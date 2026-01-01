Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, February 26, 2026
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 25 February 2026, 10:34 HKT/SGT
Share:

来源 Guotai Junan International Holdings Limited (GTJAI)
国泰君安国际获批使用SIMM 衍生品风险管理接轨国际标准

香港, 2026年2月25日 - (亚太商讯) - 2月23日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK））宣布，已正式获得香港证券及期货事务监察委员会（SFC）批准，自2026年2月12日起可在其两家持牌机构（国泰君安证券（香港）有限公司及国泰君安外汇有限公司）采用国际掉期与衍生工具协会ISDA标准初始保证金模型（Standard Initial Margin Model, "SIMM" ）计算场外衍生品交易的初始保证金。

ISDA SIMM 是业界通用的标准方法论，专门用于计算非集中清算衍生品的监管初始保证金。该模型通过建立统一的计算标准，使所有市场参与者得以遵循同一框架进行保证金核算，不仅避免了各机构独立开发模型所产生的额外成本，还有效减少了因算法差异引发的潜在争议。其配套的治理框架进一步确立了行业共同实践，确保保证金计提既符合全球监管要求，又充分保障了保证金的充足性。

此次获批标志着国泰君安国际场外衍生品业务的风险管理能力迈上新台阶，在巩固合规与风控标杆的同时，显著提升中资券商国际化竞争力。通过采用国际市场通行的SIMM模型，公司得以接轨国际大行标准，能够更精准、高效地管理初始保证金，在有效控制交易对手风险的同时，显著节省交易成本，实现更高资本效率，增强与全球机构对手方的合作信任，从而提升业务的长期竞争力。此次获批不仅是对公司衍生品业务技术实力的认可，更是监管机构对公司内部控制、尤其是风险管理能力的又一里程碑式肯定。

展望未来，国泰君安国际将进一步精进衍生品业务的内控管理体系，筑牢长远稳定发展的根基。同时，作为香港资本市场的重要一员，公司将一如既往地配合监管机构，深度参与市场基础设施建设，助力提升香港场外衍生工具市场的国际竞争力与活力。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球81%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



话题 Press release summary

部门 金融
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Guotai Junan International Holdings Limited (GTJAI)
Feb 11, 2026 19:30 HKT/SGT
国泰君安国际保荐爱芯元智登陆港交所主板
Dec 30, 2025 16:36 HKT/SGT
国泰君安国际独家保荐迅策科技 助力大模型Data Agent第一股登陆港交所主板
Dec 30, 2025 16:04 HKT/SGT
国泰君安国际助力卧安机器人成功登陆香港联交所主板
Dec 12, 2025 11:41 HKT/SGT
国泰海通成功发行非银金融机构首单上海自贸离岸债
Dec 11, 2025 22:10 HKT/SGT
国泰君安国际荣登《商业周刊》彭博绿金2026值得关注榜 - 绿色金融机构榜单
Dec 11, 2025 22:00 HKT/SGT
国泰君安国际蝉联《信报财经新闻》上市公司卓越大奖
Nov 26, 2025 17:24 HKT/SGT
国泰君安国际荣获"领航‘9+2’粤港澳大湾区最佳金融服务奖"
Oct 29, 2025 10:30 HKT/SGT
国泰君安国际助力滴普科技成功登陆港交所主板
Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
国泰君安国际独家保荐剑桥科技 成就A股H股通信设备行业最大规模IPO
Sept 25, 2025 14:44 HKT/SGT
国泰君安国际助力复星高科成功发行全球首单民营企业"玉兰债"
Sept 16, 2025 13:31 HKT/SGT
国泰君安国际助力禾赛科技成功登陆香港联交所主板
Aug 1, 2025 14:21 HKT/SGT
国泰君安国际成功发行中资券商首笔公募数码原生债券
Mar 26, 2025 17:33 HKT/SGT
国泰君安国际（1788.HK）公布2024年业绩
Feb 18, 2025 12:02 HKT/SGT
国泰君安国际助力知行汽车科技(1274.HK) 完成港股配售
Feb 10, 2025 18:44 HKT/SGT
国泰君安国际首日首批参与债券通(北向通)离岸人民币回购业务
Jan 23, 2025 20:16 HKT/SGT
国泰君安国际荣获"2024年度最佳承销机构"及"2024年度最佳ESG承销机构"两项大奖
Dec 31, 2024 11:19 HKT/SGT
国泰君安国际标普全球企业可持续发展评估再获提升
Nov 7, 2024 15:47 HKT/SGT
国泰君安国际荣获万得Wind 2023年度最佳投行四项大奖
Nov 4, 2024 10:51 HKT/SGT
国泰君安国际入选“跨境理财通”首批合资格证券公司
Oct 29, 2024 18:45 HKT/SGT
国泰君安国际MSCI ESG评级获提升至A级 可持续发展表现卓越
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       