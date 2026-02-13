Agencia Comercial拟斥逾1.2亿美元跨界布局AI基础设施

香港, 2026年2月14日 - (亚太商讯) - 2月13日， Agencia Comercial Spirits Ltd（NASDAQ：AGCC，以下简称“公司”或“Agencia”）宣布，为探索公司业务新增长点，公司已签署两份意向书，拟进军AI计算基础设施及数据中心领域。

拟斥资1.2亿美元租赁英伟达高性能AI服务器

公司于2026年1月15日与Ricloud AI Inc.签署了一份意向书，设定了初步条款，据此公司正在评估向Ricloud AI Inc.租赁基于英伟达NVIDIA B300平台（Blackwell架构）的高性能AI计算服务器。该租赁协议预计总金额约为1.2亿美元，涉及服务器数量约300台，在签署后的五个工作日内支付350万美元的保证金。Ricloud AI Inc.在英伟达NVIDIA Marketplace企业合作伙伴名录中登记为云合作伙伴，业务涵盖计算、网络及英伟达企业软件等领域。

拟在印尼购置土地建设数据中心

公司还与一家印尼合作方签署了另一份独立的意向书，涉及在印尼购置土地，用于建设AI计算基础设施及数据中心。根据规划，拟购置地块面积约为5万平方米，交易将通过公司或其设立的印尼附属公司进行。

根据意向书条款，公司将支付18万美元预订定金以临时锁定该地块，后续还需支付30亿印尼盾的预订费（不含11%增值税）。

切入高增长赛道，把握AI算力爆发机遇

当前全球正处于AI算力基础设施建设的黄金期。国际数据机构Gartner预测，2026年全球数据中心系统支出预计增长31.7%，突破6500亿美元。，AI优化服务器的支出增速较去年同比增长36.9%，成为IT支出中增长最快的细分领域。公司选择此时切入AI服务器租赁和数据中心开发，若相关交易顺利落地，有望受益于这一高景气赛道的发展机遇。

此次签署的两份意向书，标志着Agencia迈向从传统业务向AI基础设施领域探索转型的步伐。意向书涉及的NVIDIA B300平台基于Blackwell架构，是英伟达面向AI训练和推理的最新一代高性能计算平台。若能成功落地，公司将获得这一稀缺算力硬件资源的使用权，在AI算力服务市场中占据有利位置。而印尼作为东南亚最大经济体和数字经济快速增长的市场，对AI算力和数据中心服务需求旺盛。公司拟购置的5万平方米土地，为其在印尼建设数据中心、服务当地及周边市场奠定了基础。这一布局与东南亚地区日益增长的数字化需求相契合。

关于Agencia Comercial Spirits Ltd

Agencia Comercial Spirits Ltd是一家始创于台湾的威士忌产品进口商和分销商，原主要经营瓶装威士忌和原桶威士忌。公司通过三个业务部门运营：(i) 瓶装威士忌的采购与分销；(ii) 原桶威士忌的采购与分销；(iii) 桶装至瓶装服务及分销，包括品牌授权的装瓶、包装和销售。本次拟议的AI基础设施项目，代表着公司在其历史业务主线基础上，正式开启对AI基础设施这一全新领域的战略布局。该领域作为当前全球最具增长潜力的基础设施赛道，有望为公司带来新的业务增长点，实现从传统贸易向科技驱动型企业的转型升级。

