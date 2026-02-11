国泰君安国际保荐爱芯元智登陆港交所主板

香港, 2026年2月11日 - (亚太商讯) - 2月10日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力爱芯元智半导体股份有限公司（股票代号：600.HK，简称 "爱芯元智"）于香港交易所主板正式挂牌上市。此次上市丰富了港股在边缘AI推理系统芯片（"SoC"）领域的投资标的，也展现了国泰海通集团在服务半导科技企业方面的综合实力。

爱芯元智是AI推理SoC的供货商，专注为边缘计算与终端设备AI应用打造高性能的感知与计算平台，致力于构建先进的AI计算基础设施，推动人工智能普及化。招股文件显示，以2024年出货量计，爱芯元智是全球第一大中高端视觉端侧AI推理芯片提供商，在全球视觉端侧AI推理芯片市场排名前五。爱芯元智的爱芯智眸AI-ISP是全球首个实现规模化商用的AI-ISP解决方案，成为计算机视觉领域一大重要突破。截至2025年9月30日，爱芯元智自成立以来累计交付的SoC已突破1.65亿颗。爱芯元智已独立开发五代SoC并实现商业化，涵盖数十种类型，在视觉终端计算、智能汽车和边缘AI推理应用中已实现大规模生产。

此次项目发行最终定价为每股28.2港元，全球发售共10,491.52万股H股，基础发行募集资金规模约29.59亿港元，超额配售权完全行使后总集资额预计约34.02亿港元。国际配售和香港公开发售均获踊跃认购，其中国际配售认购倍数达6.8倍，香港公开发售认购倍数达104.82倍。此次发行获得了来自16名基石投资者的重仓加持，包括豪威集团、雅戈尔、德赛西威及均胜电子等产业资本，以及澳大利亚养老基金NGS Super等国际专业投资方。基石投资者合计认购股份约14.43亿港元，约占本次发售股份的48.76%，充分体现了市场对爱芯元智商业模式及长期发展前景的认可，也为上市后股价稳健提供支撑。

该项目的成功彰显了国泰君安国际对人工智能芯片行业的深入理解以及服务高新技术行业的专业能力。未来，国泰海通集团将持续聚焦科技创新领域，充分发挥境内外一体化协同优势，依托全链条金融服务体系，为更多硬科技企业提供从资本运作到战略资源整合的综合赋能，助力其高效链接全球资本市场，共拓智能新时代。

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球81%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com

