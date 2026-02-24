Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, February 24, 2026
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 23 February 2026, 20:10 HKT/SGT
Share:

来源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc
通用原子航空系统公司为MQ-9B无人机开发远程武器能力
行业领先的无人机系统扩展任务角色，新增海军打击能力

圣地亚哥, 2026年2月23日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）正在为其顶级机型MQ-9B天卫者®与海卫者®开发远程离场武器系统。

海军和空军作战人员持续需要能够在远距离锁定目标的平台，尤其是在西太平洋广阔的海空区域。正因如此，通用原子航空系统公司（GA-ASI）的工程师们已着手改造MQ-9B的载荷、稳定性、航程等特性，以适配新一代远程精确制导武器。

通用原子航空系统公司总裁戴维·亚历山大表示：“MQ-9B在实战中持续展现卓越性能，我们的全球客户名单不断扩大。通过拓展任务范围，我们致力于持续提升该机型的价值。MQ-9B具备超凡的载荷能力，因此增加远程武器携带能力以扩展任务组合是顺理成章之举。”

目前GA-ASI已完成所有性能分析，确信MQ-9B具备长距离携带远程武器的能力，同时能保持持久作战效能。公司工程师团队正持续优化武器集成技术方案及作战概念设计，重点研究洛克希德·马丁公司的联合空对地远程导弹、远程反舰导弹，以及康斯伯格/雷神联合攻击导弹等武器系统。

通用原子航空系统公司计划最早于2026年实现新型武器的实弹飞行测试。

假设性任务场景可能如下：MQ-9B无人机可从西太平洋或南太平洋多个友军基地起飞，飞抵预定待命点并在敌方武器杀伤区外盘旋待命。若接到武器投放指令，该机可协同美军或盟军其他作战行动实施打击。

除“天卫”和“海卫”型号外，MQ-9B系列还包括正在交付英国皇家空军的“护卫者RG Mk1”。通用原子航空系统公司还与比利时、加拿大、丹麦、德国、印度、日本、波兰、台湾地区以及美国空军（为特种作战司令部提供支持）签订了MQ-9B采购合同。MQ-9B还参与了美国海军多项演习包括“北方边缘”演习、‘综合作战演习’、“环太平洋军事演习”以及“舰队航行”演习。

关于通用航空系统公司

通用原子航空系统公司是全球领先的无人飞行器系统（UAS）制造商。捕食者®系列无人机系统累计飞行时长逾900万小时，服役超过30年，涵盖MQ-9A死神®、MQ-1C灰鹰®、MQ-20复仇者®以及MQ-9B天卫者®/海卫者®等机型。公司致力于提供长航时、多任务解决方案，实现持续态势感知与快速打击能力。

更多信息请访问https://www.ga-asi.com

复仇者、鹰眼、灰鹰、山猫、捕食者、死神、海卫士及天卫士均为通用原子航空系统公司注册商标，在美国及其他国家/地区享有法律保护。

GA-ASI Media Relations
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
ASI-MediaRelations@ga-asi.com
(858) 524-8101

SOURCE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



话题 Press release summary

部门 航空航天和国防
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
General Atomics Aeronautical Systems, Inc
Feb 23, 2026 20:05 HKT/SGT
通用原子航空系统公司与美国空军在联合自主演习中展示F-22与MQ-20的有人-无人协同作战
Feb 23, 2026 20:00 HKT/SGT
通用航空系统公司宣布推出YFQ-42A暗影梅林无人机
Feb 13, 2026 10:30 HKT/SGT
GA-ASI 实现半自主 CCA 飞行新里程碑
Feb 11, 2026 08:00 HKT/SGT
美国海军陆战队选定通用原子航空系统公司参与MUX战术空中作战系统联合战斗机项目
Jan 21, 2026 05:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司与Calidus签署谅解备忘录 合作生产MQ-9B与Gambit协同作战飞机
Jan 20, 2026 07:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司与巴尔赞控股签署谅解备忘录
Jan 19, 2026 10:00 HKT/SGT
GA-ASI 在公司自筹演示中再次完成 MQ-20 Avenger(R) 的自主空中拦截
Jan 14, 2026 02:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司与美国海军测试MQ-9B海卫士无人机扩展型声呐浮标投放系统
Jan 13, 2026 07:00 HKT/SGT
德国通过北约支持与采购局采购八架MQ-9B海卫士无人机
Nov 4, 2025 08:00 HKT/SGT
自主战斗机的未来即将登陆罗马
Oct 15, 2025 22:00 HKT/SGT
GA-ASI 与韩华正式签署协议，将共同生产“灰鹰(R) 短距起降”（Gray Eagle(R) STOL）无人机系统（UAS）
July 23, 2025 22:00 HKT/SGT
丹麦从通用原子航空系统公司采购四架 MQ-9B“天空卫士”无人机
June 16, 2025 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司（GA-ASI）为国际客户推出全新 PELE 小型无人机
June 16, 2025 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司（GA-ASI）为 MQ-9B 增加 Saab 空中预警能力
June 11, 2025 12:58 HKT/SGT
英国国防部与通用原子航空系统公司签署“保护者”支持合同
May 9, 2025 00:00 HKT/SGT
英国认证“保护者”号为首个同类远程操控飞行器
Apr 9, 2025 14:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司（GA-ASI）与韩国韩华公司签署合作协议
Feb 26, 2025 08:00 HKT/SGT
GA-ASI 利用新型空投传感器测试推进反潜追击
Feb 20, 2025 14:00 HKT/SGT
GA-ASI 与 CAE 签署长期协议，共同开发新一代 MQ-9B SkyGuardian(R) 任务训练器
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       