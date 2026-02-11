爱芯元智上市 联控（3396.HK）旗下联想之星开年收获3个IPO



香港, 2026年2月11日 - (亚太商讯) - 2月10日，爱芯元智（0600.HK）在港上市，成为中国边缘AI芯片第一股，此次IPO发行价28.2港元，盘中市值超过165亿港元。作为爱芯元智首次对外融资的投资人，联想控股（3396.HK）旗下联想之星也收获了半导体芯片领域首个IPO。 不久前，小核酸药物公司瑞博生物（6938.HK）和手术机器人公司精锋医疗（2675.HK）也成功登陆港股。伴随爱芯元智上市的锣声，联想之星开年伊始已见证3家被投企业成功登陆资本市场。这家深耕硬科技十余年的早期投资机构，正迎来属于自己的集中收获季。"祝贺爱芯元智成功上市，凭借智慧城市和智能驾驶双轮驱动，他们已经成长为边端侧AI芯片平台型企业。作为半导体芯片行业为数不多的女性创业者，仇肖莘强大的学习和迭代能力令人印象深刻。"在联想之星总裁、主管合伙人王明耀看来，通过陪伴这家半导体芯片公司从起步到上市，联想之星对半导体芯片的投资逻辑和策略也获得成功验证。 联想之星投她 收获首个半导体芯片IPO 这是一个投资人与创业者相互成就的故事。 时间回到2019年，判断AI在应用层面将迎来爆发后，在半导体行业深耕二十多年的仇肖莘，选择以客户集中度较低但前景同样开阔的边缘侧和端侧AI芯片为切入点，最终创立了爱芯元智。 在仇肖莘看来，随着AI与芯片技术的发展，"云边端"三者的结合构成了人工智能的新基建，"通过建设这些基础设施，能够让AI真正地深入到各行各业，然后到普通大众的日常生活中去。" 那个时候，系统布局人工智能多年的联想之星，也在长期关注半导体芯片。一个偶然的机会，刚成立不久的爱芯元智进入这家早期投资机构的视野，由此开启了一段投资人长期陪伴创业公司成长的旅程。 早在2019年10月，联想之星团队就开始接触爱芯元智。作为中国半导体行业为数不多的女性创业者，仇肖莘首次与联想之星执行董事张琪见面时，这位行业资深老兵便给后者留下极其深刻的印象。 "她不仅拥有深厚的技术积淀，还管理过数千人的工程师团队。"一番交流下来，张琪除了近距离感受到仇肖莘平易近人，还发现她对半导体行业有非常深入的认知，"她对AI和半导体产业的深入理解，给了我非常多的启发。" 之所以能够深入洞察行业，离不开仇肖莘令人惊艳的职业履历。硕士从清华大学毕业后，她又拿到美国南加州大学电子工程博士学位，并曾先后担任美国AT&T Bell Labs首席科学家、美国博通公司副总裁以及紫光展锐首席技术官等职务。 在仇肖莘的带领下，爱芯元智很快组建了从芯片设计、验证、质量控制到供应链管理的全功能团队，核心成员均参与过10颗以上芯片的设计和生产，同时还自研了爱芯智眸AI-ISP和爱芯通元混合精度NPU两大核心技术。 "这家公司从一开始就是软硬协同设计，拥有独创性的算法和硬件IP。团队算法know-how与芯片工程化能力相得益彰，突破了端侧AI芯片的设计局限。"据张琪透露，联想之星很快便开始推进对爱芯元智的尽调事宜，最终于2020年3月在线上通过了投资决策。 这也意味着，在拿出2000万元投资爱芯元智后，联想之星成为对方首次对外融资的投资人。与此同时，爱芯元智不仅是联想之星第四期基金的首个项目，同时还成为这家早期投资机构当时单笔投资金额最大的人民币项目。 在获得联想之星等投资的4个月后，爱芯元智推出了自研的第一代AI芯片。凭借行业首创的"黑光全彩"技术，这款AI芯片能让夜晚拍摄的图片呈现亮如白昼的效果。看到他们出色的表现，联想之星又于2020年10月追投了这家公司1000万元。 为了成为一家平台型芯片公司，在智慧城市领域进入收获期后，爱芯元智又于2021年进军智能驾驶，并计划在未来将业务拓展到更广阔的机器人市场。在仇肖莘看来，当产品在不同市场得到验证后，那么就能通过相同的底层技术去持续拓展细分市场。 