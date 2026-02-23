首程控股春节前密集落子 陶朱新造局三店联动构建机器人线下生态网络



香港, 2026年2月23日 - (亚太商讯) - 春节消费旺季来临之际，消费科技赛道再添重磅布局。首程控股（0697.HK）旗下机器人科技体验零售品牌"陶朱新造局"加速渠道扩张，北京首钢园融石广场二期展厅、北京APM店、首都机场T2航站楼店三家核心门店于春节前集中开业，实现"文创地标升级 + 核心潮流商圈 + 高端交通枢纽"的三重场景全覆盖。这一举措不仅标志着首程控股在C端市场的布局进入规模化阶段，更构建起"体验-销售-服务-赋能"的全链条线下生态，为机器人产业从技术研发走向大众消费搭建了关键桥梁。 作为首程控股"资本+场景+生态"战略的核心线下载体，陶朱新造局此次三家新店的布局并非简单的数量扩张，而是基于对不同消费场景和客群需求的深度洞察，形成差异化定位与协同联动的经营格局。 北京首钢园融石广场二期展厅作为品牌旗舰升级项目，依托首钢园工业遗存改造的独特优势，紧邻地铁6号线金安桥站与11号线北辛安站，地理位置优越，展陈面积超400平方米。该门店创新性采用"前店后厂"模式，在一期基础上新增与加速进化联合打造的机器人维修保养车间，"前店"聚焦沉浸式体验与高端产品销售，"后厂"则提供标准化维保服务，填补了国内机器人线下专业服务的空白。开业恰逢国庆假期，首8天平均每日进店量达1.2万余人次，首月累计吸引客流超90万人次，成为周边居民、亲子家庭及科技爱好者的热门打卡地，更有效承接服贸会溢出流量，带动融石广场整体客流显著提升。 陶朱新造局入驻东城区王府井大街核心商圈的北京APM，精准切入年轻消费市场。该商圈隶属于香港新鸿基地产，汇聚众多国际大牌与潮流业态，是18-35岁年轻时尚群体的核心聚集地。陶朱新造局APM店主打"潮流科技 + 首发经济"，聚焦轻量化、高颜值的智能产品，从可变形机器人到智能耳机、轻量化便携音箱，每款产品均贴合年轻群体的消费偏好与社交需求。门店开业首日客流即突破1.1万人次，开业至今累计客流超6万人次，日均稳定在8000人次以上，其中年轻群体占比超70%，成为商圈内"潮流科技"的代表性项目，有效提升了品牌在年轻消费群体中的影响力。 布局首都机场T2航站楼的门店，则是陶朱新造局深耕交通枢纽场景的重要落子。该门店紧邻免税业态聚集区，面积约100平方米，依托航站楼年吞吐量3500万人次的庞大流量优势，聚焦"科技+旅途"场景，主打便携化、实用性智能产品。针对机场"登机前40分钟决策"的消费特点，门店精选小型陪伴机器人、科大讯飞翻译机、便携充电类智能产品等，满足旅客即时消费与出行需求。开业当日即因独特的机器人互动展示引来大量旅客驻足围观，日均接待旅客超2200人次，其中外籍旅客占比约18%，不少旅客主动拍照打卡、咨询产品，借助出行场景形成了良好的自发传播效应，大幅提升了品牌的全国乃至国际曝光度。 春晚效应加持，线下门店承接国民级流量红利 2026年央视春晚的舞台上，人形机器人集群表演成为最具话题度的科技亮点。宇树科技、银河通用、松延动力三家由首程控股投资的核心企业同台亮相，以硬核技术惊艳全球观众，为首程控股的机器人生态提供了国家级背书。春晚的超高关注度，叠加新春消费旺季的节日氛围，为陶朱新造局线下门店带来了显著的客流转化效应。 在春晚《武BOT》节目中，宇树科技的人形机器人方阵精准演绎后空翻、马步等高难度武术动作，依托0.001秒级伺服响应与毫秒级集群同步技术，完成全球首次连续花式翻桌跑酷、弹射空翻等突破性表演。这一惊艳表现引发广泛讨论，许多观众在观看春晚后，专程前往陶朱新造局门店寻找同款机器人产品。