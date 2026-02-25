五一视界x摩尔线程：新一代仿真与GPU完成适配 共筑全栈国产化物理AI底座



香港, 2026年2月24日 - (亚太商讯) - 2026年新版《道路机动车辆生产企业准入审查要求》中，仿真验证能力被作为强制性关键要素写入准入审查要求，国产仿真平台迎来巨大的市场利好，进一步推动了智驾产业链加速向"自主可控"迈进。 在此背景下，五一视界宣布旗下51Sim下一代智驾仿真平台 SimOne 4.0 已于近日成功完成在摩尔线程旗舰级AI训推一体全功能GPU MTT S5000上的系统性适配与深度优化。从大模型感知挖掘、4DGS模型训练到4DGS仿真推理和合成数据生成，双方强强联手，实现了国产算力与端到端智能驾驶仿真体系的完整打通，正式开启了物理AI智驾领域高置信度闭环仿真与合成数据的全栈国产化新篇章,为应对新规下的严苛验证需求提供了坚实的国产底座。 算力底座的"跨代式"追赶 随着端到端智驾收敛到VLA和世界模型两条路线，基于海量Log数据的高置信度闭环仿真和合成数据已成为提升算法长尾场景处理能力的关键命题。 仿真效率的上限，往往取决于基础一硬件的规格。在很长一段时间里，高端GPU市场几乎被海外巨头垄断，但五一视界与摩尔线程的最新合作成果显示，这一格局正在发生微妙的变化。 SimOne 4.0已完成与摩尔线程MTT S5000的深度适配。MTT S5000是专为大模型训练、推理及高性能计算而设计的全功能GPU智算卡，基于第四代MUSA架构"平湖"打造。其单卡AI算力（稠密）最高可达1000 TFLOPS，配备80GB显存，显存带宽达到1.6TB/s，卡间互联带宽为784GB/s，完整支持从FP8到FP64的全精度计算。





基于SimOne 4.0实现7个周视摄像头4DGS场景重建效果 在实测数据中，MTT S5000展现出了足以抗衡甚至部分超越国际主流竞品的硬实力。数据显示，MTT S5000在FP32、FP16及INT8等关键精度上实现了约1.47倍的性能增长，FP64双精度算力领先幅度约1.48倍。更值得关注的是其搭载的MTLink技术，使得卡间带宽提升约30%。MTT S5000凭借FP8提升训推效率、FP64保障计算精准、光线追踪实现高保真渲染，以自主可控的强劲底层算力，为智能驾驶提供安全、高效、可靠的核心国产算力支撑。 场景实测：在复杂博弈中验证"真功夫" 硬件参数的领先，最终需要在真实的算法场景中落地。在SimOne 4.0的大模型感知挖掘功能中，双方针对Qwen3-VL多模态大模型进行了深度调优。实测结果令人惊喜：无论是在8B模型还是更复杂的30B MoE架构下，MTT S5000在"预填充（Prefill）"阶段的首字响应速度（TTFT）均优于国际主流竞品，优势最高扩大至14%，且在10并发的高压环境下依然保持了稳健的吞吐量。 而在更考验训练和推理能力的4DGS（4D高斯泼溅）领域，基于51Sim入选AAAI 2026的LidarPainter技术，国产算力同样经受住了考验。目前测试数据显示，在训练端，MTT S5000展现出比肩国际主流竞品的强劲性能，仅需2.5小时即可完成一个真实Clip场景的高质量重建；在推理端，面对单Clip包含1600万个高斯点的超大模型负载，MTT S5000成功实现了11路摄像头加1路激光雷达的实时闭环仿真，呈现出像素级的高保真效果。这证明了国产显卡在处理复杂光影与动态物体还原时，已经具备了生产力级别的属性,能够胜任准入审查中要求的极端工况与边界条件验证。这种高保真物理场景的重建能力，同样可迁移至具身智能机器人的空间感知与操作训练中。

基于LidarPainter 技术生成高真实度新视角图像 隐形护城河：构建"芯片+系统"的通用底座 如果说高性能GPU的适配是攻克了"最难的骨头"，那么对国产基础软硬件生态的全面覆盖，则是五一视界构筑的一条安全护城河,也是响应国家信创战略、满足敏感行业准入要求的关键。 除了图形计算领域，五一视界已悄然完成了对主流国产芯片架构的全线互认。在CPU层面，无论是基于ARM架构的华为鲲鹏、飞腾，还是基于x86架构的海光、兆芯，五一视界旗下的51Aes、51Sim等核心产品均已实现流畅部署。特别是通过华为鲲鹏技术认证并加入"鲲鹏展翅"计划，进一步夯实了其在国产服务器端的运行稳定性。 在操作系统层面，为了彻底摆脱对非国产发行版的依赖，五一视界将适配工作下沉至系统内核，先后完成了与麒麟软件（银河麒麟高级服务器操作系统）及统信软件（UOS）的适配认证。这一举措意味着，对于政府、能源等有着严苛信创要求的敏感行业客户而言，他们可以选择从芯片到底层操作系统到上层应用全链路自主可控的数字孪生解决方案,从容应对日益严格的合规性审查,构建起一个不仅服务于智能驾驶，更能广泛赋能于人形机器人等具身智能终端的国产化通用基础设施。 中国科技企业"国产自主可控"已经崛起 从携手摩尔线程在高端算力上撕开缺口，到打通华为鲲鹏、麒麟等操作系统的生态脉络，再到积极响应新版准入审查要求提供合规的仿真验证能力，五一视界的这一系列动作表明，中国企业的"国产自主可控"正在发生量变和质变，正在缓缓崛起。 这不再是简单的参数对标，而是产业生态的战略闭环。SimOne 4.0的表现证明，国产软硬件方案已经迈过了"能用"的门槛，正式进入了高精度、高负载任务的"好用"阶段。随着算法与算力的深度融合，以及政策法规对仿真验证能力的强制加持，一个繁荣的、自主可控的物理AI生态底座正在逐步成型，为中国智能驾驶产业的独立发展保驾护航,也为具身智能机器人等新兴领域的国产化落地铺平了道路。

基于SimOne 4.0 的4DGS闭环仿真



