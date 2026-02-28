西普尼(02583.HK)成功纳入MSCI全球小型股指数 公司成长潜力再获印证

香港, 2026年2月27日 - (亚太商讯) - 深圳西普尼精密科技股份有限公司（以下简称"西普尼"或"公司"，股份代号：02583.HK）今日欣然宣布，公司已被正式纳入MSCI全球小型股指数，相关调整正式于今日收盘后生效。这是公司继近期入选恒生综合指数后，再度获得国际权威指数机构的肯定，标志着公司的投资价值与市场表现获得全球资本市场更广泛的关注。

跻身MSCI指数，获国际资本权威背书

作为全球领先的指数编制机构，MSCI旗下指数是全球机构投资者进行资产配置的核心基准，其成分股筛选被视作企业获得国际资本市场认可的重要风向标，筛选过程严格依据市值规模、股票流动性、公司治理水平等多维度客观量化指标，极具专业性与权威性。

本次MSCI全球小型股指数在中国地区纳入了包括西普尼在内的21只股票，该指数聚焦于中国市场中具备高成长潜力的小型市值企业。成分股需通过严苛的流动性与规模审核，编制标准与国际投资理念高度契合，是全球资金布局中国小型成长股的核心参考。截至2026年2月26日，西普尼总市值约86亿港元，此次成功入选，是西普尼发展历程中的又一重要里程碑，标志着资本市场对公司市值流动性、业务规模及行业地位的认可，也是对公司持续增强的综合竞争力、业绩表现以及长期发展前景的高度肯定。

三大核心优势，夯实入选根基

西普尼在黄金手表及配饰消费品行业长期深耕所形成的产业积累、持续深化的技术壁垒以及稳健向上的经营表现，构筑起稳固的核心竞争优势，也为此次成功入选MSCI奠定了坚实基础。

在技术层面，西普尼深耕黄金手表及配饰消费品细分领域，2025年10月斩获国家级"专精特新小巨人"认证，自主研发的"超分子黄金硬化技术"攻克了足金质地柔软、难以应用于复杂腕表制造的行业痛点，技术壁垒高、难以被快速模仿，成为公司构筑长期市场护城河的核心支撑。

在业务模式上，公司形成了"自有品牌（OBM）与设计代工（ODM）并举"的双轮驱动模式，为周大生、老凤祥等头部珠宝品牌提供全流程制造服务，同时打造覆盖高端足金腕表与轻奢时尚腕表的多层次品牌矩阵，线下零售终端超3000个，兼具技术与渠道双重优势。

在战略布局上，公司紧扣消费升级趋势，推进"黄金+科技+文创"战略升维，与华为深度合作推出全球首款搭载智能机芯的足金手表，2026年1月设立北京文创分公司挖掘传统文化IP附加值，产品结构的持续优化推动盈利能力稳步提升，2025年前11个月净利润超9000万元人民币，较2024年全年净利润增长163.3%，增速约83.3%。业绩增长势头强劲，也让全球资本看到了公司巨大的成长潜力与发展韧性。

纳入指数带来多元价值，助力对接国际资本市场

依托扎实的基本面与核心竞争力成功纳入MSCI全球小型股指数，为西普尼对接全球资本市场、激活发展动能带来多维度核心价值：

其一，将直接吸引追踪MSCI指数的被动及主动型机构资金配置，有效提升股票活跃度与流动性；其二，借助MSCI全球影响力，大幅提升国际品牌曝光度，吸引境外专业机构关注；其三，优化股东结构，引入多元化长线投资者，增强股价与经营稳定性；其四，对标国际标准推动治理体系持续完善，为长远发展筑牢制度基础。

此次纳入既是国际资本市场对西普尼综合实力的权威认可，也开启了公司对接全球资源、加速国际化发展的新契机。本公司将以此为契机，聚焦黄金手表及配饰消费品行业，夯实核心技术与产品创新，秉持"让黄金更科技，让科技更珍贵"理念，深化"品牌化+智能化"战略，挖掘产品科技与文化附加值，以稳健业绩回馈股东信任，致力实现可持续、高质量成长。

此新闻稿由真灼财经代深圳西普尼精密科技股份有限公司发布

投资者及媒体查询

联系人：Bunny Lee / Wendy Huang / Evelyn Zhou /Jasmine Jiang

电话：（852） 5316 9995

邮箱：info@zhenzhuo.com.hk

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network