这份多线作战的决心和勇气，让联想之星合伙人高天垚深感佩服，"虽然智能驾驶的市场更加庞大，但同时也需要更大的资金投入，不过爱芯元智在多个业务板块都实现了很好的发展，最终让公司体量得以快速增长。" 成立不到3年时间，这家公司便成功研发并量产了两代四颗端侧、边缘侧AI芯片。他们取得的亮眼成绩，也超过了联想之星的预期。没有丝毫犹豫，这家早期投资机构又于2022年1月拿出3000万元支持爱芯元智。 在资源对接、产品路线选择及战略制定等方面，联想之星提供的帮助同样让爱芯元智获益匪浅。据仇肖莘透露，双方始终保持紧密沟通，当公司面临一系列决策时，联想之星都能给予有力支持。 从大公司的技术高管成功转型为创业公司优秀的创始人，王明耀对仇肖莘强大的学习和迭代能力赞不绝口，"从我们长期的观察来看，如果一个创业项目发展得很好，通常离不开投资人与创始团队之间的良性互动。" 一路走来，爱芯元智已构建行业领先的智能计算平台，并全域赋能终端计算、智能汽车、边缘计算、机器人等关键场景，同时驱动边缘侧、端侧人工智能规模化落地与产业升级，芯片累计出货近2亿颗。 随着爱芯元智成功上市，联想之星不仅收获了半导体芯片领域和第四期基金的首个IPO，同时还在财务方面获得丰厚回报，为第四期基金良好的业绩表现提供有力支撑。 "自上而下"打法 前瞻性系统布局半导体芯片 这笔漂亮的投资回报，源于联想之星的精准出手与持续重注。 对于联想之星而言，在重投入、长周期、高门槛的半导体芯片行业拥有亮眼的投资命中率，离不开他们的独特基因与长期积累。 早在2008年，联想之星在联想控股和中国科学院的支持下成立，旨在发现和培养科技创业人才，孵化科技创业企业，助力科技成果产业化。两年后，他们又做起早期投资，开始系统布局人工智能等前沿科技。 得益于"早期投资+深度孵化"的独特模式，联想之星通过"创业CEO特训班"，还有中国科学院体系、国内高校和实验室、产业公司以及海外等渠道，去深入挖掘优质项目，最终成功打造出自己独有的根据地。 "以人工智能为切入点，不断拓展在前沿技术领域的投资广度和深度。"在高天垚看来，联想之星通过在各领域形成优质投资组合作为细分根据地，不断增加认知红利和资源积累，最终形成正向循环。 沿着这样的投资策略，联想之星在十余年的时间里，持续布局了AI及AI应用、自动驾驶、半导体芯片、机器人/智能机器、商业航天、泛安全、能源科技等前沿科技方向的细分赛道。 在不断深入投资前沿科技的过程中，联想之星也在持续加大对人工智能的布局力度，并长期将端侧AI作为重点发力方向。据高天垚介绍，判断人工智能的发展离不开数据的获取与算力的突破后，他们从2015年便开始布局半导体芯片。 随着宏观环境发生变化，联想之星发现国产替代与自主可控变得更加重要。再加上下游场景的旺盛需求，意味着中国半导体芯片行业将迎来巨大的发展机遇。"后来决定加大投资力度时，我们还专门召开了一个研讨会。"据王明耀透露，在半导体芯片行业，他们最终形成了"自上而下"的打法。 结合自身实际情况，联想之星会通过分析宏观经济、产业政策、技术发展等大趋势，再筛选出半导体芯片行业具有长期增长潜力的方向和环节，最终聚焦于高价值且价格合适的优质标的。 "我们在投资半导体芯片时，不是简单地遵循'国产替代'的逻辑，而是会重点关注项目的创新程度。"高天垚直言，在半导体芯片行业，拥有新材料、新技术、新架构、新应用等新要素，才容易获得新的机会。 在芯片半导体领域，联想之星通过前瞻性系统布局，在早期阶段，围绕高性能计算投资了爱芯元智、图灵量子、亿铸科技、超摩科技、智傲通；围绕AI基础设施投资了极刻光核、思澈科技（已被收购）、玏芯科技；围绕AI感知投资了灵明光子、博升光电、驭光科技（已被收购）、芯感通；围绕5G基础设施投资了芯朴科技、比科奇、极芯通讯、频岢微电子；围绕第四代半导体材料投资了富加镓业。 如今，灵明光子已成长为高质量dToF传感芯片和系统解决方案提供商，产品可广泛覆盖车载激光雷达及智能座舱传感系统、智能手机等多种3D传感器应用终端及场景...至于提供世界级的MCU产品及全套解决方案的思澈科技，不久前已被上市公司收购。