迦里仕人才与耐吉澳门分公司续签五年战略合作协议 深化长期伙伴关系 夯实高端客户基本盘

香港, 2026年2月24日 - (亚太商讯) - 2026年2月22日, 纳斯达克上市公司迦里仕人才集团有限公司（Galaxy Payroll Group Limited，NASDAQ: GLXG，以下简称“迦里仕人才”）宣布，已与耐吉中国控股香港有限公司澳门分公司（NIKE China Holding HK Limited (Macau Branch)，以下简称“耐吉澳门分公司”）正式续签为期五年的战略合作协议。

合作再延五年，服务范围全面覆盖核心HR职能

根据协议，双方合作期限自2025年12月1日起至2030年11月30日止。在此期间，迦里仕人才将继续为耐吉澳门分公司提供涵盖本地薪资发放、考勤与休假管理、社保及税务合规申报，以及劳动法规与用工政策咨询在内的一站式人力资源外包服务。该合作模式有效支持耐吉澳门分公司聚焦其核心零售与品牌运营，提升整体组织效能。

战略续约彰显客户高度信任，强化收入稳定性

此次续约不仅是双方合作关系迈入新阶段的重要标志，更体现了国际头部品牌对迦里仕人才专业能力、合规水平及长期服务交付质量的高度认可。中长期合约的签署显著增强了公司未来五年收入的可预测性与现金流稳定性，进一步契合其打造高质量、抗周期业务模型的资本市场战略。

本地化能力构筑核心壁垒，服务体系持续进化

自2013年成立以来，迦里仕人才始终深耕港澳市场，并逐步拓展跨区域服务能力。公司凭借对香港及澳门劳动法、税务及社保政策的深度掌握，建立起扎实的本地合规能力；同时依托标准化流程与定制化方案相结合的服务体系，确保交付的一致性与可扩展性。其自主开发的薪资与考勤管理平台，在提升运营效率的同时有效保障数据安全与业务连续性，成为吸引并维系跨国企业客户的关键优势。

在过往合作中，迦里仕人才已多次协助耐吉澳门分公司应对复杂用工环境下的合规挑战，其解决方案在准确性、响应速度及风险控制方面均获得充分验证，为本次长期续约奠定了坚实基础。

展望未来：从服务交付迈向价值共创

展望新合作周期，迦里仕人才将在现有服务框架基础上，持续优化薪资管理流程与智能考勤系统，并通过数据整合与定期管理报表，助力客户推进人力资源管理的规范化与数字化转型。双方亦约定保留通过补充协议灵活拓展服务范围的机制，确保合作节奏与客户业务发展动态同步。

此次五年期战略合作的续签，不仅是对迦里仕人才专业价值的长期肯定，更是对其商业模式可持续性的有力印证。它将进一步巩固公司在港澳及亚太人力资源外包市场的品牌影响力，并为服务更多跨国零售、体育及消费品牌提供可复制的标杆案例。

在全球企业日益重视合规效率、成本优化与组织韧性的背景下，迦里仕人才正凭借其深厚的本地化经验、稳健的服务体系与高粘性的优质客户基础，稳步构建长期增长动能。

公司管理层表示：“我们将继续以服务能力为核心驱动力，深化与现有优质客户的战略合作，同时积极拓展更多具有长期价值的跨国及区域性企业客户，持续为股东创造稳健、可持续的回报。”

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network