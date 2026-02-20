春晚科技秀背后的布局者：首程控股绑定三大龙头 筑牢机器人生态壁垒

香港, 2026年2月20日 - (亚太商讯) - 央视总台马年春晚圆满落幕。在这场全球华人瞩目的文化盛宴上，人形机器人集群表演成为最具话题度的亮点之一。宇树科技、松延动力、银河通用、魔法原子四家企业携核心产品同台亮相，以硬核技术惊艳全球观众。

值得一提的是，宇树科技、松延动力、银河通用这三家"春晚明星"的共同背后，站着同一位布局者 - 首程控股（00697.HK）。从资本布局到场景落地，从技术研发到国民级曝光，首程控股凭借对机器人赛道的前瞻押注，在马年春晚完成了一次教科书级的生态价值兑现，成为这场科技盛宴中当之无愧的最大赢家。

三强同台，首程投资矩阵霸屏春晚舞台

本届春晚的机器人表演，堪称中国人形机器人产业的"实力大阅兵"。作为官方认证的核心合作伙伴，宇树科技、松延动力、银河通用分别在高动态集群控制、消费级产品落地、具身大模型应用三大核心赛道，展现了中国硬科技的顶尖水准，而这恰好构成了首程控股机器人投资版图的关键支柱。

三度登上春晚舞台的宇树科技，此次为《武BOT》节目提供人形机器人方阵，精准演绎后空翻、马步等高难度武术动作。依托自研高并发集群控制系统与AI融合定位算法，机器人实现了全球首次连续花式翻桌跑酷、弹射空翻、单脚连续空翻等多项突破，集群同步精度控制在毫秒级，再度刷新了全球人形机器人集群表演的技术标杆。

松延动力作为首次亮相春晚的"新面孔"，荣获总台"仿生人形机器人独家合作伙伴"及"人形机器人合作伙伴"双重身份认证。在小品《奶奶的最爱》中，其小布米与小顽童N2两款万元级消费产品，不仅完成侧手翻、空翻、跑步等流畅动作，更展现出拟人眼神、面部神态，以及对话时颈部与手臂的自然配合，身体甚至呈现呼吸起伏的幅度，标志着国产人形机器人正加速走向家庭场景。

银河通用则以"指定具身大模型机器人"身份完成春晚首秀，与沈腾、马丽共同演绎《我最难忘的今宵》。机器人"小盖"在舞台上实时自主完成盘核桃、捡玻璃碎片、叠衣服、串烤肠等一系列灵巧操作，所有动作均非预设程序，而是依托具身大模型"银河星脑AstraBrain"的自主决策能力，实时感知环境并作出响应，充分印证了具身智能技术"可实用、能落地"的产业价值。

三家企业分工明确、各擅胜场，不仅向世界展示了中国机器人产业的完整生态，更让首程控股的投资眼光得到了最具说服力的验证。

资本+场景+生态，首程赋能逻辑全面跑通

如果说投资是发现价值，那么赋能就是创造价值。首程控股之所以能成为春晚背后的"最大赢家"，核心在于其并非单纯的财务投资者，而是通过"资本+场景+生态"的全链条战略，深度参与被投企业的成长与变现，这也是其区别于其他投资机构的核心竞争力。

在资本层面，首程控股凭借对硬科技赛道的深刻理解，在宇树科技、松延动力、银河通用的成长关键期完成布局，为企业的技术研发与规模化扩张提供了坚实的资金支持。如今，三家企业均已成长为各自赛道的头部玩家，银河通用的具身大模型机器人已落地多地银河太空舱，松延动力实现消费级产品量产，宇树科技更是开启IPO进程，首程的投资价值正迎来全面爆发。

在场景层面，首程控股近期落地的陶朱新造局机器人科技体验·销售·维保·服务综合体，为这些被投企业搭建了线下变现的核心渠道。作为"前店后厂"的商业新模式，是全球首家集机器人科技体验、销售、维保、服务于一体的全链条生态中心，今年将规划20家门店，成为宇树科技、松延动力、银河通用等企业产品触达C端消费者、承接B端定制需求的重要载体。春晚的国民级曝光，将与线下渠道形成强大协同，大幅缩短产品从"舞台爆款"到"市场爆款"的转化路径。

在生态层面，首程控股通过整合资源，推动被投企业之间的协同合作。从春晚舞台上的技术互补，到线下场景中的产品联动，首程正逐步构建起一个"技术研发——场景应用——商业变现"的完整机器人生态闭环。这种生态化赋能，让每一家被投企业都能共享平台资源，形成1+1>2的协同效应。

从春晚出圈到业绩兑现，首程成长曲线清晰可见

正月初五迎财神，在这个寓意财富与机遇的日子里，首程控股的春晚"大秀"，不仅是其品牌影响力的一次跃升，更是其业绩增量确定性的一次重要释放。

对于首程控股而言，三家被投企业的春晚亮相，具有双重价值。一方面，春晚作为全球最大的流量池，为被投企业带来了海量的品牌曝光，将直接推动其产品销量的增长，而被投企业的业绩提升，将通过股权收益、分红等方式，为投资者带来实实在在的财务回报。

另一方面，此次集体亮相，充分验证了首程控股机器人投资战略的正确性与前瞻性。随着陶朱新造局的全国布局，以及被投企业技术的持续成熟，首程控股的机器人生态将从"投资布局期"全面进入"价值兑现期"。

从硬科技投资到线下场景运营，从单一企业赋能到生态协同发展，首程控股正在走出一条独具特色的成长之路。春晚舞台上的高光时刻，只是其价值兑现的一个起点。未来，随着更多被投企业的崛起和线下渠道的完善，首程控股的业绩增长将迎来新的引擎，其在资本市场的价值也将得到更充分的体现。

在马年新春，首程控股以一场惊艳的"科技秀"，向市场证明了其作为硬科技领域专业投资者的实力。随着机器人产业的加速爆发，这位春晚背后的"最大赢家"，正朝着更广阔的未来稳步前行。

