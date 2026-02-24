维昇药业（2561.HK）维臻高(R)获批：重长效生长激素王者登场 重构百亿市场的商业天花板



香港, 2026年2月24日 - (亚太商讯) - 2026年2月2日，维昇药业于上海举办维臻高(R)（注射用隆培生长激素）获批上市投资者交流会。 该产品已于1月26日获得国家药品监督管理局批准上市。公司在会上表示，维臻高(R)被定位为具备里程碑意义的创新产品 - 不仅是首个在欧美获批用于儿童的长效生长激素，也是目前临床研究中唯一被证实在疗效上优于日制剂的长效生长激素产品。 在生长激素赛道中，随着多款产品陆续纳入医保、价格体系快速下探，市场竞争格局正在发生变化。维昇药业以临床价值和技术壁垒为核心，打造差异化的高端产品路径。本次交流会由公司管理层系统介绍了产品研发逻辑、临床数据及当前阶段商业化策略的核心思路。 本次会议邀请了多位合作伙伴与行业嘉宾出席，包括国妇婴主任医师余文教授、安科生物高级副总裁姚建平先生、副总裁鲍学科先生、上药控股副总经理宋潞潞女士、上海和睦家医院长宁院区执行院长刘晓龙先生等到场支持。同时，公司长期股东代表——碧沃投资合伙人柳丹先生亦出席交流，体现了核心股东对公司商业化路径与长期价值的持续认可。中信证券、东吴证券、天风证券和国海证券等多家大型券商及投资机构亦参与本次会议。 一、产品内核：技术壁垒构建差异化护城河 1.1 "暂时连接"技术的独特性 在生长激素领域，由于技术壁垒高，实现长效化与保持活性分子的天然结构长期被视为"鱼与熊掌不可兼得"，而维臻高(R)的研发上市成功突破这一行业技术壁垒，是全球首款实现"长效化+天然结构"作用机理的长效生长激素。维昇药业首席商务官陈军在会上详细拆解了TransCon技术平台的突破：通过惰性载体（PEG）将天然结构的重组人生长激素暂时包裹和保护起来形成前药，前药在注射至皮下时没有活性，进入血液循环在，将惰性载体与生长激素暂时连接起来的TransCon连接结构在体温与生理pH值下发生自动裂解，7天内以特定的速率逐步释放出与人体自身分泌完全一致的2.2万道尔顿（22kD）、191个氨基酸的天然结构的生长激素。 这一"暂时连接"机制与市面上其他长效生长激素的"永久连接"形成本质区别。陈军指出，目前已上市的其他长效生长激素均属于"生长激素类似物"——其活性分子结构已改变，分子量高达6万-9万道尔顿，远远高于天然生长激素的2.2万道尔顿。维臻高(R)进入人体内释放的活性分子与内源性生长激素的分子量、分子结构、组织分布以及药理特性相同，也是首款活性分子是"长效生长激素"而非"生长激素类似物"的长效产品。 国妇婴主任医师余文教授从临床角度补充了关键细节：分子量过大的药物难以穿透致密的骨骺板，无法发挥生长激素的直接作用，也就可能直接影响疗效。维臻高(R)以内源性生长激素的"原药形式"发挥作用，是其头对头研究取得优效结果的理论依据和科学基础。 1.2 说明书上的"法律证据" 余文教授在交流中特别强调，在临床实践中，尤其是一款新药，经国家药监部门审评并写入药品说明书的内容，是判断药品疗效与安全性的核心法定依据，也是临床用药的权威规范标准，它构成了疗效与安全性判断的核心标准,是药品的"身份证"。 维臻高(R)本次获批的产品说明书直接显示了其疗效优于每日制剂： 境外临床研究结果："主要疗效终点是第52周时年化生长速率（AHV）。本品治疗52周时的AHV非劣效并优效于健豪宁(R)组。此外，本品治疗后的身高SDS较基线的增加幅度高于健豪宁(R)组。从治疗第26周至第52周试验结束时，对于AHV和身高SDS 较基线的变化，本品组都较健豪宁(R)组更显著。" 中国临床研究结果："主要疗效终点是第52周AHV。本品治疗52周的AHV为 10.66cm/年，相比诺泽(R)组的AHV 9.75cm/年，统计分析结果显示达到非劣效性以及优效性，即证明了本品治疗的52周AHV优效于诺泽(R)组，与境外3期研究结果一致。此外，本品组治疗时的身高SDS较基线的增加幅度高于诺泽(R)组，也显示了优效性。从治疗第13周至第52周试验结束时， 对于AHV和身高SDS较基线的变化，本品组都较诺泽(R)组更显著。" 