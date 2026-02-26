Mint交付FLOKI Minibot M1首个原型机 于亚太市场推出全新AI陪伴机械人



香港, 2026年2月26日 - (亚太商讯) - Mint Incorporation Limited（"Mint"或"集团"，纳斯达克股票代码：MIMI）─ 一家专注于人工智能与机械人技术，同时提供商业室内设计及装修服务的香港本土企业，今日欣然宣布成功交付与Rice Robotics Holdings Limited（"Rice Robotics"）共同研发的人工智能（AI）陪伴机械人FLOKI Minibot M1的首台原型机。这一里程碑标志着集团正式进军快速增长的消费级机械人（B2C）市场，作为其业务多元化发展策略的一部分。 FLOKI Minibot M1是一款智能日常伙伴，兼具AI 驱动的个性化特质和实用功能。这些功能包括智能提醒、主动通知推送、自然对话、礼宾服务，以及教育辅导。该机械人的独特之处在于其能够与每位用户培养个性化的互动风格，提供比某些现有的陪伴机械人产品更直观和互动的体验。 Mint董事会主席兼行政总裁陈海龙先生表示："我们对FLOKI Minibot M1项目取得的进展感到非常自豪。该产品的交付是我们战略性进入B2C机械人市场的重要一步。消费者对AI陪伴的需求正在迅速增长，我们相信FLOKI Minibot M1独特的定位在于将先进的 AI 驱动功能完美结合深度互动且个性化的用户体验，以满足这一需求。" FLOKI Minibot M1的推出战略性地使Mint能够充分利用AI机械人市场，尤其是亚太区市场的卓越增长。FLOKI Minibot M1未来的发展路线方向包括针对教育、酒店款待及娱乐行业的定制化升级，进一步拓展其商业潜力。相关发展将视乎后续的研发及商业化进程而定。 原型机由Mint全资子公司Axonex Intelligence Limited的研发团队，与送货机械人领域知名企业Rice Robotics共同开发。此合作结合了Mint在机械人研发方面的深厚专业知识，以及Rice Robotics在综合AI方案方面经过市场验证的愿景。首个原型机已于2026年初在英国举行的英国教育科技博览会（British Education Training and Technology Show）中隆重亮相。Axonex与Rice Robotics已正式达成合作协议，计划于2026年第一季度末交付多达800个FLOKI Minibot M1。此外，Mint及其若干投资者已原则上同意，将与Rice Robotics Holdings Limited组建策略合营企业的建议总投资额，由1,000万港元增加至1,500万港元，有关投资将视乎最终文件签署及惯常交割条件的达成而定。 陈先生补充道："这一里程碑彰显了Mint对创新与价值创造的坚定承诺。与Rice Robotics的成功合作，使我们能够提供从根本上提升人们日常科技互动体验的解决方案。随着我们扩大生产规模并拓展市场版图，我们深信FLOKI Minibot M1将成为我们机械人业务组合的重要基石，带动营收成长并为股东创造长期价值。" FLOKI Minibot M1的推出，与Mint把握"实体AI"（Physical AI）市场机遇的整体战略契合。该领域专注于开发能将硬件与软件和谐融合、从而在现实环境中自主运作的智能系统。随着FLOKI Minibot M1稳步迈向商业化发布，加上正在筹备中的崭新机械人解决方案，Mint集团已做好准备，在快速增长的亚太区AI机械人市场中蓬勃发展，同时持续提升自身在创新与科技领域的实力。

图片说明：

AI陪伴机械人FLOKI Minibot M1首个原型机 已于2026年初在英国举行的英国教育科技博览会中隆重亮相。 有关Mint Incorporation Limited Mint Incorporation Limited（纳斯达克股票代码：MIMI）是一家于纳斯达克上市的香港本土企业，专注于人工智能、机械人技术及室内设计领域。透过其子公司 Axonex Intelligence Limited，公司为企业、地产、商场、政府机构等提供智能机械人与设施管理解决方案。Mint 同时营运 Matter International Limited，提供专业室内设计与装修服务。秉持创新与实际应用并重的理念，Mint 致力于提升各行各业的效率、安全性与生活质素。 有关Rice Robotics Holdings Limited Rice Robotics Holdings Limited 是亚洲市场领先的自动配送机械人解决方案供应商，在区内具有显著的市场影响力。公司专注于为物流与服务行业设计、开发及部署智能机械人系统。其核心技术平台服务于日本多家知名客户，在复杂营运环境中展现出卓越的可靠性。Rice Robotics 致力于推动最后一哩配送与服务自动化转型，透过创新与实际应用提升营运效率，重塑用户体验。 前瞻性陈述 本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司对可能影响其财务状况、营运成果、业务策略和财务需求的未来事件的目前期望和预测。投资者可通过"大约"、 "相信 "、 "希望 "、 "期望 "、 "预期 "、 "估计 "、"项目 "、 "打算 "、 "计划 "、 "将 "、 "将会 "、 "应该"、 "可能"或其他类似的词语或短语识别这些前瞻性陈述。公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或其期望的变化的公开义务，除非法律要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述所表达的期望是合理的，但无法保证这些期望将会被证实正确，并提醒投资者实际结果可能与预期结果有显著差异，并鼓励投资者查阅可能影响其未来结果的其他因素，这些因素披露在公司向证券交易委员会提交的文件中。



