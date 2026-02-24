春晚+直播+线下三重爆发 首程控股多重利好兑现



香港, 2026年2月23日 - (亚太商讯) - 马年新春佳节，硬科技赛道热度持续攀升，人形机器人产业凭借春晚舞台的亮眼表现成为市场焦点。首程控股（0697.HK）凭借新春前后的一系列重磅动作， 机器人科技体验・销售・维保・服务综合体已落地运营，随后迎来春晚曝光、大年三十直播转化的双重加持，叠加近期持续回购的积极信号，成为节后资本市场布局的核心标的之一，其扎实的赛道布局与明确的业绩增量，有望推动估值修复行情正式启动。 首程控股以"线下落地+投资卡位+流量转化+回购托底"的闭环，不仅彰显了其在机器人赛道的深厚布局，更用实打实的产业动作与资本行为，为开盘后资本市场提供了高确定性的布局逻辑，估值修复窗口正式开启。 一、线下综合体重磅开业：筑牢变现根基，门店矩阵即将成型 在春晚曝光、直播承接的流量红利释放之际，首程控股重点打造的机器人科技体验零售品牌——陶朱新造局机器人科技体验・销售・维保・服务综合体正式开业，抢先抢占线下智能消费赛道核心阵地，为首程业绩增长注入确定性增量，也成为承接春晚流量、转化直播订单的坚实线下载体，标志着首程在机器人线下商业场景的布局迈入全链条服务新阶段。 此次开业的综合体构建起"体验+销售+售后+投资"的全模式生态，采用创新"前店后厂"布局，新增与加速进化联合打造的机器人维修保养车间，实现从产品体验、销售到售后维保的一站式服务，展陈面积超400平方米，不仅是机器人产品的展示窗口，更成为被投企业技术落地、市场验证的核心场景，开业后将精准触达科技爱好者、亲子家庭、潮流消费群体等多元客群，为后续流量转化提供坚实支撑。 与此同时，陶朱新造局线下门店矩阵正加速成型，北京核心区域两大门店将陆续落地：王府井APM店将入驻核心潮流商圈，主打"潮流科技+首发经济"，聚焦轻量化、高颜值智能产品，精准贴合18-35岁年轻消费群体需求；首都机场T2航站楼店将布局年吞吐量3500万人次的核心交通枢纽，紧邻免税业态聚集区，主打便携化、实用性智能产品，贴合旅客"登机前40分钟决策"的消费特点。两大门店的陆续开业，将与本次开业的综合体形成互补，实现"文创地标+核心商圈+交通枢纽"的三重场景覆盖，构建起全方位的线下流量承接网络，为首程带来稳定的渠道收入增量，也为机器人产业搭建起从技术到消费的完整落地链路。 陶朱新造局的线下布局并非单一渠道建设，而是首程控股"资本+场景+生态"战略的关键落子，通过数字化手段精准捕捉消费者需求，为被投企业提供市场反馈、产品迭代的宝贵数据，形成"产业+消费+维保"的良性闭环，不仅夯实了首程的线下变现能力，更成为赋能被投企业发展的重要抓手。 二、春晚三强霸屏：国家级背书加持，机器人生态实力凸显 央视总台马年春晚圆满落幕，人形机器人集群表演成为全场最具科技感与话题度的亮点，堪称中国人形机器人产业的一次"实力大阅兵"。本次春晚共有四家核心机器人企业同台亮相，其中宇树科技、松延动力、银河通用三家均为首程控股已投企业，独占三席的强势表现，为线下综合体引流、品牌影响力提升注入强劲动力，也印证了首程在机器人赛道布局的前瞻性与完整性，为线下场景落地提供了国家级品牌背书。 三家被投企业在春晚舞台上各展所长，覆盖高动态运动、消费级落地、具身智能三大核心赛道，其精彩表现与陶朱新造局线下场景高度契合： 宇树科技作为三度登上春晚的"老兵"，在《武BOT》节目中带来16台人形机器人方阵，精准演绎后空翻、马步等高难度武术动作，将科技与武术完美融合。依托自研高并发集群控制系统与AI融合定位算法，机器人实现了全球首次连续花式翻桌跑酷、弹射空翻（最大高度超3米）、单脚连续空翻、集群快速跑位（最快速度达4m/s）等一系列突破，并以全新自研灵巧手完成武术道具的快速更换与稳定抓持，展现了全球领先的高动态运动能力。 松延动力首次亮相春晚便荣获总台"仿生人形机器人独家合作伙伴"及"人形机器人合作伙伴"双重身份认证。在小品《奶奶的最爱》中，其"小顽童N2"与"小布米"两款万元级消费产品，不仅完成了侧手翻、空翻、跑步等流畅动作，更在仿生交互方面展现出拟人眼神、面部神态，以及对话时颈部、手臂与表情的自然配合，身体甚至呈现出呼吸起伏的幅度。这一表演标志着国产人形机器人正加速走向家庭场景，以消费级产品释放增量需求。 银河通用则以"指定具身大模型机器人"身份完成春晚首秀，与沈腾、马丽共同演绎《我最难忘的今宵》。机器人"小盖"在舞台上实时自主完成了一系列灵巧操作：从精细地盘核桃、捡玻璃碎片、货架取物，到生活化的叠衣服、串烤肠，所有动作均非预设程序，而是依托其具身大模型"银河星脑AstraBrain"的自主决策能力，实时感知环境并作出响应，充分印证了具身智能技术"可实用、能落地"的产业价值。 三家企业的春晚集体亮相，是首程控股多年深度布局的必然结果。作为硬科技领域的专业投资者，首程在企业成长关键期精准加注，为其技术研发与规模化扩张提供坚实资本支撑，如今已构建起覆盖核心部件、整机、硬件、智能大脑的完整机器人投资矩阵。国家级舞台的曝光，不仅强化了被投企业的品牌影响力，更让亿万观众对机器人产品形成认知，为陶朱新造局线下综合体带来海量潜在客流，实现"线上国家级曝光-线下场景转化"的正向联动，也为开盘后首程的股价表现奠定了坚实基础。 三、大年三十直播承接：流量即时变现，闭环优势构筑核心壁垒 依托线下综合体开业的坚实基础与春晚的国家级曝光，首程控股在春晚当晚同步启动"破壁人计划"直播，成为业内唯一实现春晚流量即时转化的产业投资方，完美打通"线下落地-舞台曝光-线上引流-订单转化"的完整链路，让亿万观众的关注度快速转化为实实在在的商业价值。直播同步开展产品演示、专业技术解读、预约订购服务，解答消费者关于产品性能、购买渠道的疑问，有效解决线上消费"看不到、摸不着"的痛点，同时联动线下场景，实现线上引流、线下交付、售后维保的无缝衔接，进一步强化了首程的核心竞争力。 此外，直播以产业投资人视角深度解读机器人行业趋势与技术壁垒，既强化了首程控股在硬科技投资领域的专业形象，又深化了消费者对机器人产品的认知，实现品牌沉淀与订单转化的双重收获。 新春前后，首程控股实现了春晚国家级曝光、直播流量即时转化、线下综合体重磅开业的三重突破，叠加公司近期持续回购的积极信号，多重利好共振之下，首程控股的估值与业绩双重提升逻辑将进一步强化，有望在硬科技投资赛道持续领跑，为投资者带来长期稳定的回报。



