盈利规模与质量双升 绿茶集团2025年逆势交出高分答卷

香港, 2026年2月26日 - (亚太商讯) - 近期，港股市场维持震荡走势，板块轮动加快，具备业绩确定性与高增长弹性的标的备受市场资金青睐。绿茶集团（6831.HK）作为餐饮行业优质龙头个股，公司2月25日股价强势上涨，盘中涨幅一度超7%，最高报7.57港元，收盘报7.42港元，涨幅达5.40%，成交额3809.92万港元，交投活跃度显著提升，成为港股餐饮板块的领涨标的之一。

核心业绩大幅增长，盈利规模与增速持续攀升

绿茶集团股价大涨，核心驱动力来自公司发布的超预期年度业绩预告。2月 24 日，绿茶集团发布 2025 年度正面盈利预告，这份大幅跑赢市场预期的业绩答卷，迅速获得资本市场高度关注，成为餐饮行业在行业分化周期中的亮眼标杆。

盈利预告显示，2025年，预计绿茶集团实现净利润介乎约人民币4.60亿元至人民币5.08亿元，较2024年度的人民币3.50亿元增长31.4%至45.1%；经调整净利润介乎约人民币4.81亿元至人民币5.32亿元，较2024年度的人民币3.61亿元增长33.2%至47.4%，盈利增速显著跑赢行业平均水平。

从业绩数据上分析，绿茶集团的净利润实现跨越式增长，区间中位数达4.84亿元，较上年增幅超38%，盈利能力实现质的提升；经调整净利润区间中位数约5.065亿元，同比增幅超40%，盈利质量持续优化，剔除非经常性因素后，核心经营盈利能力更为扎实。

盈利规模与增速双双实现大幅提升，不仅体现出绿茶集团经营质量的持续优化、成本控制能力的不断增强，更彰显出其在复杂市场环境中的强大抗风险能力，也印证了公司核心商业模式的可行性与优越性，为行业困境中的企业发展提供了可借鉴的样本。

对于业绩的显著增长，绿茶集团明确表示，主要得益于两大核心因素的协同发力，一是门店网络持续稳步扩张，形成规模效应，有效带动了公司的营收增长。具体而言，长期以来，绿茶集团始终保持稳健扩张节奏，不盲目追求速度、注重质量把控，2025年净开门店达140+，增速约30%，截至2025年12月，绿茶集团在营门店超过600家，覆盖4个国家，包含国内22个省份、4个直辖市、2个自治区及香港特别行政区，形成了“全国布局、全域渗透”的完善门店网络，兼顾一线城市深耕与下沉市场拓展，同时稳步推进海外布局，进一步拓宽市场边界。

得益于门店规模的有序扩张与网络布局的持续优化，2024年公司营收约为人民币38.38亿元，2025年营收较上年增加约人民币6.96亿元至人民币11.74亿元，营收规模稳步攀升，规模效应进一步凸显，有效摊薄了单店运营成本，为盈利增长提供了坚实支撑。

二是现有门店运营稳健，叠加经营效率持续提升，推动门店层面盈利能力不断优化，公司实现了规模与效益的同步提升。具体来看，同店表现方面，受国内整体通缩、消费需求疲软的大环境影响，2025年上半年多数中式正餐品牌同店销售额呈现双位数下滑，而绿茶集团2025年上半年同店销售额与去年同期基本持平，大幅跑赢行业均值，彰显出强大的品牌粘性与消费认可度。老店运营同样表现不俗，5年以上老店的同店表现显著优于5年以内的门店，足见其菜品与服务模式具备长期生命力。同时，公司门店运营质量优异，开店18个月闭店率仅为1.4%，远低于行业平均闭店水平，展现出成熟的门店管理能力与市场适配能力，这些优势均为绿茶集团的业绩增长提供了强劲驱动力。

财务结构稳健，回购+派息彰显长期信心

作为中国内地知名的中式餐厅运营商，绿茶集团自2008年在杭州创立以来，始终以亲民定价、融合菜系与中式美学空间为核心标签，深耕休闲中式餐饮领域，凭借独特的品牌优势、多元的菜品供给与高效的管理体系，持续获得广大消费者的青睐与认可，展现出强劲的增长势头。

得益于出色的经营表现，绿茶集团现金流储备充裕，财务状况保持健康稳健态势，为公司长远发展及股东回报筑牢了坚实根基。数据显示，2025年上半年公司经营活动所得现金净额已达6.30亿元，是同期经调整净利润的2.5倍，剔除开店所需的资本支出之后，现金流净额仍有4.6亿元，是同期经调整净利润的1.8倍，2025年全年经调整净利润率增幅为33.2%至47.4%，基于相关业绩测算，公司后续经营活动的所得现金净额及剔除开店所需资本支出的净额也会同比提高，充裕的现金流不仅能够支撑公司后续门店扩张、供应链优化等战略布局，亦为稳定的股东回报提供有力保障。

在实现自身稳健发展的同时，绿茶集团始终秉持与投资者共享发展成果的理念，积极践行股东回报责任。2025年5月上市后不久，绿茶集团即宣布派发特别股息每股0.33港元。就目前强劲的现金流与稳健的盈利表现而言，可以预期，公司有望持续保持50%以上的分红率，彰显出公司稳健盈利能力支撑下的强大回报能力与对股东的诚意。

值得关注的是，自2025年12月起，绿茶集团持续推进股份回购计划，累计回购股份数量已达482.1万股。据悉，公司于2025年12月4日正式决议行使股份购回授权，计划以自有内部资源在公开市场购回总价不超过人民币1.3亿元的公司股份。此次持续开展股份回购，既是公司对自身长期发展前景的坚定信心，也是稳定市场预期、提振股价、切实维护股东合法权益的重要举措，进一步夯实了投资者对企业发展的信心基础，也体现出公司对自身价值的认可与维护。

综合来看，在2025年餐饮行业整体承压的背景下，绿茶集团成功实现业绩逆势大幅攀升，充分展现出中式餐饮龙头企业强劲的发展韧性与核心竞争力。未来，随着拓店计划的稳步推进、下沉市场的持续渗透、供应链体系的进一步优化以及菜品研发能力的不断提升，绿茶集团有望持续释放增长潜力，进一步提升市场竞争力与行业影响力，在中式餐饮赛道中实现更高质量的发展，为股东创造更大价值。