此外，他们天使轮投的硅谷项目，也于2025年初被大厂并购。 不管是被投的快速成长，亦或是项目的成功退出，关键在于联想之星对"人"和"事"的精准判断。 "事为先，人为重，最重要的是人和事的匹配。"王明耀坦言，还是得看创业者适不适合做这件事，而半导体芯片行业适合精英创业。 "不管创业者具体做什么事，我们通常还是会收敛到'人'这个维度。" 高天垚补充道。 以图灵量子为例。2021年4月，联想之星在这家公司天使轮融资时，果断投资了对方2500万元。虽然当时不少人认为量子计算离商业化落地很远，但联想之星却更看重对方核心团队的综合实力。 在他们看来，创始人金贤敏作为上海交大量子实验室主任，不仅是学术能力强大的科学家，还是富有创业激情和商业能力极强的创业者。此外，图灵量子还拥有全球唯一同时具备"芯片制备+量子计算+光子计算+人工智能"技术的团队。 目前，图灵量子已经构建了"芯片+算法"双轮驱动，打造了"自主可控技术+全链条IDM能力"，形成从技术研发到产业落地的完整闭环，同时还联合上海交大、上海交大无锡光子芯片研究院打造了中国首条光子芯片中试线。 对于联想之星而言，爱芯元智上市的锣声如同一声响亮的发令枪。面对战略价值不断提高的半导体芯片行业，联想之星有望收获越来越多的半导体芯片IPO。 科创投资形成新格局 联想之星迎来新篇章 在投早、投小、投科技成为行业共识前，联想之星已在这条难而正确的道路上坚持多年。 "由于自身独特的基因，我们会重点投资有意义、有价值、有技术含量的早期项目。"据王明耀透露，目前，联想之星作为首轮机构投资的项目比例在70%左右。 在行业火热前，联想之星便已早早布局。2010年，人工智能概念尚未流行时便开始系统布局；2014年，以行业先行者的身份寻找自动驾驶项目；2015年，成为最早一批投资商业航天的机构...在可控核聚变爆火前，联想之星也已提前入局。 对科创投资的长期实践与深入观察，让王明耀在2024年敏锐察觉到，新质生产力的提出开启了科创投资的新时代，"中国经济结构正从传统向创新转型，同时国资以及政府配套政策为科创投资提供了稳定的基础。" 基于这个精准的前瞻性判断，联想之星以敏捷的姿态主动出击，提前加大了对科技属性显著的项目的投资力度。以人工智能为主线，他们2025年新投的十几个项目科技属性几乎都拉满了，覆盖的也是深度关注的机器人、半导体芯片、低空经济、脑机结合、新能源等方向。 虽然联想之星占据先发优势，同时也积累了深厚的资源，但众多投资机构的扎堆涌入，正让中国科创投资的竞争变得愈发激烈，也给他们带来了巨大的挑战。 在科创投资新格局下，联想之星给出的破局之法是一方面，对市场尚未形成共识的赛道和项目进行提前布局；另一方面，在已有共识的方向和领域投更新和投更精。 "现在很多投资机构都在投早、投小、投科技，所以我们需要更往前一步进行布局。"在王明耀看来，投更新，是要在行业明确的趋势和拐点到来之前，提前对具有创新要素的项目进行预判；投更精，是要在估值上涨的前提下，通过对项目进行横向综合比较，优中选优。 得益于对科创投资的深刻认知，以及在资源、人脉、团队建设等方面的长期深耕，联想之星正迎来属于自己的集中收获季。 成立至今，联想之星已收获13个IPO。据王明耀透露，联想之星被投企业上市总数量很快会达到20家，"我们每一期基金的IRR都在20%以上，前三期基金DPI已回正，一期基金DPI已超过5。" 优异的投资回报和规范的运营标准，也让联想之星的新一期基金募资进展超预期顺利，预计不久后将实现超募关账。除了LP复投比例超过60%，他们新一期基金还获得由国家发改委、财政部共同推动设立的国家创业投资引导基金出资，成为对方首批签约基金。 按照联想之星的规划，新一期基金会重点关注AI+硬科技领域，包括具身智能、AI大模型、AI应用、AI基础设施（芯片、算力、光传输、光传感），还有低空经济、核能科技、量子信息、医疗（智能化医疗器械、创新疗法）等。 放眼望去，创业投资正在成为发展新质生产力的重要引擎，同时中国创投行业正在形成新的投资范式。在这场长达十年甚至更久的科创投资大潮中，联想之星正在加速开启属于自己的新篇章。 来源：联想控股微空间



