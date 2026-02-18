在 U.S. Polo Assn. 的支持下，2026年 U.S. Open Women's Polo Championship(R) 圆满落幕，Eastern Hay 荣膺冠军



佛罗里达州西棕榈滩, 2026年2月17日 - (亚太商讯) - 作为 United States Polo Association（USPA，美国马球协会）的官方运动品牌， U.S. Polo Assn., 自豪地支持了 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship®。该赛事于2月15日在佛罗里达州惠灵顿的 USPA National Polo Center（NPC）圆满收官，比赛在标志性的 U.S. Polo Assn. Stadium Field 举行。作为美国最具声望的女子马球赛事，本届锦标赛汇聚了这项运动的顶尖运动员，在美国马球核心舞台上展开为期三周的高水平竞技较量。 1. 在 USPA National Polo Center 举行的 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship® 颁奖仪式上自豪地展示冠军奖杯。 2. Victory Eastern Hay 队骑乘合影（#1 Rebecca Schmeits、#2 Aspen Tinto、#3 Hazel Jackson、#4 Milly Hine）亮相 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship®。 3. La Dolfina 队在 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship® 期间，向其指定慈善机构 Polo Players Support Group 进行捐赠，该捐赠由 U.S. Polo Assn. 提供支持。 图片来源：Augustina Fonda Victory Eastern Hay 在 NPC 举行的决赛中以 7比5 战胜 La Dolfina，成功夺得 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship® 冠军。Hazel Jackson 为 Victory Eastern Hay 攻入四球，成为全场最佳得分手，队友 Milly Hine 贡献三球，助力球队取胜。La Dolfina 方面，Mia Cambiaso 与 Myla Cambiaso 各自攻入两球，使这场冠军争夺战竞争激烈、精彩纷呈。此次胜利标志着 Milly Hine 连续第三年摘得 U.S. Open Women's Polo Championship® 冠军头衔，同时也是 Hazel Jackson 在该项享有盛誉的赛事中获得的个人第三座冠军奖杯。Victory Eastern Hay 的 Hazel Jackson 荣膺 Most Valuable Player（最有价值球员），而 Best Playing Pony（最佳战马）则由 Latia Bancada 获得。该战马由 Pipe Vercellino 所拥有，并在第三节与第六节（chukkers）比赛中由 Milly Hine 骑乘出战。 本届锦标赛汇聚了阵容强大的参赛选手，包括多位女子十级让分（10-goal）球员，如 U.S. Polo Assn. 品牌大使 Hope Arellano，以及 Hazel Jackson 与 Milly Hine。此外，赛事还吸引了多位杰出运动员参赛，包括 Mia Cambiaso（9级）、Nina Clarkin（9级）、Maddie Grant（7级）及 Meghan Gracida（5级），充分展现了美国女子马球项目的深厚实力、激烈竞争以及持续增长的发展态势。 作为对马球运动持续承诺的一部分，U.S. Polo Assn. 为参加本届锦标赛的球队提供了定制性能球衣，球衣印有品牌标志性的 Double Horsemen 双骑士标识，进一步彰显品牌对最高竞技水平女子运动员的长期支持。与此同时，U.S. Polo Assn. 还向两支决赛队伍所指定的慈善机构——Polo Players Support Group（PPSG）及 Polo Training Foundation——提供了慈善捐赠。 女性正日益成为推动马球运动发展的重要力量，目前在 USPA 注册球员中占比接近50%，在大学层级的女性参赛者中占比更超过60%。这一强劲增长趋势同样体现在赛场之外，女性消费者持续塑造着全球 U.S. Polo Assn. 品牌的未来发展，该消费群体在全球零售销售额中已接近10亿美元规模。随着参与度与影响力同步提升，女性在推动这项运动竞技水平提升及其全球影响力扩展方面发挥着关键作用。 “U.S. Open Women's Polo Championship® 展现了这项运动的巅峰水准——卓越技艺、不懈投入，以及不断提升美国女子马球竞技标准的高强度竞争，”USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示。USPA Global 负责管理这一全球多十亿美元规模的 U.S. Polo Assn. 品牌。“U.S. Polo Assn. 很荣幸支持这一具有历史意义的赛事，共同庆祝赛场上的卓越才华以及这项运动的未来发展。” 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship® 决赛将于今年春季在 ESPN 播出，作为屡获殊荣的马球电视系列节目《Breakaway》的一部分。该节目由 Global Polo 制作，为全球观众呈现这项运动顶级赛事与明星运动员的幕后故事与精彩瞬间。 除赛场上的激烈角逐外，本届 U.S. Open Women's Polo Championship® 还在 NPC 为观众打造了全面升级的观赛体验，包括设立沉浸式 USPA Shop Flagship 旗舰店现场购物空间、传统草坪回填（divot-stomp）互动环节及帽品赠送、俯瞰赛场的升级版 MVP Lounge 贵宾休息区，以及由 U.S. Polo Assn. 提供的联名品牌工作人员服装。这一系列体验进一步延续了 NPC 冬季高让分赛季的热度，并为四月举行的标志性赛事 U.S. Open Polo Championship® 蓄势造势，巩固了惠灵顿作为美国顶级马球核心地标的地位。 U.S. Open Women's Polo Championship® 最早由 United States Women's Polo Association（USWPA）于1937年创办，是美国规模最大的年度女子马球赛事。该赛事于1990年在协会百年庆典期间正式获得 USPA 认证，并于2011年被正式确认为国家级锦标赛，进一步确立了其作为美国女子马球最高竞技殿堂的地位。 关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美国马球协会（United States Polo Association，USPA）的官方运动品牌。USPA 是美国马球运动的管理机构，成立于 1890 年，总部设在佛罗里达州威灵顿的 USPA National Polo Center（NPC）。凭借遍及全球的多元渠道布局，U.S. Polo Assn. 通过超过 1,200 家品牌零售门店及数千个销售据点，在全球 190 多个国家提供涵盖男装、女装及童装的服饰、配件与鞋履产品。 U.S. Polo Assn. 长期赞助全球多项重要马球赛事，包括每年在 USPA National Polo Center（NPC） 举办的 U.S. Open Polo Championship®，该赛事为美国最具标志性的马球锦标赛。通过与 ESPN（美国）、TNT 与 Eurosport（欧洲）以及 Star Sports（印度）等国际媒体的合作，多项由 U.S. Polo Assn. 赞助的顶级马球赛事得以向全球播出，使世界各地的体育观众得以更广泛地接触这项运动。 根据 License Global 的评选，U.S. Polo Assn. 长期位列全球顶尖运动授权品牌之列，与 NFL、PGA Tour 及 Formula 1 齐名。此外，这一以运动为灵感的品牌亦因其全球成长表现而获得国际肯定。凭借作为全球品牌所取得的卓越成就，U.S. Polo Assn. 曾获 Forbes、Fortune、Modern Retail 与 GQ 等媒体报道，亦登上 Yahoo Finance 与 Bloomberg 等重要财经平台。欲了解更多资讯，请访问 uspoloassnglobal.com，并关注 @uspoloassn。 USPA Global 为美国马球协会（United States Polo Association，USPA）的子公司，负责管理市值数十亿美元的运动品牌 U.S. Polo Assn.。USPA Global 同时管理其子公司 Global Polo，该公司为全球领先的马球运动内容平台。更多资讯请访问 globalpolo.com，或在 YouTube 搜索 Global Polo。 如需更多信息，请联系：

