Wednesday, 25 February 2026, 12:23 HKT/SGT
来源 Shoucheng Holdings
首程控股（00697.HK）迎来国际长线接盘 机器人产业生态进入价值收割期

香港, 2026年2月25日 - (亚太商讯) - 今日，市场关注到首程控股（00697.HK）股价出现一定波动，叠加个别股份变动安排，引发部分投资者讨论。综合公司近期公告、公开行情数据及市场结构变化情况来看，相关波动更多体现为阶段性资金博弈。在资本结构持续优化、产业主线逻辑清晰的背景下，公司基本面未发生实质性变化。

市场人士透露，在近期市场调整过程中，部分国际长线资金通过协议及大宗方式完成战略性布局，实现了筹码结构的有序转换。相关观点认为，这种"短期筹码向长期资本转移"的过程，有助于平滑阶段性流动性波动，同时提升股东结构的稳定性与质量。从资金属性看，长线资本的进入往往意味着对公司中长期成长路径与价值兑现能力的认可，为后续估值修复奠定更加坚实的资金基础。

从资本市场运行规律来看，当企业战略转型逐步进入成果兑现阶段时，股东结构的优化与再平衡往往同步发生。本轮结构调整所释放的核心信号在于，国际资金正以更为积极的姿态参与公司成长进程，认可其由传统资产管理平台向"硬科技产业生态构建者"升级的战略方向。这种资本与产业逻辑的共振，有助于强化市场对公司长期价值的认知与定价信心。

外资机构的逆势买入，其逻辑支撑源于首程控股基本面的深刻蜕变。公司正从传统的资产管理平台，成功向"产业生态构建者"转型。通过独特的"资本+场景+运营"三维模式，首程控股已构建起闭环生态，特别是在机器人赛道的前瞻性布局，已使其成为港股硬科技投资的标杆。

2026年被市场普遍视为具身智能与人形机器人商业化加速落地的重要时间窗口。首程控股前期在机器人赛道的系统性布局，正在进入集中收获期，机器人赛道整体投资回报表现亮眼：核心项目实现高溢价： 依托对自变量科技、宇树科技等领军企业的早期重仓已实现显著账面增值，随着宇树科技等明星项目正式开启IPO冲刺，首程控股持有的股权将迎来从"账面浮盈"向"现金分红"的实质性跨越，持续增厚上市公司利润。

此外，值得关注的是，在2026年马年央视春晚舞台上，宇树科技、银河通用、松延动力等机器人企业集体亮相，展示了具身智能技术在复杂动作控制与人机交互方面的突破。这不仅强化了公众认知，也标志着相关企业已进入规模化应用前夜。作为上述企业的重要早期布局方，首程控股间接受益于产业热度与商业化进程提速带来的估值重估。

市场分析人士表示，今日的市场交易将促使公司股东结构更趋多元化。国际长线资金的进入，一方面提升了股票的全球流动性基础与治理透明度预期，另一方面也为未来产业扩张提供更广泛的资源协同空间。

从市场经验看，当企业基本面处于上行周期且结构性不确定性逐步消除时，股东结构的优化往往成为估值修复的重要触发因素。分析人士指出，本轮筹码调整本质上是资本结构的战略再平衡，为公司进入价值兑现周期扫清短期供给压力。

综合来看，首程控股当前处于三重拐点叠加阶段，首先是产业拐点—具身智能与机器人商业化加速；其次是资本拐点—投资项目进入集中兑现期；再次是结构拐点—国际长线资本入场优化股东结构。在国际资金认可与产业价值红利共振之下，公司估值逻辑正从"传统资管估值框架"向"硬科技产业平台估值框架"切换。随着产业落地与资本回报逐步兑现，市场对于首程控股作为"智能时代产业基础设施构建者"的认知将进一步强化，其长期价值重塑进程或已进入实质性阶段。



