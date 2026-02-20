首程控股（0697.HK）机器人版图闪耀2026春晚：投资回报步入爆发期

香港, 2026年2月20日 - (亚太商讯) - 2026年央视春晚圆满落幕，包括宇树科技、魔法原子、银河通用、松延动力等多家国产机器人企业同台竞技，以多场景、高难度的精彩表现，完成了一场面向全球的技术实力与商业价值的"集体亮相"— 上述亮相的4家公司均属首程控股（0697.HK）所投资或深度布局的机器人企业。这场被业界称为"中国具身智能阅兵式"的舞台秀，不仅刷新了公众对人形机器人的认知，更释放出行业即将迈入大规模商用的强烈信号，成为资本市场关注的核心焦点。

春晚作为具有指标意义的国家级超级IP，其科技合作对象长期被视为技术成熟度与产业方向的重要风向标。多家被投企业集中登台，不仅体现首程控股自身的产业地位，也被市场视为首程控股机器人投资战略由"验证期迈向收获期"的重要信号。

系统化布局机器人全产业链，首程控股构建稳健投资结构

从投资结构来看，首程控股所投的三家登上春晚舞台的企业，分别覆盖了机器人产业链的不同关键层级：一类以整机能力见长，代表机器人工程化与规模化落地水平；一类聚焦具身智能方向，体现人工智能与机器人深度融合趋势；另一类深耕机器人动力与核心工程系统，夯实产业底层能力。

多家被投企业在同一年度集中亮相春晚舞台，显示出首程控股并非押注单一技术路线，而是围绕机器人产业链关键环节进行系统化布局。其投资组合覆盖整机制造、具身智能系统以及关键工程与动力环节，不同赛道在商业化节奏与盈利模型上各具特点。

这种多层级、多方向的布局方式，使首程控股在机器人产业快速演进过程中，既能够保持成长弹性，也具备较强的结构稳定性，为后续投资回报的持续释放奠定了坚实基础。

多重逻辑叠加，2026年首程控股机器人投资或迎回报拐点

从市场视角看，首程控股在机器人领域的投资回报，更可能呈现为"渐进式释放"，而非单点爆发。进入 2026 年，其机器人投资是否步入实质性收获期，核心可从以下二重逻辑进行观察。

第一重逻辑：被投企业产业地位抬升带来的估值重估。随着机器人行业逐步走出概念验证阶段，具备真实工程能力、产品落地经验和品牌影响力的企业，正在获得更高的产业与资本认可。多家被投企业在国家级舞台集中亮相，有助于强化其行业标签与市场信任度，并在融资、订单与战略合作层面形成正反馈，这类变化通常会率先反映在企业整体估值预期的抬升上。

第二重逻辑：多赛道布局形成的组合效应。首程控股同时覆盖整机、具身智能系统以及关键工程与动力环节，不同方向的商业化节奏并不一致，但正因如此，整体投资组合对单一项目波动的敏感度相对较低，更有利于形成结构更稳健的回报曲线。这种"组合型收益"模式，往往比依赖单一明星项目更具持续性。

在上述结构性逻辑之上，首程控股机器人投资组合中已出现多个具备潜在高回报的代表性项目。

其中，早期布局的宇树科技已进入上市辅导冲刺阶段，有望冲击"中国机器人第一股"。在人形与四足机器人加速进入产业和公共场景的背景下，其潜在估值空间受到市场持续关注。

与此同时，银河通用机器人、自变量科技等项目在最新一轮融资中，已为首程控股带来超过 10 倍的绝对投资回报。在具身智能、大模型与机器人融合逐渐成为产业共识的背景下，这些项目的阶段性兑现，进一步验证了首程控股在机器人赛道早期布局的前瞻性。

从资本周期角度看，2026 年有望成为首程控股机器人投资的"IPO 收割年"。市场预计，其投资组合中约有 4 家机器人相关企业将在 2026 年内正式启动或完成 IPO 流程。

随着这些企业从一级市场迈入二级市场，其资产定价逻辑将由"技术与想象"切换至"业绩与流动性"，由此产生的估值溢价与流动性溢价，有望为首程控股带来显著的超额收益。这一阶段，也被视为首程机器人投资板块由长期布局走向集中兑现的重要窗口。

场景闭环与商业化放量：构建稳定、可持续的回报支撑

除资本端布局外，首程控股正同步推进机器人商业化的场景闭环建设，从而将投资回报由单一的资本收益，延伸至参与真实应用场景所带来的增量空间。随着机器人逐步进入实际落地阶段，线下体验、销售与服务网络的重要性持续提升。通过参与相关场景建设，首程控股不仅分享被投企业成长带来的股权增值，也有机会在产品流通与服务环节获得补充性收益，为整体投资回报提供稳定支撑。

具体来看，首程控股通过在核心商圈布局机器人体验店，正将春晚舞台上的"黑科技"，转化为消费者可感知、可体验、可购买的现实产品，推动机器人从技术展示走向真实消费。随着线下门店规模不断扩大、产品成熟度持续提升，市场预期2026 年单店 ROI（投资回报率）将显著改善，门店功能也将由早期的品牌展示窗口，逐步演进为具备稳定转化能力的销售终端，成为机器人商业化落地的重要基础设施。

值得关注的是，线下体验网络并非单一的零售渠道，而是同时承载 B2C 与 B2B 的双向盈利功能。一方面，门店面向极客用户与家庭用户，销售消费级与服务型机器人产品；另一方面，也作为首程控股 B2B 业务的重要展示与获客窗口，向企业客户、商业场景及公共机构延伸。包括春晚合作伙伴在内的机器人品牌（如魔法原子等）入驻体验网络后，可依托首程控股的代理与渠道体系，拓展行业客户与应用场景。市场预计，这一模式将在 2026 年为首程控股贡献稳定的佣金及服务性收入，与股权投资回报形成互补的现金流结构。

在流量端，首程控股正尝试打通"舞台展示 + 线下体验 + 直播转化"的完整路径。依托春晚带来的巨大关注度，公司通过抖音、视频号等平台同步开展直播带货，将品牌热度直接转化为销售线索与订单。在这一模式下，2026 年单店回本周期有望缩短至行业领先水平，商业模型正由"重投入、慢回报"向"效率驱动型增长"转变。

上述商业化路径，正通过首程控股旗下品牌-"陶朱新造局"加速落地。作为线上线下融合的机器人销售与体验网络，陶朱新造局正在成为连接技术与市场的重要枢纽。目前，部分春晚相关机器人产品已进入其线下空间进行展示与互动体验，形成从"春晚舞台高曝光"到"线下真实体验与转化"的延伸闭环。随着机器人产品持续向消费级与服务级场景渗透，线下体验与销售网络的整体价值，有望在 2026 年进一步释放。

综合来看，三家被投企业同时登上春晚舞台，使首程控股站在了机器人产业由"概念走向规模化"的关键节点上。其机器人战略已不再局限于押注单一明星项目，而是形成了"明星资产 + IPO 周期 + 场景商业化 + 流量变现"的多层次回报结构。

业内人士指出，首程控股当前在机器人领域的角色，已不再局限于财务投资方，而是逐步向产业资源整合者与场景组织者演进。通过"资本 + 场景 + 平台"的协同模式，首程控股正在构建区别于传统投资机构的机器人产业参与路径。

随着 2026 年临近，机器人投资回报、线下门店效率与品牌变现能力的多重释放，或将成为首程控股中长期增长逻辑中，最具想象空间的核心变量。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network