美国马球协会连续第三年成为2026年迪拜马球金杯赛官方服装及球衣赞助商

佛罗里达州西棕榈滩与阿联酋迪拜讯, 2026年2月26日 - (亚太商讯) - 美国马球协会（USPA）官方运动品牌U.S. Polo Assn.荣幸担任2026迪拜马球金杯赛官方服装及球衣赞助商。本届赛事于1月28日至2月14日在阿联酋迪拜著名的哈布图尔马球俱乐部举行。

迪拜狼队在哈布图尔马球俱乐部举行的2026年迪拜马球金杯赛上，手持奖杯登台领奖

摄影：玛格丽塔·克罗托

美国马球协会连续第三年赞助这项顶级赛事，为参赛队伍提供定制高性能球衣，为赛事工作人员配备专属服饰，并为决赛选手准备了独家奖品。观众们在传统的草皮踩踏仪式中共同欢庆，现场还特别派发了美国马球协会定制帽，为这场在阿联酋举行的为期两周的赛事增添了热烈的球迷时刻。

2026年迪拜马球金杯决赛上演世界级球员的巅峰对决，Thera赞助的迪拜狼队以11比8击败卫冕冠军阿联酋马球队，捧起梦寐以求的奖杯。参赛阵容方面，迪拜狼队（Thera赞助）由哈布图尔·阿尔哈布图尔、塞萨尔·克雷斯波、费利克斯·埃萨因和圣地亚哥·拉博德组成；阿联酋马球队则由谢赫玛伊莎·宾特·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下、萨尔瓦多·哈鲁切、卢卡斯·蒙特维德二世和罗森多·托雷吉塔尔联袂出战。迪拜狼队球员费利克斯·埃萨因凭借卓越表现荣膺最有价值球员，其骑乘的“唯卡拉维纳”马匹获评最佳比赛马，彰显本届赛事非凡的竞技水准。

“美国马球协会作为迪拜马球金杯赛官方服装及球衣赞助商的持续合作，彰显了我们作为全球运动品牌的定位，”USPA全球公司总裁兼首席执行官J·迈克尔·普林斯表示。该公司负责管理并推广价值数十亿美元的美国马球协会品牌。“支持阿联酋顶级高目标赛事，使我们的品牌得以在最重要的增长市场之一直接接触蓬勃发展的马球社群，同时强化了定义美国马球协会的可信度与真实性。”

作为中东马球运动的领先目的地之一，迪拜对美国马球协会而言是战略要地。该品牌正持续拓展其在阿联酋的零售版图，凭借日益增强的区域影响力及未来数年规划的新店布局，此次与迪拜马球金杯赛的合作彰显了品牌与这项运动的深厚渊源，并强化了在全球关键市场的消费者互动。

迪拜马球金杯赛由穆罕默德·阿尔哈布图尔于2009年创立，在迪拜副酋长谢赫·马克图姆·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的支持下发展壮大，现已成为阿联酋顶级高目标马球赛事，也是该地区国际体育日历的基石。这项赛事每年在哈布图尔马球俱乐部举行，吸引着精英球员、贵宾及全球体育爱好者齐聚该地区最具标志性的马术场馆之一。

本届迪拜马球金杯赛再度将世界级赛事与迪拜标志性的待客之道完美融合，为宾客呈现沉浸式体育与生活体验，彰显阿联酋的优雅气质与蓬勃活力。

关于美国马球协会及USPA全球业务

美国马球协会（U.S. Polo Assn.）是美国马球协会（USPA）的官方运动品牌。USPA作为美国规模最大的马球俱乐部及球员组织，创立于1890年，总部位于佛罗里达州惠灵顿市。凭借数十亿美元的全球业务规模，通过遍布全球的1,200余家品牌专卖店及数千个销售网点，美国马球协会为全球190多个国家的男女老少提供服饰、配饰及鞋履产品。该品牌赞助全球多项顶级马球赛事，包括每年在棕榈滩国家马球俱乐部举办的美国公开马球锦标赛®——美国最高规格的马球赛事。通过与美国ESPN、欧洲TNT和Eurosport、印度Star Sports等媒体达成的历史性合作，由美国马球协会赞助的多项顶级马球锦标赛得以全球转播，让这项激动人心的运动首次触达全球数百万体育爱好者。

据《License Global》报道，美国马球协会与NFL、PGA巡回赛、F1并列全球顶级体育授权商。此外，这个运动灵感品牌因全球扩张成就屡获国际殊荣。凭借其作为全球品牌的巨大成功，美国马球协会品牌屡见于《福布斯》《财富》《现代零售》《GQ》等权威媒体，以及雅虎财经、彭博社等全球众多知名媒体平台。更多资讯请访问uspoloassnglobal.com并关注@uspoloassn。

USPA Global作为美国马球协会（USPA）旗下子公司，负责管理价值数十亿美元的体育品牌U.S. Polo Assn.，同时运营全球马球运动内容领导者Global Polo。更多资讯请访问globalpolo.com或YouTube频道Global Polo。

消息来源：美国马球协会

