

香港, 2026年2月23日 - (亚太商讯) - 近日，由斯坦福大学教授、"AI教母"李飞飞创办的美国世界模型独角兽World Labs官宣完成新一轮10亿美元融资，约合人民币69.1亿元，其中知名CAD厂商Autodesk单独注资2亿美元，折合人民币13.8亿元，英伟达、AMD等科技巨头及多家投资机构同步跟投。这一重磅消息再次将空间智能、物理AI及世界模型赛道推向资本聚光灯下。在这一全球科技浪潮下，国内物理AI领域的先行者五一视界（6651.HK），其投资价值正逐步凸显。 作为李飞飞深耕AI领域的核心布局，World Labs的融资热度，本质上是资本对"AI从数字符号走向物理世界"这一趋势的坚定押注。长期以来，主流AI模型多局限于文本、图像等数字领域，虽能实现精准的语义理解与生成，却无法掌握物理世界的基本规律，正如业内所言，这类AI"能言善辩却手足无措"，而世界模型的出现正是为了弥补这一短板。简单来说，世界模型就是让AI构建对三维物理世界的认知，模拟空间关系、物理规律，实现数字世界与物理世界的精准映射，而空间智能与物理AI则是其核心支撑。 空间智能是世界模型的基础，核心是让AI具备感知、理解三维空间的能力，就像生物通过进化形成的生存本能，能够预判物体运动轨迹、识别空间布局；物理AI则是连接数字与物理世界的桥梁，区别于传统数字AI，它能够模拟重力、摩擦力等物理属性，实现"感知-预测-行动"的闭环，让AI从"理论家"变成"实践者"。World Labs推出的首款产品Marble，便能够依据图像或文本提示生成三维世界，正是这种技术逻辑的落地体现。借助此次新筹集到的资金，World Labs 将把重点放在提升该产品在机器人和科学发现等领域的应用能力上，进一步拓展其商业应用场景。 此次Autodesk的大额投资，更揭开了世界模型的产业落地逻辑。作为建筑、工程领域的CAD软件巨头，Autodesk需要打通"设计-模拟-落地"的全流程，而World Labs的世界模型技术恰好能与其3D设计工具深度融合，自动化简化建模流程，重新定义建筑、工程等行业的创作模式。这也意味着，世界模型不再是实验室里的技术概念，已进入产业落地阶段，而空间智能与物理AI的商业化价值，正被科技巨头逐步挖掘。 作为中国首家登陆资本市场的物理AI企业，五一视界凭借自主研发的51Aes（数字孪生平台）、51Sim（智驾仿真平台）、51Earth（数字地球平台）等核心产品，早已深耕空间智能、数字孪生与物理AI领域，以"克隆地球"为愿景，形成了"合成数据-空间智能模型-仿真训练平台"的全链条物理 AI 闭环生态，与World Labs的技术布局同频共振。 值得注意的是，五一视界已正式纳入恒生综合指数，凭借硬科技属性与核心技术壁垒，获得了海内外资本市场的广泛认可。随着World Labs引领的世界模型赛道持续升温，物理AI作为AI下一个十年的核心增长点，市场空间将持续扩大。五一视界深耕行业多年积累的技术优势、丰富的产业落地经验与完善的业务生态，使其在国内乃至全球市场都具备显著竞争力。 此次World Labs的10亿美元融资，不仅改写了AI创业公司的估值逻辑，更预示着空间智能、物理AI时代的加速到来。对于投资者而言，五一视界作为国内物理AI领域的标杆企业，其布局契合全球科技发展趋势，具备清晰的产业落地路径与长期增长潜力，无疑是把握这一科技风口的核心标的，其投资价值有望在行业爆发期中持续释放。



