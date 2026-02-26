君联资本所投企业海致科技在港交所成功上市

香港, 2026年2月26日 - (亚太商讯) - 2月13日，联想控股（03396.HK）旗下君联资本所投产业级AI智能体龙头企业海致科技（02706.HK）在香港联交所成功上市。

海致科技成立于2013年，专注于通过图模融合技术，开发Atlas图谱解决方案及产业级智能体，并提供产业级人工智能解决方案。公司依托自主可控的高性能图计算核心技术，致力于为大语言模型提供准确、可追溯、可解释的知识增强，有效解决AI幻觉问题，推动企业级AI应用的规模化落地。

海致科技是国家高新技术企业，获得近百项知识产权。公司总部位于北京，在深圳、上海设有研发中心，业务已覆盖全国26个省级行政单位，服务超过360家客户，涵盖金融、能源、智能制造、交通、医疗、公共服务等领域的百余个应用场景。

根据弗若斯特沙利文报告，按2024年营业收入计算，海致科技在中国产业级AI智能体提供商中排名第五，并在以图为核心的AI智能体细分市场中占据约50%的份额，稳居第一。公司也是行业内首家通过知识图谱有效减少大模型幻觉的企业。

海致科技构建了以"图计算能力"、"图模融合技术"和"多行业应用专长"为核心的技术壁垒，自主研发的AtlasGraph图数据库曾打破世界性能纪录。招股书显示，该公司已积累近百项知识产权，其全栈解决方案在反欺诈、智能营销、风险识别、数据治理及智能制造等多类场景中实现落地，并展现出强大的产业赋能价值。

君联资本于2016年、2019年、2020年、2023年先后用美元和人民币五只基金持续投资海致科技，并成为公司最大的机构股东，坚定支持了其从可视化软件和知识图谱，到图数据库基础软件和企业数智化AI赋能平台，再发展成为基于新一代生成式大模型和图模孪生的、中国领先的产业AI基础设施供应商。

投资后，君联资本充分发挥在科技领域的产业生态资源，在海致科技战略定位、人才组织建设、重点行业拓展等方面提供了持续支持，助力公司夯实技术领先性并加速商业化进程。

君联资本总裁李家庆表示：海致科技的成功上市，标志着其在图计算与AI融合的产业级赛道中已建立起显著的领跑优势。凭借原创的图模融合技术，海致科技有效破解了大模型在企业关键场景中"不敢用、不好用"的落地难题，为企业提供了可信、可靠、可落地的智能化引擎。期待海致科技以上市为契机，持续深化技术融合、拓展行业生态，成为推动中国产业智能化转型的核心力量，为千行百业的数字化转型与效率提升贡献力量。

君联资本对全球人工智能技术驱动的新趋势、新机遇高度关注，积极布局"人工智能+"，重点关注以下几个投资方向：第一是人工智能应用，如具身智能、AI+金融、AI+教育，以及AI赋能的各类终端产品和服务；第二是人工智能大模型产业，包括基座大模型和行业/垂类大模型；第三是人工智能基础设施，包括人工智能芯片、智能计算平台和数据/工具等方向。

近年来，君联资本通过现有基金组合及资金端生态协同，在人工智能产业生态的基础设施层、模型和技术层、应用层，共计投资了超过70家企业，包括科大讯飞（002230.SZ）、智谱华章（02513.HK）、昆仑芯、无问芯穹、自变量机器人、实在智能等。在"人工智能+"领域，君联资本长期围绕"大难长"方向进行科创布局，并持续深耕，致力于构建贯通自主创新、产业链生态构建与科技金融服务的"新质创投样本"。

来源：君联资本微信公众号、联想控股微空间

