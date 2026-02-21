首程控股可转债全额转股落地 流动性释放叠加获利盘了结迎估值重塑



香港, 2026年2月20日 - (亚太商讯) - 资本市场再迎重要信号，首程控股（0697.HK）公告披露旗下可转债已全部完成转股，标志著这一影响公司股权结构与市场流动性的重要事项正式收官。此次全额转股不仅实现了公司资本结构的优化升级，更带来了市场流动性的全面释放，前期参与转债的获利盘已顺利了结，为公司后续聚焦机器人硬科技生态布局扫清了资本层面的障碍，也推动市场对其估值进行重新审视。 作为资本市场常见的融资工具，可转债兼具债性与股性，首程控股此前发行可转债的核心目的在于为其机器人产业生态布局募集长期资金，同时为投资者提供灵活的退出选择。公告显示，此次可转债转股价格与公司核心业务发展周期高度契合，转股期间恰逢首程控股机器人生态迎来密集收获期——三家被投企业宇树科技、银河通用、松延动力在2026年央视春晚的舞台上大放异彩，以硬核技术实力成为当晚最具话题度的科技亮点，为资本市场提供了最直观的价值验证。 在《武BOT》节目中，宇树科技的人形机器人方阵以行云流水的后空翻、马步等高难度动作，向全球观众展示了中国机器人动态控制的顶尖水准。依托0.001秒级伺服回应与毫秒级集群同步技术，机器人完成了全球首次连续花式翻桌跑酷、弹射空翻等极限挑战，其自研灵巧手更实现了道具的快速更换，将科技与武术的融合推向新高度。作为第三次登上春晚的"老兵"，宇树科技的每一次突破都印证了首程控股在本体制造赛道的前瞻布局。 首次亮相春晚的松延动力，则在小品《奶奶的最爱》中展现了机器人温情的一面。其小布米与小顽童N2两款产品凭借仿生交互设计，呈现出拟人化的眼神、面部表情，甚至身体呼吸般的自然起伏，让机器人不再是冰冷的机械，而是能与家庭产生情感连接的伙伴。作为首程控股在消费级赛道的核心落子，松延动力以万元级定价打破行业壁垒，此次春晚的国民级曝光，为其进一步打开C端市场注入了强劲动力。 银河通用与沈腾、马丽共同演绎的《我最难忘的今宵》，则成为具身智能技术的最佳秀场。机器人"小盖"在舞台上即时自主完成盘核桃、捡玻璃碎片、叠衣服等一系列精细操作，所有动作均依托自研具身大模型"银河星脑AstraBrain"的自主决策，而非预设程式。这一能力印证了具身智能从实验室走向真实场景的可行性，也凸显了首程控股在"机器人大脑"核心环节的战略卡位。 三家被投企业分工明确、各展所长，覆盖了从高动态运动、仿生交互到具身智能的全技术链条，不仅向亿万观众展现了中国机器人产业的完整生态，更让首程控股"资本+场景+产业链"的布局逻辑得到国家级舞台的背书。转股时点与这一科技盛事的高度契合，为可转债持有人提供了丰厚的获利空间，也让市场看到了公司生态价值兑现的清晰路径。 从市场表现来看，此次可转债全额转股背后是显著的获利效应驱动。数据显示，首程控股可转债发行以来，公司股价伴随硬科技布局的持续落地稳步攀升，尤其是2025年以来，随著机器人产业政策红利释放与商业化进程加速，公司股价累计涨幅显著，可转债持有人通过转股后减持实现了可观收益。截至转股完成公告发布，前期参与转债的机构与个人投资者已基本完成获利了结，部分长期机构投资者则选择保留转股后的股份，看好公司长期发展潜力，形成了"短期获利退出 + 长期价值持有"的良性格局。 全额转股的落地为市场带来了流动性的全面释放。此前受可转债转股潜在压力影响，公司股价存在一定的流动性约束，而随著全部转债完成转股，这一约束正式解除。转股新增股份经过前期获利盘消化后，市场筹码结构得到优化，筹码集中度趋于合理，为后续资金进出提供了更大空间。同时，转股资金的全额到位，进一步充实了公司的资本金，公司资产负债率得到优化，财务结构更趋稳健，为其后续陶朱新造局门店扩张、机器人产业投资、二次开发业务推进等核心战略的落地提供了坚实的资本支撑。 值得注意的是，此次可转债全额转股恰逢首程控股业务发展的关键节点。当前公司已构建起覆盖机器人上游材料、中游整机制造、下游场景应用的全产业链投资矩阵，陶朱新造局计画2026年6月前在全国核心城市开设20+家门店，机器人二次开发业务与材料公司布局同步推进，业务发展势能持续提升。获利盘的顺利了结，意味著前期因转债转股预期带来的市场波动因素已消除，市场关注焦点将全面回归公司业务基本面，硬科技生态的商业化进展与业绩兑现能力将成为驱动股价的核心逻辑。 市场分析人士指出，首程控股可转债全额转股的完成，是公司资本运作与业务发展协同推进的重要体现。一方面，转股资金为公司硬科技布局提供了长期稳定的资金支持，助力其在机器人产业商业化黄金周期抢占先机；另一方面，流动性释放与获利盘了结推动公司估值从"转债约束型"向"基本面驱动型"转变，估值逻辑将更聚焦于其机器人全生态布局的稀缺性与成长性。 从行业背景来看，当前具身智能已纳入国家"十五五"规划重点方向，机器人产业正从实验室走向规模化落地，2026年被业内视为场景化交付元年。首程控股凭借"资本 + 场景 + 产业链"的生态赋能模式，已在机器人赛道建立起差异化竞争优势，此次可转债全额转股的落地，进一步理顺了公司资本与业务的协同关系，为其分享万亿级产业红利奠定了坚实基础。 对于后续市场表现，多家机构表示看好首程控股的长期投资价值。随著获利盘了结与流动性释放，公司股价波动将更趋平稳，而陶朱新造局门店扩张带来的业绩增长、被投企业商业化落地带来的投资收益兑现、二次开发业务的规模化推进等核心催化剂，将持续为公司估值提供支撑。短期来看，市场或经历筹码消化后的企稳阶段，长期则有望伴随机器人产业的爆发实现估值与业绩的双重提升。 首程控股相关负责人表示，此次可转债全额转股的顺利完成，离不开资本市场的认可与支持。公司将以此为契机，进一步聚焦机器人全生态综合服务商的战略目标，持续加大在管道建设、二次开发、材料布局等核心业务的投入，推动更多被投企业实现商业化落地，以扎实的业绩回报广大投资者。未来，公司将继续保持资本运作与业务发展的协同性，为股东创造长期稳定的投资价值。



话题 Press release summary



部门 电子产品, Enterprise IT, Engineering, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Manufacturing, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