门店工作人员介绍，春晚播出后，咨询宇树科技相关产品的消费者明显增加，部分消费者专程带孩子前来体验，希望近距离感受春晚同款科技的魅力。 首次亮相春晚的松延动力，在小品《奶奶的最爱》中展现了机器人温情的一面。其小布米与小顽童N2两款产品通过拟人化的眼神、面部表情以及身体呼吸般的起伏，让观众看到了机器人走进家庭场景的可能性。这一情感共鸣直接反映在陶朱新造局的客流变化上——春节期间，带着孩子前来体验的家庭客群显著增多，不少家长表示，春晚的节目让孩子对机器人产生了浓厚兴趣，特意趁着假期带孩子来线下体验。 银河通用与沈腾、马丽共同演绎的《我最难忘的今宵》，则让具身智能技术走进大众视野。机器人"小盖"在舞台上实时自主完成盘核桃、捡玻璃碎片、叠衣服等一系列精细操作，其"能干活、会思考"的表现引发观众好奇。在陶朱新造局门店，不少消费者主动咨询具身智能机器人的工作原理与应用场景，对"机器人大脑"的技术突破表现出浓厚兴趣。 三家门店的火爆运营，用实打实的数据印证了陶朱新造局"体验+销售+售后+投资"模式的商业可行性与市场竞争力。在销量表现上，多款智能产品成为销售热门，形成现象级爆款效应。春节假期期间，三家门店借势节日消费热潮，实现客流与销量的双重爆发。数据显示，春节7天假期，三家门店累计接待客流超13万人次。其中，北京首钢园融石广场二期展厅日均客流达8500人次，累计客流超5.95万人次，不少家庭带着孩子前来体验机器人互动、3D打印等项目，咨询维保服务的消费者显著增加，成为亲子休闲与科技体验的新场景；北京APM店依托商圈节日人流高峰，日均客流达6500人次，累计客流超4.55万人次，年轻群体与返乡青年成为主要客流，潮流智能产品体验热度居高不下；首都机场T2店春节期间日均客流达3200人次，累计客流超2.24万人次，旅客候机间隙的体验与即时消费需求旺盛，外籍旅客咨询与体验人数较平日明显增加，伴手礼类智能产品咨询量大幅提升。"送礼送科技"的消费新潮流，让陶朱新造局成为春节期间智能消费市场的一大亮点。 市场与消费者的广泛认可，凸显了陶朱新造局的核心竞争优势。在场景布局上，三家门店精准覆盖三大关键场景，依托各场景客群特点实现差异化经营，精准触达家庭客群、年轻潮流群体、出行旅客等不同类型客群，形成客流的多元化供给，同时依托场景自带的客流优势提升消费转化效率，构建起难以复制的场景壁垒。在经营模式上，"体验+销售+售后+投资"的全链条模式创新性十足，尤其是融石广场二期的"前店后厂"模式，不仅实现了产品销售的即时转化，更通过热区分析等数字化手段精准捕捉消费者需求，为首程控股的被投企业提供了重要的展示窗口与市场反馈渠道，形成"产业+消费+维保"的良性闭环，提升了品牌的经营韧性与长期盈利能力。 在产品与运营层面，陶朱新造局汇聚300余款多元智能产品，涵盖家庭陪伴、教育娱乐、医疗康养、运动休闲等多个生活场景，并根据不同门店定位优化产品布局，确保产品与客群需求高度匹配。同时采用数字化门店管理模式，通过热区分析等数据手段持续优化产品布局与体验场景，定期举办新品发布、儿童编程课程、潮流互动体验、维保体验沙龙等活动，每个门店每年计划举办不少于300场活动，有效提升了门店活跃度与客户粘性。这种以消费者为核心的运营理念，让陶朱新造局打破了传统家电、数码卖场的刻板印象，解决了"线上看不到、摸不着"的消费痛点，获得了市场的广泛好评。 展望未来，陶朱新造局已明确清晰的拓展规划。根据首程控股的战略部署，未来半年内将在全国核心城市开设20+家门店，进一步扩大场景覆盖范围，形成覆盖交通枢纽、高端商圈、文创地标、热门景区的全国性体验网络。同时将深化"前店后厂"模式推广，把融石广场二期的维保服务经验复制到更多核心门店，推进"机器人科技会客厅"落地，打造"教育科创+智能制造+产融对接+维保服务"的示范平台，释放产融协同价值。



