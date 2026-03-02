中创新航发布盈喜 预期2025全年净利润同比大幅上升140%至160% 盈利能力远超预期

香港, 2026年2月28日 - (亚太商讯) - 中创新航科技集团股份有限公司（“中创新航”或“公司”，股票代码：3931.HK）发布盈利预喜公告，预期于截至2025年12月31日止年度录得净利润为介乎约人民币2,025百万元至人民币2,193百万元，较去年同期净利润约为人民币844百万元上升约140%至160%。预期增长主要来自公司领先技术产品在乘用车、商用、储能等领域的持续高增长。

中创新航表示，公司坚持动力储能双驱动、积极推进全球化布局。2025年，公司各业务板块均实现快速增长，动力、储能双双位居全球前四，市场份额持续增长，头部企业的地位更加稳固。动力电池领域，公司凭借卓越的产品实力，成功获得多家国际主流车企订单，并在高端车型市场取得显著增长；商用车动力电池交付量实现数倍级增长，远超预期，重卡等业务的成功布局进一步巩固了公司在商用业务领域的竞争优势。储能领域同样保持强劲发展势头，电芯出货量再次实现倍数级增长，并在全球重大市场斩获多个标杆项目。伴随着全球化布局的持续提速与客户需求的快速增长，公司新一轮产能规划正快速落地，为全球化交付能力提供了有力支撑。公司业务的快速拓展与全球化布局的持续深化，成为收入大幅增长的关键驱动力。 作为电池专家，公司始终秉持技术创新的理念，持续巩固产品与技术的领先地位。年内，公司携“顶流”电池持续引领技术前沿，5C超快充铁锂电池成功配套小鹏全系新车；400Wh/kg固液混合电池已实现装车试点；全固态电池性能优越、生产线贯通投用；高功率磷酸铁锂大圆柱电池实现PHEV车型大规模量产配套；314Ah二代长循环储能电芯凭借15,000次的超长寿命获得全球客户高度认可；新一代“至久”588Ah、600Ah+储能大电芯产品顺利进入量产阶段。同时，公司大力探索新兴市场，高比能、高安全高镍圆柱电池已量产配套头部eVTOL机型，全固态电池在机器人、eVTOL领域已得到应用。公司秉持技术创新驱动增长的核心理念，依托成熟的技术平台与全球化产能布局，实现了全场景业务布局，为未来利润的持续增长注入强劲动能。

关于中创新航集团有限公司

中创新航（3931.HK）是专业从事锂电池、电池管理系统及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的新能源高科技企业。作为电池专家，公司致力于构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。

目前，公司已建立江苏、福建、四川、湖北、安徽、广东等多个产业基地，完成全方位国内产业布局，同时已设立欧洲产业基地、泰国产业基地，大力拓展海外产业布局，打造拥有规模化智能制造实力的国际化领先企业。

