Doubleview Gold Corp. 报告截至 2026 年 2 月 25 日更新的矿产资源估算，包括铜当量矿产资源：经测定及指示资源量为 6.09 亿吨（Mt），铜当量品位为 0.43% CuEq，含铜当量金属量 58.2 亿磅（CuEq）；推断资源量为 5.03 亿吨（Mt），铜当量品位为 0.41% CuEq，含铜当量金属量 45.7 亿磅（CuEq）



资源估算亮点： 经测定矿产资源量为 2.72 亿吨（Mt），指示矿产资源量为 3.37 亿吨（Mt），推断矿产资源量为 5.03 亿吨（Mt），按 0.2% 铜当量（CuEq）边界品位计算，或

2.72 亿吨经测定矿产资源（Mt），按所含金属量表示，总计为 26.1 亿磅（Blb）铜当量（CuEq），品位为 0.44% CuEq，其中包括 11.1 亿磅铜、3,560 万磅（Mlb）钴、141 万盎司（Moz）黄金，以及 217 万盎司（Moz）白银。（表 1）

3.37 亿吨指示矿产资源（Mt），按所含金属量表示，总计为 32.1 亿磅（Blb）铜当量（CuEq），品位为 0.43% CuEq，其中包括 13.1 亿磅铜、4,450 万磅（Mlb）钴、181 万盎司（Moz）黄金，以及 288 万盎司（Moz）白银。（表 1）

5.09 亿吨推断矿产资源（Mt），按所含金属量表示，总计为 45.7 亿磅（Blb）铜当量（CuEq），品位为 0.41% CuEq，其中包括 17.2 亿磅铜、6,620 万磅（Mlb）钴、277 万盎司（Moz）黄金，以及 419 万盎司（Moz）白银。（表 1）

钪资源：该矿床在经测定及指示类别中拥有 6.09 亿吨（Mt）（含约 17,510 吨钪），在推断类别中拥有 5.04 亿吨（Mt）（含约 14,465 吨钪）。钪已纳入矿产资源估算，在当前加工限制条件下，仅限于使用内部产生的酸处理尾矿的 12.5%。钪资源估算为经测定及指示类别 7,600 万吨（Mt），品位 28.8 克/吨（g/t）Sc（含 2,189 吨钪），以及推断类别 6,300 万吨（Mt），品位 28.7 克/吨（g/t）Sc（含 1,808 吨钪）。 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2026年2月26日 - (亚太商讯) - Doubleview Gold Corp（TSXV: DBG）（OTCQB: DBLVF）（FSE: 1D4）（“Doubleview”或“公司”）欣然宣布更新其位于不列颠哥伦比亚省西北部、由公司 100% 持有的多金属 Hat 斑岩项目（Hat）的矿产资源估算（MRE）。Hat 项目富含铜、金、钴和银，以及钪，使其成为重要的关键矿产资源来源。 Doubleview Gold Corp 总裁兼首席执行官 Farshad Shirvani 表示：“通过极具针对性的钻探工作，该矿床规模逐年扩大，目前已扩展至约 1.6 公里 × 1.6 公里的范围。我感谢我们的技术团队和管理团队在这一过程中所做的努力。我们在 Hat 矿床中还发现了多种其他元素，这些成果将很快公布，进一步彰显该矿床的独特性并提升资源价值。” Hat 矿床矿产资源估算（MRE）摘要： 表 1：Hat 矿床在 0.2% CuEq 边界品位下的矿产资源估算

