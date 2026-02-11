极智嘉发布首款人形通用仓储机器人：技术破壁垒 业绩强兑现 成长有望提速



香港, 2026年2月11日 - (亚太商讯) - 2月10日，全球智能机器人龙头极智嘉（2590. HK）重磅发布业内首款专为仓储场景原生打造的轮式人形机器人 Gino 1，一举攻克仓储作自动化最后一道壁垒，引领行业迈入无人仓新时代。 此前不久，公司披露2025年度录得订单人民币41.37亿元，同比增长31.7%，全球市场份额稳步扩大，叠加正式纳入港股通的资本利好，技术、业绩、资本三重共振，极智嘉迈入全新发展阶段。 市场对此已早有预期。 自上市以来，极智嘉股价最高触及33.38港元，较IPO发行价格涨超98%，接近翻倍，领跑港股机器人板块。 此次Gino 1的发布，既是其技术上的里程碑，更是公司抢占未来万亿级作自动化市场的关键落子，为业绩持续高增注入强大动能。 而南向资金配置通道的打开，将显著改善公司流动性，在坚实基本面与前沿技术突破共同支撑下，公司估值中枢有望持续上移。 万亿级存量市场空间 开启无人仓新时代 当前，全球仓储自动化仍存核心瓶颈。 权威机构Interact Analysis数据显示，全球超70%的仓库仍严重依赖人力。 即便在已部署自动化搬运设备（AMR/AGV）的现代化仓库中，占运营成本的50%的拣选、理货、打包等作环节因动作复杂、柔性要求高，成为自动化难以渗透的「禁区」，蕴含数千亿美元商业价值。 极智嘉发布的Gino 1，精准填补这一市场空白。 不同于业内「技术先行」的路径，Gino 1是极智嘉基于十年仓储场景Know-how、全球客户服务所积累的海量数据，所打造的「仓储原生」具身智能解决方案。 其从诞生之初便聚焦仓储场景通用多工能力设计训练，而非追求「全能」的技术概念，是真正为盈利而生的生产力 AI，这一特性让其在可靠性、效率上满足客户需求的同时，更具备卓越的成本效益，推动客户规模化部署与商业化应用落地。 硬件端，多目视觉、仿人全关节力控双臂、三指灵巧手、三维环境感知等全栈自研硬件让机器人走得顺、拿得稳、靠得住; 软件端，具身智能 VLA 快慢协同系统通过多模态融合感知、快慢协同智能架构等核心技术，让机器人能够像熟练工人一样看得懂、想得清、做得准，实现一台机器人覆盖仓储主要人工作业场景。 尤为关键的是，Gino 1已具备成熟的量产能力。 依托全球领先的产能支撑和深厚的场景理解能力，极智嘉可实现「发布即量产、落地即创收」。 此前公司推出的无人拣选工作站，发布后三个月内即通过世界500强企业POC验证并完成验收，验证了其工业级可靠性与快速商业化能力。 Gino 1的推出，让极智嘉成为仓储场景内唯一一家拥有移动机器人、专用机械臂和通用人形机器人全系列产品和技术能力的公司，构建起行业独有的产品技术壁垒。 对此，市场分析人士认为，凭借现有具身智能产品技术，极智嘉可为用户提供端到端无人仓整体解决方案，用户可「即买即用」，实现行业领先落地效率。 端到端方案也将赋予其仓储机器人产品族差异化竞争力，对其原有业务形成强效加成，更将对传统物流自动化行业带来变革性影响。 政策层面，随着中国人工智能+行动的深入及全球对制造业智能化升级的迫切需求，具身智能机器人正迎来产业与政策的黄金共振期。 对比其他机器人场景，仓储是To B 机器人最具商业兑现性的黄金赛道，具备强刚需、短 ROI（2-3年）、可规模化、易盈利的核心优势。 作为仓储机器人赛道的核心标的，极智嘉有望凭借技术领先性与商业化能力，成为产业发展的核心受益者。 订单高增成长确定性已获验证 如果Gino 1代表着极智嘉的未来增长引擎，那么当前逆势高增的订单数据，则直接印证了公司业务的核心竞争力与成长确定性。 业内分析认为，在全球经济环境复杂的背景下，极智嘉仍实现2025年订单金额超41亿元、 31.7% 的订单同比增长，背后是其在区域、行业、客户三大维度的全面突破。 区域拓展上，极智嘉在稳固原有市场优势的同时，成功开拓拉美、东欧等新兴区域市场。 2025年拉美中标额超 6亿元创历史新高、东欧近4亿元，成为海外新增长极; 欧洲市场持续发力，英、法、丹麦等国落地多个项目，比荷卢、南非实现首个项目突破，业务覆盖全球40余个国家和地区。 行业方面，中标全球食品饮料巨头2亿元项目，切入抗周期高刚需新赛道，锁定长期稳定现金流，为业绩增长提供了高确定性。 客户维度，与全球头部电商签署每年数亿元采购协议，形成长期共生格局。 从极智嘉的市场布局与业务发展轨迹不难看出，极智嘉已勾勒出当下与未来的增长图谱。 分析人士指出，以AMR为核心的移动自动化解决方案凭借全球化网络和多元行业渗透，持续贡献稳定增长的现金流和市场份额，构成了极智嘉的基本盘和第一增长曲线。 而以GINO 1所代表的具身智能业务，则凭借其解决核心痛点、填补市场空白的特性，成为驱动未来估值和收入跃升的第二增长曲线。 随着GINO 1这类高附加值的具身智能产品开始商业化交付，并与现有的AMR业务、无人拣选工作站形成协同，进一步延伸其价值链，不仅提升其整体解决方案的定价能力和客户粘性，更能通过复用强大的全球销售网络和客户基础，实现新产品的快速落地与规模收入。 两大业务引擎协同发力，确保了公司短期业绩的确定性与长期发展的巨大潜力。 盈利拐点显现 价值增长空间全面打开 主流机构亦普遍看好极智嘉发展，招银国际最新研报指出，极智嘉发布全球首款仓储通用机器人Gino 1，认为该产品有望拓展拣货和包装场景，维持“买入”评级。 招商证券预计 2025 财年公司实现调整后盈利，2026 年进入规模化盈利阶段; 美银证券预测 2025 年公司扭亏为盈，2028 年每股盈利同比增长 55%。 从全球AMR龙头到具身智能领域拓展，从订单逆势高增到盈利加速兑现，再到成为港股通标的获得资本加持，极智嘉正以技术为核、市场为翼、资本为桥，开启全新增长征程。具身智能打开长期空间、订单与盈利筑牢基本面、港股通带来资金与估值双重利好，极智嘉有望成为机器人产业规模化发展的核心受益者，其长期成长确定性将显著增强。



