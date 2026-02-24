加利福尼亚州圣地亚哥市, 2026年2月23日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）为其美国空军协作作战飞机赋予了新名称：YFQ-42A“暗影梅林”。

暗色游隼是一种致命的猛禽，以黑色羽毛和捕食其他游隼为食而闻名，它们常结群行动以最大化对猎物的杀伤力。康奈尔大学鸟类学实验室将游隼描述为“体型娇小却凶猛的猛禽，擅长突袭”，能在飞行中击落猎物。暗色游隼原产于美国太平洋西北部，常迁徙至南加州地区。观鸟者常在圣地亚哥YFQ-42A战斗机制造基地附近目击其踪迹。

1962年出版的《未来图景》一书曾预言尚未改变世界的全球性技术奇迹，提出“任何足够先进的技术都与魔法无异”的观点。“暗影猎鹰”之名恰如其分地呼应了亚瑟王传说中梅林的魔法，向半自主空战这一略带超自然色彩的新纪元致敬。

通用原子航空系统公司总裁戴维·亚历山大表示：“暗影猎鹰是为速度与空气动力学打造的狩猎机器。它们会戏弄其他猎鹰取乐，并吞食猎物。这个名字完美概括了我们新型无人战斗机的特质。”

美国空军官方前缀“Y”表示首批少量飞机是代表量产的早期测试机型，而“F”代表战斗机，“Q”代表无人飞机。当飞机进入量产阶段时，“Y”前缀将被移除——例如YF-16便更名为F-16并获得“战斗猎鹰”的绰号——而通用原子航空系统公司（GA-ASI）预计其新型CCA将定型为FQ-42A，绰号“暗影梅林”。

自2024年4月GA-ASI获选为美国空军建造CCA项目量产型飞行测试样机以来，暗影梅林持续取得里程碑式进展。2025年8月，YFQ-42A完成美国空军首架CCA成功试飞，本月又实现该军种首次搭载任务自主软件的CCA飞行。在此期间，GA-ASI持续建造并试飞多架暗影梅林，在推进按钮式自主起降等测试项目中不断取得新突破。

YFQ-42A“暗黑梅林”是GA-ASI持续投入下一代自主作战飞机研发的专属平台。其模块化设计可快速集成任务系统，经多次实飞验证的自主架构为复杂作战场景中的人机协同奠定基础。

GA-ASI公司近二十年来持续研发无人驾驶喷气机，其里程碑始于2008年自主研发的武器化MQ-20复仇者®无人机。该公司对复仇者系列的持续投入不断取得成果，该机型现已成为政府项目及自主研发中先进自主系统开发测试的标准CCA替代平台。该公司与美国空军研究实验室联合开发的XQ-67A机载传感站喷气机，为具备先进机载传感能力的自主协同平台提供了尖端范本，并作为YFQ-42A暗影梅林的飞行原型机投入使用。

关于通用航空系统公司

通用原子航空系统公司是全球领先的无人飞行器系统（UAS）制造商。捕食者®系列无人机系统累计飞行时长逾900万小时，服役超过30年，涵盖MQ-9A死神®、MQ-1C灰鹰®、MQ-20复仇者®以及MQ-9B天卫者®/海卫者®等机型。公司致力于提供长航时、多任务解决方案，实现持续态势感知与快速打击能力。

如需了解更多信息，请访问 https://www.ga-asi.com/。

复仇者、鹰眼、灰鹰、山猫、捕食者、死神、海卫士和天卫士均为通用原子航空系统公司的商标，在美国及其他国家注册。

