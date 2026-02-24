通用原子航空系统公司为MQ-9B无人机开发远程武器能力

圣地亚哥, 2026年2月23日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）正在为其顶级机型MQ-9B天卫者®与海卫者®开发远程离场武器系统。

海军和空军作战人员持续需要能够在远距离锁定目标的平台，尤其是在西太平洋广阔的海空区域。正因如此，通用原子航空系统公司（GA-ASI）的工程师们已着手改造MQ-9B的载荷、稳定性、航程等特性，以适配新一代远程精确制导武器。

通用原子航空系统公司总裁戴维·亚历山大表示：“MQ-9B在实战中持续展现卓越性能，我们的全球客户名单不断扩大。通过拓展任务范围，我们致力于持续提升该机型的价值。MQ-9B具备超凡的载荷能力，因此增加远程武器携带能力以扩展任务组合是顺理成章之举。”

目前GA-ASI已完成所有性能分析，确信MQ-9B具备长距离携带远程武器的能力，同时能保持持久作战效能。公司工程师团队正持续优化武器集成技术方案及作战概念设计，重点研究洛克希德·马丁公司的联合空对地远程导弹、远程反舰导弹，以及康斯伯格/雷神联合攻击导弹等武器系统。

通用原子航空系统公司计划最早于2026年实现新型武器的实弹飞行测试。

假设性任务场景可能如下：MQ-9B无人机可从西太平洋或南太平洋多个友军基地起飞，飞抵预定待命点并在敌方武器杀伤区外盘旋待命。若接到武器投放指令，该机可协同美军或盟军其他作战行动实施打击。

除“天卫”和“海卫”型号外，MQ-9B系列还包括正在交付英国皇家空军的“护卫者RG Mk1”。通用原子航空系统公司还与比利时、加拿大、丹麦、德国、印度、日本、波兰、台湾地区以及美国空军（为特种作战司令部提供支持）签订了MQ-9B采购合同。MQ-9B还参与了美国海军多项演习，包括“北方边缘”演习、‘综合作战演习’、“环太平洋军事演习”以及“舰队航行”演习。

关于通用航空系统公司

通用原子航空系统公司是全球领先的无人飞行器系统（UAS）制造商。捕食者®系列无人机系统累计飞行时长逾900万小时，服役超过30年，涵盖MQ-9A死神®、MQ-1C灰鹰®、MQ-20复仇者®以及MQ-9B天卫者®/海卫者®等机型。公司致力于提供长航时、多任务解决方案，实现持续态势感知与快速打击能力。

更多信息请访问https://www.ga-asi.com。

复仇者、鹰眼、灰鹰、山猫、捕食者、死神、海卫士及天卫士均为通用原子航空系统公司注册商标，在美国及其他国家/地区享有法律保护。

