目前全球用户超过1亿，广泛应用于个人效率管理与企业团队协作场景。
