康希诺生物曼海欣(R)扩龄正式获批 为公司长期价值开启更广阔发展空间

香港, 2026年2月24日 - (亚太商讯) - 2026年2月24日，康希诺生物（688185.SH/06185.HK）宣布，公司自主研发的ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197载体）——曼海欣(R)扩大适用人群的补充申请已正式获得国家药品监督管理局批准。此次获批后，曼海欣(R)适用于3月龄至6周岁（83月龄）的婴幼儿及儿童，用于预防由A、C、Y、W135群脑膜炎奈瑟菌引起的流行性脑脊髓膜炎（以下简称"流脑"）。

此次曼海欣(R)扩龄获批，具有重要的公共卫生和商业发展意义。一方面，在我国现行免疫规划程序中，6岁是入学前流脑疫苗接种"最后一针"的重要节点，长期以来，国内针对3岁以上儿童的多价流脑结合疫苗选择相对有限。曼海欣(R)此次扩龄获批，为学龄期儿童提供了四价流脑多糖结合疫苗接种选择，有助于填补儿童流脑防控在关键年龄阶段的保护空白，进一步完善我国流脑免疫屏障。另一方面，适用人群范围的扩大，将有助于曼海欣(R)进一步释放产品潜力，提升商业化空间，并为该产品在国际市场的推广与布局奠定更为坚实的基础。

值得一提的是，康希诺生物日前已发布2025年度业绩预告，全年营收预计10.4–10.8亿元，同比增长22.88%-27.61%；归母净利润预计2450万–2900万元，将实现扭亏为盈。同时，公告明确指出，"公司持续践行以创新为核心、以商业化落地为重点的发展战略，中国首款四价流脑结合疫苗曼海欣(R)收入保持持续增长"。这也意味着康希诺生物已进入创新疫苗商业化收获期。

依托独家技术平台、领先优势及加速的国际化布局，曼海欣(R)扩龄不仅巩固了市场竞争力，也为康希诺生物的可持续增长注入新的动力。随着产品覆盖和国际拓展的推进，公司长期价值将开启更广阔的发展空间。

