国泰君安国际获批使用SIMM 衍生品风险管理接轨国际标准



香港, 2026年2月25日 - (亚太商讯) - 2月23日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK））宣布，已正式获得香港证券及期货事务监察委员会（SFC）批准，自2026年2月12日起可在其两家持牌机构（国泰君安证券（香港）有限公司及国泰君安外汇有限公司）采用国际掉期与衍生工具协会ISDA标准初始保证金模型（Standard Initial Margin Model, "SIMM" ）计算场外衍生品交易的初始保证金。 ISDA SIMM 是业界通用的标准方法论，专门用于计算非集中清算衍生品的监管初始保证金。该模型通过建立统一的计算标准，使所有市场参与者得以遵循同一框架进行保证金核算，不仅避免了各机构独立开发模型所产生的额外成本，还有效减少了因算法差异引发的潜在争议。其配套的治理框架进一步确立了行业共同实践，确保保证金计提既符合全球监管要求，又充分保障了保证金的充足性。 此次获批标志着国泰君安国际场外衍生品业务的风险管理能力迈上新台阶，在巩固合规与风控标杆的同时，显著提升中资券商国际化竞争力。通过采用国际市场通行的SIMM模型，公司得以接轨国际大行标准，能够更精准、高效地管理初始保证金，在有效控制交易对手风险的同时，显著节省交易成本，实现更高资本效率，增强与全球机构对手方的合作信任，从而提升业务的长期竞争力。此次获批不仅是对公司衍生品业务技术实力的认可，更是监管机构对公司内部控制、尤其是风险管理能力的又一里程碑式肯定。 展望未来，国泰君安国际将进一步精进衍生品业务的内控管理体系，筑牢长远稳定发展的根基。同时，作为香港资本市场的重要一员，公司将一如既往地配合监管机构，深度参与市场基础设施建设，助力提升香港场外衍生工具市场的国际竞争力与活力。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球81%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



