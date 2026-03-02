百望股份携手新加坡AI巨头Staple AI 解锁跨境财税合规新生态

香港, 2026年3月2日 - (亚太商讯) - 近日，新加坡AI巨头Staple AI（Staple AI Pte. Ltd.）与百望股份在上海正式举行战略合作签约仪式。Staple AI联合创始人、COO侯文泰（Boon Thai Hoh）与百望股份联合创始人、CMO邹岩代表双方签署战略合作框架协议。

Staple AI是由AI驱动的全球一站式智能文档管理平台，可无缝集成各种外部系统，支持300+语言及不同格式的结构化、非结构化文档的识别与数据采集。Staple AI能在数秒内从各类文档中自动提取、分类归档及跨数据源核验，准确率超95%，服务客户已覆盖全球60个国家；可无缝集成ERP、CRM、RPA等系统，自动识别并翻译全球300多种语言，解析核验发票、订单、合同等结构化/非结构化数据；拥有全球四大数据中心，布局中国、德国、美国、新加坡，保障并满足企业全球数据安全需求。

签约仪式现场，百望股份与Staple AI围绕跨境企业数字化服务的市场机遇、产品融合路径与行业解决方案展开了充分的业务研讨，在高度共识的基础上完成了合作协议的正式签署。

具体而言，双方将基于各自核心优势展开全维度、深层次的战略协同，在智能文档处理、全球财税合规、跨境数字化解决方案等领域开启全方位合作，此举也标志着百望股份的全球化战略布局迎来里程碑式的关键进展。

强强联合，打造跨境智能财税服务新标杆

当前，全球经济一体化进程持续深化，中国企业出海浪潮方兴未艾，跨国企业在全球经营过程中，面临着多语言业务处理、多国财税合规管控、跨区域数据安全流转等诸多痛点与挑战，对全球化、一体化、合规化的数字化财税解决方案有着极为迫切的市场需求。

此次合作的达成，源于双方在技术理念与市场布局上的高度契合，更离不开双方核心能力的极致互补。

双方将实现核心能力的深度互补与双向赋能：百望股份将开放自身在国内财税领域的核心能力，为Staple AI产品在中国市场的本地化落地提供增值税发票数据提取、真伪核验等核心技术支撑与本土化服务保障；同时依托自身成熟的客户服务网络、行业解决方案能力与企业服务经验，携手Staple AI打造适配全球不同市场合规要求、贴合企业跨境经营场景的数字化解决方案。

同时，针对出海马来西亚、新加坡市场的中国企业，百望股份将输出成熟的数字化税务合规产品，Staple AI则开放其对接马来西亚、新加坡税务征管平台的API接口能力，为百望股份的马来西亚、新加坡市场拓展提供本地化合规技术赋能，助力中国出海企业无缝适配马来西亚、新加坡的税务监管要求。

此外，Staple AI将为其智能文档处理产品、税务征管平台API集合提供全周期的交付与运维技术支持，与百望股份成熟的客户服务体系形成高效协同，为全球客户提供稳定、高效、全链路的技术保障与服务支持。

百望股份联合创始人、CMO邹岩在签约现场表示，“依托此次合作，百望股份将进一步完善全球化产品矩阵，赋能跨境财税服务能力，把自身在国内财税数字化领域沉淀的成熟经验、行业解决方案与全链路服务能力，延伸至全球市场，为中国出海企业、全球跨国企业提供适配不同国家和地区合规要求、贴合本土业务场景的全链路数字化财税服务，助力企业破解跨境经营中的合规难题与数字化转型瓶颈。”

此次与Staple AI达成战略合作，正是百望股份立足本土、放眼全球，顺应企业全球化经营趋势作出的核心战略布局。未来，百望股份将携手Staple AI持续推动全球智能财税与文档管理领域的技术革新与服务升级，为全球企业的跨境数字化经营注入源源不断的创新动能，为中国企业在全球化浪潮中赢得先机!