（生效日期为 2026 年 2 月 4 日，技术报告中将采用的基准情景） 矿产资源分类 吨位（Mt） 平均品位 金属含量 铜当量（%） 铜（%） 金（克/吨） 钴（%） 银（克/吨） 铜当量（十亿磅） 铜（十亿磅） 金（百万盎司） 钴（百万磅） 银（百万盎司） 经测定 272 0.44 0.22 0.18 0.008 0.37 2.61 1.11 1.41 35.6 2.17 指示 337 0.43 0.21 0.19 0.008 0.39 3.21 1.31 1.81 44.5 2.88 测定+指示合计 609 0.43 0.21 0.18 0.008 0.38 5.82 2.42 3.22 80.1 5.05 推断 503 0.41 0.18 0.19 0.008 0.38 4.57 1.72 2.77 66.2 4.19 表 2：截至 2026 年 2 月 4 日，Hat 矿床在 0.2% CuEq 边界品位下的矿产资源估算——氧化钪资源 矿产资源分类 吨位（Mt） 钪吨位¹（Mt） 平均品位 Sc（克/吨） 金属含量 Sc₂O₃²（吨） 经测定 272 34 28.79 1,081 指示 337 42 28.76 1,334 测定+指示合计 609 76 28.77 2,415 推断 503 63 28.69 1,996 注释： 1 钪吨位按各资源类别中矿化物料的 12.5% 计算，该比例反映在当前冶金设计限制条件下，预计将通过专用钪浸出回路进行处理的尾矿占比。 2 氧化钪金属含量的计算采用 72% 的冶金回收率，以及从 Sc 转换为 Sc₂O₃ 的 1.534 转换系数。 Mineit 的合资格人士 Tomasz Wawruch（FAusIMM）完成了本次矿产资源估算（MRE），并已审阅和批准本新闻稿中与 MRE 相关的技术披露内容。Wawruch 先生为独立于 Doubleview 的高级地质及矿产资源顾问。ARSENEAU Consulting Services Inc. 的 Gilles Arseneau 博士（PhD., P.Geo.）对本次 MRE 提供了独立审查。

矿产资源并非矿石储量，尚未证明具有经济可行性。

矿产资源估算可能会受到环境、许可、法律、产权、税收、社会政治、市场或其他相关因素的重大影响。

推断矿产资源在地质上被认为过于推测性，无法进行经济性分析，因此不能归类为矿石储量。

本次矿产资源估算依据加拿大采矿、冶金与石油学会（“CIM”）《矿产资源与矿石储量定义标准》（2014 年）及 CIM 矿产资源与矿石储量（MRMR）最佳实践指南（2019 年）编制。

本次 MRE 的生效日期为 2026 年 2 月 4 日。

金属含量采用以下冶金回收率计算：铜（Cu）= 85%，金（Au）= 89%，钴（Co）= 78%，银（Ag）= 68%。

所采用的经济假设包括：铜 US$4.80/磅，钴 US$20.00/磅，金 US$3,200/盎司，银 US$46/盎司，以及 2% 的净冶炼收益（NSR）特许权使用费。

矿产资源在优化露天采坑约束范围内并按 0.2% CuEq 边界品位报告，基于每吨磨矿处理成本 C$7.93、每吨磨矿一般及行政成本 C$2.90，以及采矿成本 C$3.01/吨；此外，低于 1,125 米参考水平（mRL）的每一采台，采矿成本将按每吨增加 C$0.015 递增计算。

CuEq 计算不包括钪。用于计算 CuEq 的公式为： CuEq = [(((Ag × 46.0 × 0.68)/31.1035) + ((Au × 3200 × 0.89)/31.1035) + 0.0001 × (Co × 20.0 × 0.78 × 22.0462) + 0.0001 × (Cu × 4.8 × 22.0462 × 0.85)) / (4.8 × 22.0462 × 0.85)]，其中所有输入变量均以 ppm 表示，CuEq 以百分比（%）表示。