1.3 安全性设计的双重保障 分子安全性：由于维臻高(R)的活性成分与内源性生长激素结构完全一致，避免了未知分子风险；而其他长效生长激素均为"人造分子"，长期安全性存疑（辉瑞、诺和诺德曾尝试PEG永久修饰技术研发长效生长激素，但均因安全性和疗效问题终止研发）。 局部安全性：注射部位无活性，避免脂肪萎缩等不良反应。陈军特别解释：其他部分长效产品将"7天剂量一次打入一个注射部位"，注射部位存在高浓度活性成分；维臻高(R)的"包裹"技术使其在皮下无活性，只在该发挥作用时才呈现活性，降低了导致脂肪细胞溶解、皮肤凹陷的可能，这是"另一个安全性优势"。 更值得关注的是其长期安全性数据：维臻高(R)全球关键3期研究治疗1年的结果显示，其不良反应发生的种类与频率均与生长激素日制剂相似；而在治疗时间最长达6年的延长期研究中，维臻高(R)也未出现与生长激素日制剂不同的、新的不良反应类型。余教授谈到，生长激素日制剂在生长激素缺乏症患儿中已有超过40年的使用经验，其安全性特已被临床医生熟知并掌握，基于明确的研究数据，维臻高(R)与日制剂一致的安全性表现，显然也为医生的应用提供了更充分的保障。 1.4 储存与使用的便利性突破 维臻高(R)在不含防腐剂情况下，室温（≤30℃）可储存6个月，在2-8℃条件下可存储5年，是唯一可在室温下长期存放的生长激素。 余文教授强调："这是我们当时完全没有想到的效期，并且清楚的写在说明书中。"这一特性对需要携带药物出行、参加夏令营的家庭至关重要。 1.5 注射体验的创新设计 维臻高(R)配备电子自动注射笔，由Phillips-Medisize公司生产，2022-2023年获欧洲和美国三项工业设计大奖（PDA 药物递送创新奖、PharmaPack 给药与包装创新奖、红点工业设计奖）。其特点包括： - 单按钮开关，药物复溶与注射全自动完成

- 隐形针头设计，患儿看不到针，减少心理恐惧

- 配合固定剂量双腔预充笔芯，注射前无需调节剂量，同时避免浪费

- 每月4支笔芯+6支针头的一体化包装 二、市场策略：技术与临床优势下的差异化商业路径 2.1 定价逻辑：突出产品差异化，以技术优势形成产品价值优势 维昇药业首席商务官陈军表示：维臻高(R)的年治疗费将会于产品上市时最终确定，但一定会显著高于其他长效生长激素纳入医保后的价格。但这一定价并非简单的"高端溢价"，而是基于三重锚定： - 价值锚定：产品具备"天然结构+优效+室温保存"三重独特属性，维臻高(R)作为长效生长激素迭代产品，产品的独特优势赋予了其核心定价权，将填补高端市场的真空。 - 国际锚定：该产品在欧美获批上市，美国年治疗费用50-60万元，维臻高(R)以其"技术优势+临床优势+欧美品质"为背书，将临床需求和价值锚点与国际接轨。 - 长期健康价值锚定：生长激素治疗具有明确的时间窗口和长期获益特征。其价值并不取决于单一年度的费用比较，而在于对终身身高结局、心理健康与社会功能的长期改善。从全周期视角衡量，该治疗所带来的健康收益与成本投入之间具有清晰、可解释的价值逻辑。 这一策略的风险在于支付能力，但维昇药业的判断是：生长激素市场90%以上为自费，80%以上销售发生在私立医院。 2.2 渠道布局：合纵连横的"作战地图" 维昇药业作为初创企业，选择了"轻资产、重合作"的扩张路径： - 推广端：与安科生物强强联手，其高级副总裁姚建平表示，公司在生长激素领域深耕27年，以学术触达95%的生长激素KOL专家。此次与维昇药业的合作，"27年经验+划时代产品"将形成前所未有的商业化布局。双方将按地域区隔运营，维昇药业自营沿海核心市场，安科生物负责其余广阔区域，实现市场的全面覆盖。 - 流通端：上药控股作为进口分销平台，依托其成熟的供应链体系，提供从通关到终端的全程服务。上药控股副总经理宋潞潞指出，维臻高(R)是其经销的大分子生物药中，唯一不含防腐剂且可常温保存6个月的产品，"这两个优势在对药品商业化成功，特别是儿童用药的商业化成功方面，至关重要"。 - 诊疗端：与和睦家、小苹果、卓正等高端私立医院建立深度合作，构建"筛查-诊疗-管理"的全流程闭环。上海和睦家医院长宁院区执行院长刘晓龙表示，其患者群体对"技术领先、长期安全"的产品需求明确，维臻高(R)的核心优势与该群体需求高度匹配，具备良好的临床土壤。 - 流量端：患者及家庭在疾病认知与治疗决策过程中，主要通过内容社区、AI 搜索工具及合规的互联网医疗平台获取相关科普信息，逐步形成以专业性、可及性和合规性为核心的患者信息入口，让优质医疗信息精准触达目标人群。 三、团队建设：用近乎苛刻的标准筛选最强执行者 维昇药业销售与商业运营副总裁潘海风详细介绍了团队建设的"高强度、严标准"体系： - 招聘标准：一线商业化团队中，约20%具备硕士学历，80%为医药相关本科背景；近三分之一来自其他公司的地区经理级别，整体商业化人员结构和行业经验显著高于行业平均水平。 - 考核机制：全员"日考+周考+月考"，内容涵盖产品知识、竞品知识、临床医学、疾病知识；每日考试须达90分以上，集训落地考不合格者原机遣返，以严苛的考核标准保障团队的专业能力，确保用人标准与产品价值相一致。 - 提前布局：公司提前规划、前置投入，产品上市前6个月商业化团队已90%到岗，为产品上市后的快速市场推进做好了充分准备，体现出公司对商业化执行的前置投入与系统规划。 四、其他Q&A环节： 问题一：在目前的定价水平下，维臻高(R)的利润率表现如何？未来随着地产化推进，盈利空间如何展望？ 回答： 公司坚持"先上市、先可及"的策略，进口阶段的毛利率足够产品上市早期的推广。随着两年多后实现地产化生产，即便在当前价格水平大幅下降的情况下，毛利率仍有望达到80%以上。从进口到地产化的路径清晰，随着市场规模的持续放量，盈利能力将随规模放量持续改善。 问题二：维臻高(R)在公立医院与民营医院中的销售场景如何落地？在部分长效生长激素已进入国谈的背景下，公司如何发挥差异化优势？ 回答： 公司将覆盖三类渠道：公立医院院内、公立医院处方外配及民营医院。受国谈因素影响，公立院内并非未来主战场，核心增长将来自处方外配及民营医疗体系。同时，国家层面已明确提出要有序推进医师多机构执业，鼓励医师依法开展多点执业，医生在公立医院与民营医疗机构之间的执业流动性持续提升。这一趋势为创新、差异化产品在院外及民营场景中的推广和规范使用创造了有利条件。公司将基于这一制度环境，在所有合规场景中积极布局。 问题三：除维臻高(R)外，公司其他管线在未来几年的上市节奏及协同贡献如何？ 回答： 公司在内分泌领域已布局多条管线，其中针对甲状旁腺功能减退的帕罗培特立帕肽已分别于2024年年初和年底在欧盟跟美国获批；第三个品种那韦培肽这个月底迎来其 PDUFA 日期，后续产品在中国的上市节奏有望加快。多产品协同放量后，公司整体规模有望持续跃升，长期目标是打造内分泌与代谢领域具备国际竞争力的百亿级创新药企。 问题四：已使用短效生长激素的患者，是否可以无缝切换至维臻高(R)？是否有相关临床证据支持？ 回答： 国际3期试验有一个关于日制剂转换为隆培生长激素的研究。研究显示，对于平均使用日制剂已有1.14年、平均剂量为0.29 mg/kg/周的患者，转为隆培生长激素0.24mg/kg/周后，仍然保持了非常良好的追赶生长的趋势。这一研究结果证明了由日制剂转为隆培促生长素每周一次治疗仍可保持非常良好的生长趋势和疗效。 问题五：维臻高(R)在长期使用方面的疗效和安全性表现如何？ 回答： 在国际3期试验的延长期实验中，患者平均治疗4.3年、最长达6年，期间患者身高持续改善，部分患者最终身高SDS甚至超过父母平均身高SDS，充分体现了产品在长期治疗中的有效性、安全性及稳定性。 问题六：公司目前商业化团队建设情况如何？与安科生物的合作如何推进？ 回答： 公司首年商业化团队已基本到位，团队人员以业内资深骨干为主，强调高专业度、强培训与严格考核。区域运营上，维昇负责沿海一线重点城市，安科覆盖其他区域，双方执行统一学术与培训标准，形成"强强联合"的销售体系，共同推进产品的市场落地。 五、长期展望：从单一产品到平台价值 维昇药业执行董事兼首席执行官卢安邦在交流结束的致辞中描绘了公司长期发展的蓝图：维臻高(R)的获批意味着TransCon技术平台继FDA和EMA后获NMPA认可，为后续产品铺平道路。在研的帕罗培特立帕肽（甲状旁腺功能减退症）2024年美欧获批后首年销售近40亿人民币，那韦培肽（软骨发育不全）针对中国1万患儿的治疗刚需。 "2026-2028是公司"十年磨一剑"的决战期，"卢安邦表示，"我们要验证从临床、注册、准入到商业化的端到端能力，最终成为内分泌代谢领域的百亿级领军企业。" 本文基于2026年2月2日维昇药业投资者交流会纪要整理，内容仅供信息参考，不构成投资建议。



