沪港新兴产业基石基金在港正式开业

香港, 2026年2月24日 - (亚太商讯) - 2月23日，由上海实业（集团）有限公司（以下简称"上实集团"）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）联合发起设立的沪港新兴产业基石基金（以下简称"基石基金"）正式启航，进入实质投资阶段。作为全国首支、上海市级市场化运作的证券类港股基石基金，基金目标总规模30亿港元，首期规模10亿港元，将聚焦集成电路、生物医药、人工智能上海三大先导产业，专项支持优质企业赴港上市，深化沪港金融与产业协同。

服务上海战略，强化沪港联动

上海市政府和上海市国资委指导设立的基石基金，是上海国资服务上海科技创新中心建设、推动重点产业高质量发展的重要举措，将紧密围绕上海前瞻的集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业进行战略布局，通过资本市场赋能，加速本地创新企业国际化进程。同时，基金也将充分发挥香港作为国际金融中心的枢纽功能，构建"上海产业+香港资本"的高效联通机制，促进两地金融资源互补与市场互联，打造沪港合作新标杆。

创新"双管理人"架构，汇聚两地专业力量

基石基金在治理模式上采用创新的"双管理人"架构，由上实集团在港金融投资业务平台上实资本（香港）投资管理有限公司，和国泰海通在港资产管理平台海通国际资产管理有限公司共同担任基金管理人，并由沪港两地协同运营。

这一合作架构充分融合了上实集团作为上海在港窗口企业的产业资源与香港本地的运营优势，及国泰海通在全球资本市场和跨境资产管理方面的专业能力，实现"产业+金融"、"上海+香港"的双重优势互补。通过建立完善的投资决策机制与风险控制体系，该架构既确保了基金运作符合国际标准，又保持了与本土产业生态的深度链接，为基金的长期稳健运作奠定了坚实基础。

多元化投资策略，专注长期价值

基石基金坚持市场化、专业化、国际化运作原则，以产业、金融双重视角，构建覆盖企业全生命周期的投资与赋能体系。通过灵活的多元化策略组合与深度投后服务，系统性支持上海三大先导产业优质企业的业务发展与价值实现。

基石基金在重点参与上海三大先导产业优质企业赴港IPO的基石投资之外，还可以参与港股IPO锚定和已上市港股的配售投资，通过无锁定期策略保持基金的流动性，以保证基金投资收益；在市场大幅下跌时，也可通过二级市场方式，增持价值低估的优质公司股票；同时跟进优秀企业再融资及并购重组，助力可持续发展。基石基金将严格遵循"好赛道、好公司、好价格"的遴选标准，重点投向具备核心技术、高成长性和稳健现金流的行业领军企业。

强化上海国资在港功能，构建跨境投资新平台

基石基金是上实集团和国泰海通强化在港服务功能、完善跨境投资布局的关键举措之一。基石基金不仅进一步完善上海国资基金矩阵，填补国资基金在港股IPO及二级市场策略的空白，服务上海企业赴港上市"最后一公里"融资需求，助力构建"早期投资—成长期融资—公开市场上市"的完整产业投资生态；更通过上实集团和国泰海通的深度合作，强强联手、协作共赢，系统提升跨境合规、资产配置与复杂交易设计能力，进一步增强上海国资服务上海乃至国家战略的综合实力。

展望：链接国际资本，赋能创新未来

在全球科技创新竞争日益激烈的背景下，沪港新兴产业基石基金的实质启动，标志着上海在对接国际资本市场、服务本土创新方面迈出系统性的一步。在人民币国际化和"惠港五条"等政策红利支持下，基石基金将成为连接内地产业资本与国际金融资源的重要纽带。

未来，基石基金将积极把握人民币国际化与金融市场双向开放机遇，持续促进国际资本投资上海核心产业，为上海三大先导产业企业提供全方位的资本服务，助力更多硬科技企业走向世界，为沪港融合与高质量发展贡献力量。