由于四舍五入，个别数值与总数之间可能存在轻微差异；该等差异不被认为对本次 MRE 具有实质性影响。

矿产资源分类反映地质可信度水平，并满足勘探及资源开发阶段相应的不确定性标准。为将不确定性降低至生产规划所需水平，仍需进行额外钻探。

本次 MRE 反映了建模时可获得的地质解释、钻孔间距及估算参数。任何新增钻探预计将通过提高估算可信度及优化矿化体几何形态，从而对当前结果产生影响。

矿产资源结果以原位形式呈现于优化露天采坑范围内。采坑范围之外的矿化物料未纳入当前 MRE 统计。计算采用公制单位（米、吨、克/吨）。

共有 97 个金刚石钻孔（岩芯总长度 49,548 米）纳入矿产资源估算。所有用于 MRE 的钻探数据在纳入前均经过标准 QA/QC 质量保证与质量控制验证。

区块模型以 UTM 第 9N 带 346,750 E / 6,453,000 N / 0（NAD83）为模型原点进行定义。母区块尺寸为 15 × 15 × 15 米，总计 136 × 150 × 75 个区块，覆盖范围分别为 X 方向 2,040 米、Y 方向 2,250 米及 Z 方向 1,125 米。所有体积及估算结果均受上述离散化参数约束。 图 1：海拔 715 米（ASL）处的区块模型平面图，显示优化 120 千吨/日（kt/d）露天采坑壳体范围内铜当量品位的分布情况（UTM 第 9N 带［NAD 83］） 图 2：沿东向 348000 剖面向西观察的区块模型剖面图，显示优化 120 kt/d 露天采坑壳体范围内铜当量品位的分布情况（UTM 第 9N 带［NAD 83］） 图 3：海拔 715 米（ASL）处的区块模型平面图，显示 120 kt/d 优化露天采坑壳体范围内铜当量分类的分布情况（UTM 第 9N 带［NAD 83］） 图 4：沿东向 348000 剖面向西观察的区块模型剖面图，显示 120 kt/d 优化露天采坑壳体范围内铜当量分类的分布情况（UTM 第 9N 带［NAD 83］） Hat 矿床 Hat 矿权项目由 16 个矿业权组成，覆盖不列颠哥伦比亚省西北部 Golden Bear 矿山公路以北共 13,823.09 公顷土地。更多信息请访问 [www.doubleview.ca。](http://www.doubleview.ca。) Mineit Consulting Inc（Mineit）依据《CIM 矿产资源与矿石储量定义标准》编制了本次矿产资源估算（MRE）。支持本次 MRE 的技术报告将在 45 天内提交至 SEDAR+（[www.sedarplus.ca）。](http://www.sedarplus.ca）。) Mineit 的 Tomasz Wawruch（FAusIMM）为本次 MRE 的合资格人士（Qualified Person），并已审阅和批准本新闻稿中与 MRE 相关的技术披露内容。Wawruch 先生为独立于 Doubleview 的地质与矿产资源顾问。ARSENEAU Consulting Services Inc. 的 Gilles Arseneau 博士（PhD., P.Geo.）对本次 MRE 进行了独立同行评审，未发现 Tomasz Wawruch 编制的资源模型存在任何重大缺陷。 关于 Hat 项目的冶金研究，Magister Metallurgy 的 EUR ING Andrew Carter（B.Sc., CEng., MIMMM QMR, MSAIMM SME）为 Doubleview 根据《国家文书 43-101 矿业项目披露标准》所定义的合资格人士；其已审阅并批准本新闻稿的技术内容。Carter 先生独立于 Doubleview。 关于Doubleview Gold Corp Doubleview Gold Corp是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿产资源勘探和开发公司，其股票在多伦多证券交易所创业板（TSX-Venture Exchange）上公开交易（TSXV：DBG），（OTCQB：DBLVF），（GER：A1W038），（FSE：1D4）。Doubleview专注于识别、收购和资金支持北美特别是不列颠哥伦比亚省的贵金属和基本金属勘探项目。Doubleview通过收购和勘探高质量的金、铜和银矿产，并应用先进的最新勘探方法，增加股东价值。公司的战略性物业组合提供了分散化并减轻了投资风险。 董事会代表, Farshad Shirvani, 总裁兼首席执行官 欲了解更多信息，请联系：

Doubleview Gold Corp Vancouver, BC

Farshad Shirvani 总裁兼首席执行官 Institutional Line: (604) 607-5470

电话: (604) 678-9587

邮箱: corporate@doubleview.ca 多伦多证券交易所创业板（TSX VENTURE EXCHANGE）及其监管服务提供者（根据多伦多证券交易所政策的定义）对本发布内容的充分性或准确性不承担责任。 本文中部分所作的声明和包含的信息可能构成“前瞻性信息”。特别是关于私募和未来工作计划的参考，或对此类工作计划的质量或结果的期望，都受到与物业运营、勘探活动、设备限制和可用性以及其他我们目前可能不了解的风险有关的风险。因此，建议读者不要过度依赖前瞻性信息。除适用的证券法规要求外，公司不承担公开更新或修订前瞻性信息的义务，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。



金属，矿产

