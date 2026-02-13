现代牙科集团四十周年志庆：「数字驱动 重塑笑容新标准」

香港, 2026年2月13日 - (亚太商讯) - 2026年2月12日，全球领先之义齿器材供应商 - 现代牙科集团有限公司 (简称「现代牙科」或「本集团」，股份代号：03600.HK) 发布全新品牌形象。今年，现代牙科集团迎来公司成立40周年，回顾集团的发展历程，从传统义齿供应商全面转型，成为行内深受牙医信赖的牙科顾问和解决方案供应商。伴随着牙科数字化的持续革新，我们很高兴宣布将品牌定位从「用心制造完美牙齿」焕新至「数字驱动 重塑笑容新标准」。

自1986年创立以来，现代牙科集团始终以提供优质可靠的义齿产品和服务为初心。作为全球领先的义齿供应商、分销商和顾问，集团专注于为欧洲、北美、大中华区、澳大利亚和东南亚等逾28个国家的牙医提供一站式服务。深耕义齿行业四十载，集团通过可靠和高质量的服务建立了声誉卓著的品牌。其产品原材料均获得CE标记、FDA或CFDA认证，确保产品的安全性。同时集团拥有ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系认证，以严格的守则把控生产流程，始终把产品的安全性和可靠性置于首位。

数字化牙科在过去十年迅速发展，从尖端的口内扫描协助精确数字印模，到面部扫描与患者口腔颌面结构分析的精密结合，这些技术使功能咬合与齿科美学能够更可视化地呈现。对创新突破的追求推动我们进一步开发如数字微笑设计方案来实现多维口腔数据分析，以优化临床工作流程，提供更可预测的治疗效果。我们专注于升级提交订单的数字平台和自身开发的牙齿矫正3D治疗计划软件，为我们服务的牙医和诊所提供更显著的价值。

展望未来，随着集团成立40周年之际开启新篇章，公司将以全新定位作为营运的核心指引，坚定追求牙科卓越，进一步拓展全球业务。其中一个战略核心在于升级其数字平台，以提升客户和患者体验，并建立一个全球牙科知库，协助牙医过渡数字化趋势和善用其所带来的优势。我们致力提供全面和创新的牙科解决方案，拓展技术服务边界，协助牙科专业人士掌握最新的技术发展并实现职业发展。这些策略使我们不仅成为一家义齿供应商，进而升级成为全面的牙科解决方案及服务供应商，塑造更完整的牙科生态系统，持续引领全球牙科行业向数字化、精准化和高效化的高质量发展方向稳步迈进。

关于现代牙科集团

现代牙科集团有限公司 (股份代号: 03600.HK) 为全球领先的义齿器材供应商、经销商和顾问，专注于发展迅速的义齿行业为客户提供定制式义齿。我们的产品组合大致可分为三类﹕固定义齿器材，例如牙冠及牙桥；活动义齿器材，例如活动义齿；及其他器材，例如正畸类器材、透明牙套、运动防护器及防鼾器。

现代牙科集团拥有多个备受称许的全球品牌，包括西欧的Labocast、Permadental及Elysee Dental、中国的洋紫荆牙科器材、香港的现代牙科器材、美国的Modern Dental USA及MicroDental、澳洲及新西兰的Modern Dental Pacific、新加坡的Modern Dental SG、台湾的 Modern Dental TW、马来西亚的 Apex Digital Dental及泰国的Hexa Ceram等。我们提供稳定和优质的产品及卓越的客户服务，令这些公司品牌能茁壮成长。我们于全球超过 28个国家拥有超过 80 家服务中心及服务逾 35,000 名客户。

