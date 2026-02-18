卡夫亨氏、巴西化工和泰纳瑞斯将领衔2026年圣保罗OMP大会

巴西圣保罗讯, 2026年2月17日 - (亚太商讯) - 人工智能驱动的供应链规划解决方案领导者OMP将于2026年4月16日在圣保罗举办为期一天的REAL系列会议，首次将该活动引入拉丁美洲。本次会议将汇聚《财富》500强企业领袖，分享他们如何通过数字创新重塑全球运营。

本次大会以“真实力·真方案·真成果”为主题，聚焦人工智能在复杂供应链环境中的实际应用。三大全球行业巨头将携手OMP的Unison Planning™解决方案，揭示其数字化转型背后的故事：

全球食品饮料巨头卡夫亨氏将展示如何通过数据驱动的规划、人工智能赋能的优化及端到端可视化构建更敏捷可持续的价值链。

巴西化工巨头Braskem将详述其转型历程，从大规模运营落地到塑造人工智能驱动未来的先进规划能力新阶段。

全球钢管制造商泰纳瑞斯将聚焦用户采用率提升，重点展示针对性培训与互动如何加速规划团队价值实现。

“我们非常高兴能将如此高水平的行业洞见带到圣保罗，”OMP首席商务与市场官Philip Vervloesem表示，“通过呈现卡夫亨氏、布拉斯科和泰纳瑞斯的成功案例，我们不仅在探讨供应链规划的未来，更在展示全球顶尖品牌如何通过人工智能创新实现这一愿景。”

人工智能与领导力主题演讲：安德烈亚·伊奥里奥

本次活动还将迎来数字化转型权威专家安德烈亚·伊奥里奥的主题演讲。这位曾任Tinder拉美区首席执行官及欧莱雅首席数字官的行业领袖，将为人工智能时代领导者提供发展路线图，重点阐述在快速演变的技术环境中所需的“以人为本”核心能力。

实战应用

与会者将参与深度分组研讨、交流圆桌会议，并现场体验OMP Unison Planning™解决方案演示。本次会议专为寻求加速实现自主规划与提升决策速度的供应链高管及从业者设计。

演示将重点展示OMP的最新创新成果：

常驻智能代理 ——由OMP人工智能协调器UnisonIQ驱动的无接触供应链解决方案，实现全透明自主规划

——由OMP人工智能协调器UnisonIQ驱动的无接触供应链解决方案，实现全透明自主规划 基于Unison Companion的可解释人工智能 ——增强信任度、提升应用率，并建立对求解结果的信心

——增强信任度、提升应用率，并建立对求解结果的信心 决策导向型规划 ——打破部门壁垒，贯通多层级规划，驱动关键成果，释放战略优势

——打破部门壁垒，贯通多层级规划，驱动关键成果，释放战略优势 供需规划的未来——智能可扩展能力，通过直观界面与内置协作功能重塑用户体验

“人工智能赋能的规划与决策速度，助力企业在持续颠覆的时代更快更智慧地前行。”

客户、潜在客户及合作伙伴现可注册参会。访问活动官网获取详情。

关于OMP

OMP为面临复杂规划挑战的企业提供业界顶尖的数字化供应链规划解决方案，助力其卓越发展、持续增长。数百家跨行业客户——涵盖消费品、生命科学、化工、金属、造纸、包装、塑料等领域——正通过OMP独特的Unison Planning™获得显著效益。

联系方式：

菲利普·弗弗洛森（Philip Vervloesem），OMP首席商务与市场官

电话：+1-770-956-2723

邮箱：pvervloesem@omp.com

消息来源：OMP

