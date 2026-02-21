

香港, 2026年2月20日 - (亚太商讯) - 2026年央视春晚的舞台上，科技与文化深度融合，人形机器人集群表演成为最吸睛的焦点。宇树科技、银河通用、松延动力三家机器人企业携核心产品同台亮相，凭借硬核技术引发全网热议。这三家具身智能领域的核心企业均为首程控股（0697.HK）的被投企业，使得首程控股成为春晚机器人板块的最大关联方。三家企业在国家级舞台上的超预期表现，既展示了各自的技术实力，也充分印证了首程控股"资本+场景+产业链"前瞻布局的战略价值。 央视春晚作为覆盖全国14亿观众的"国民级科技秀"，对机器人合作伙伴的筛选标准极为严苛，不仅要求技术成熟度高、可靠性强，更需具备场景定制化能力与文化融合创新力。首程控股三家被投企业能够悉数入围，核心在于其各自占据赛道核心卡位，形成了覆盖"算法-本体-消费"的全产业链布局，展现出差异化且不可替代的技术优势。 宇树科技：三登春晚，极限运动再攀高峰 作为春晚舞台的"老兵"，宇树科技第三次亮相，此次在《武BOT》节目中担纲主力。16台人形机器人组成的方阵精准复现后空翻、马步等高难度武术动作，将科技与武术完美融合。依托自研高并发集群控制系统与AI融合定位算法，机器人实现了全球首次连续花式翻桌跑酷、弹射空翻（最大高度超3米）、单脚连续空翻等多项突破，集群同步精度达到毫秒级。其全新自研灵巧手支持武术道具快速更换与稳定抓持，充分展现了全球领先的高动态运动能力。这一亮眼表现的背后，是宇树科技在核心部件自主研发上的持续突破——自主研发的谐波减速器传动效率达90%以上，成本较进口产品降低40%，为规模化量产奠定坚实基础。作为首程控股最早布局的机器人企业之一，首程控股通过多轮融资加码及首钢园区场景开放，全程伴随宇树科技成长。2025年宇树科技本体下线6500台、出货超5500台，全球四足机器人市占率高达70%，成为国产机器人本体制造的龙头企业。此次春晚的精彩亮相，进一步巩固了其行业地位，也向全球观众展示了中国科技的力量。 银河通用：具身智能，自主决策惊艳全场 如果说宇树科技代表了机器人"四肢"的硬实力，银河通用则掌控着机器人"大脑"的核心技术。作为本届春晚首次引入的"指定具身大模型机器人"供应商，银河通用与沈腾、马丽共同演绎《我最难忘的今宵》。机器人"小盖"在舞台上实时自主完成盘核桃、捡玻璃碎片、叠衣服、串烤肠等一系列灵巧操作，所有动作均非预设程序，而是依托具身大模型"银河星脑AstraBrain"的自主决策能力，实时感知环境并作出响应。其具身搬运模型已入选北京人工智能重要成果，战略价值凸显。产业落地方面，银河通用已实现"技术-产品-商业化"闭环，全球首款工业级具身智能重载机器人Galbot S1已成功切入宁德时代等龙头企业产线。首程控股自2024年投资后持续加码，不仅提供长期资金支持，更助力其构建"工业级+消费级"双轮驱动格局，此次春晚的国家级舞台展示，有望进一步加速其工业级订单的拓展与消费级市场的渗透。 松延动力：仿生交互，温情演绎家庭场景 首次登陆春晚的松延动力，荣获总台"仿生人形机器人独家合作伙伴"及"人形机器人合作伙伴"双重官方认证。在小品《奶奶的最爱》中，其小布米与小顽童N2两款万元级消费产品，不仅流畅完成侧手翻、空翻、奔跑等动作，更通过拟人化的眼神、面部表情以及身体呼吸般的起伏，展现出高度仿生的交互能力。对话时颈部与手臂的自然配合，身体呈现呼吸起伏的幅度，让机器人不再是冰冷的机械，而是充满温情的家庭伙伴。这一突破得益于松延动力自主研发的低成本伺服电机，将单台电机成本降至行业平均水平的1/3，为规模化推广奠定基础。作为松延动力的第一大外部投资机构，首程控股2024年领投其早期融资，并通过"破壁人计划"直播矩阵、陶朱新造局线下体验店等资源助力品牌渗透，2026年预售订单持续攀升，成长势头强劲。春晚的高曝光度，将进一步提升其品牌知名度与市场认可度，巩固其在消费级人形机器人赛道的优势地位。 三家被投企业的集体亮相，凸显了首程控股生态投资的逻辑的前瞻。与传统财务投资者不同，首程控股深度参与被投企业成长，形成"投资-赋能-退出"的完整价值闭环。在资本赋能层面，首程控股依托旗下百亿规模的北京机器人产业发展投资基金，为被投企业提供长期、稳定的资金支持，避免企业因短期盈利压力中断研发。公开访谈中显示，其在机器人领域的投资两年账面回报超四倍，部分项目回报率突破10倍，投资价值显著。在场景赋能层面，首程控股开放首钢园区、百万级停车位等核心场景资源，为被投企业提供多场景测试环境，加速技术迭代与产品优化。 资本市场对此次春晚赋能反应积极，多家机构指出，首程控股的生态布局已进入价值集中兑现期，三家被投企业的春晚亮相直接催化机器人板块表现。春晚作为国家级背书，提升首程控股及被投企业的品牌知名度，强化了其在机器人赛道的定位。其次，被投企业商业化进程加速将带来实质性收益增长，宇树科技IPO有望为首程控股带来丰厚的股权增值收益。此外，生态协同效应的凸显将增强市场信心，首程控股已投资机器人产业链近20家企业，形成完整生态矩阵，随着行业爆发，其生态布局的稀缺性与成长性将进一步凸显，吸引更多资金关注。 首程控股凭借"投早、投准、投长期"的投资逻辑，提前押注本体制造、具身大模型、消费落地三大核心细分赛道，通过深度赋能实现了企业与自身的双向成长。此次三家被投企业同步登陆春晚，既是其投资成果的集中展示，也是其红利兑现的开始。未来，随着陶朱新造局线下门店网络的持续扩张、"破壁人计划"线上渠道的不断完善，首程控股将进一步放大生态协同优势，助力更多被投企业实现商业化落地。同时，其在机器人材料领域的布局与二次开发业务的推进，将进一步完善产业链布局，巩固竞争壁垒。



