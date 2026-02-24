通用原子航空系统公司与美国空军在联合自主演习中展示F-22与MQ-20的有人-无人协同作战

加利福尼亚州圣地亚哥, 2026年2月23日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）与美国空军合作，在南加州爱德华兹空军基地使用其MQ-20复仇者®无人喷气机及配备最新政府参考标准的F-22猛禽战斗机，完成了最新自主任务演示。(GA-ASI)在南加州爱德华兹空军基地完成最新演示任务，其MQ-20复仇者®无人喷气机与搭载最新政府参考自主软件的F-22猛禽战斗机协同执行了自主飞行。此次测试展示了F-22与MQ-20之间的有人-无人协同作战能力，通过自主系统与战术数据链实现平台间协同作。

此次任务包含MQ-20与F-22之间的实机协同演练，其中MQ-20由机载人类飞行员操控，突显了其接收并执行协同指令的能力。

通用原子航空系统公司总裁戴维·R·亚历山大表示："我们对此次任务借助政府先进自主系统实现的完美执行深表赞赏。本次演示突显了任务要素的集成能力，以及自主系统利用机载传感器独立决策并执行F-22战机指令的卓越性能。"

此次演示展示了有人-无人协同作战能力，实现了MQ-20与F-22之间的快速软件集成，并运用了用于军事平台间通信与协调的战术数据链。MQ-20成功与F-22完成信息交换，F-22通过Autonodyne Bashi飞行员车辆接口（PVI）向MQ-20发送自主指令，引导其执行战术机动、调整航点，并完成空中巡逻（CAP）及空中威胁拦截任务。

此次演示凸显了协同作战飞机（CCA）作为有人平台作战效能倍增器的潜力，实现了自主系统与人类飞行员的协同作战。通用原子航空系统公司的MQ-20复仇者无人喷气机作为CCA替代机型已服役五年有余，其作用贯穿于该公司专为该任务研发的XQ-67A和YFQ-42A机型问世前后。

