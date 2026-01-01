东方大鹏今日始：解码"功能饮料第一股"东鹏饮料的长期价值底色

香港, 2026年2月4日 - (亚太商讯) - 在近年港股新股市场中，真正意义上的消费龙头并不多见，而能够在发行阶段即吸引大规模长线基石资金的案例，更是少数。2月3日，东鹏饮料（09980.HK）正式登陆港交所主板，开启"A+H"双平台驱动的新篇章。这不仅是2020年以来亚洲消费品行业最大规模的IPO，更创下了港股史上消费行业 IPO 基石投资者数量最多的纪录。

由卡达投资局（QIA）、淡马锡、摩根大通资产管理、瑞银资产管理、贝莱德、富达、兰馨亚洲、保银（Pinpoint）、红杉中国、嘉里集团、盈科拓展集团在内的15家基石投资者，合计逾6亿美元的发售股份，阵容覆盖主权财富基金、国际顶级长线资管机构以及具备产业协同能力的战略资本，堪称近年来消费赛道中极具标志性的「长线投票」。

从三十年前深圳的一家饮料厂，到如今功能饮料巨头，东鹏饮料的故事是中国消费品牌崛起的缩影。而今天，全球顶尖资本的集体选择，预示着这个故事正从"本土深耕"迈向"全球叙事"的质变时刻。

千亿赛道中的王者：从核心业务看其增长确定性

所有宏伟的资本故事，都始于坚实的基本盘。东鹏饮料的价值根基，深植于中国功能饮料这个黄金赛道及其无可争议的领导地位。

随着国民健康意识觉醒、生活节奏加快以及消费场景的多元化，功能饮料市场持续扩容。根据弗若斯特沙利文报告，2019年至2024年，中国功能饮料市场规模年复合增长率达8.3%，远超同期整体软饮市场4.7%的增速，为龙头企业的增长提供了广阔的成长空间。

东鹏饮料正是这个赛道上的领航者。自2021年起，公司已连续四年稳居中国功能饮料市场销量第一，2024年市场份额进一步提升至26.3%，持续领跑行业发展。这一领先地位的铸就绝非偶然，而是源于公司在品牌建设、渠道深耕以及数字化运营三大核心领域的长期积淀，共同构成了东鹏饮料稳固且具备高确定性的业务基本盘。

品牌层面，"年轻就要醒着拼"早已超越单纯的广告语，升华成为激励一代奋斗者的文化符号。通过持续的品牌投入与精准的营销触达，东鹏饮料成功将产品与"提神"、"抗疲劳"、"奋斗"等核心需求深度绑定，在消费者心智中建立起强关联认知。

渠道布局上， 东鹏饮料超过430万个终端销售网站的立体化销售网络，实现中国近100%地级市覆盖，形成了竞争对手短期内难以企及的物理壁垒。配合其超过7500人的专业销售团队，公司实现对管道的深度掌控与精细运营，确保产品高效触达各类消费场景，为业绩增长提供坚实支撑。

数字化体系的建设进一步强化了公司整体竞争力。作为行业数字化先锋，东鹏饮料是于行业内率先启用"一物一码"系统与"五码关联"技术，并搭建起全流程、多层次、一体化的数字化运营体系，实现了从生产到消费的全链路数字化管理。这不仅保障了供应链效率与食品安全追溯，更使其能即时洞察数亿消费者的需求，驱动精准营销与产品迭代。

增长引擎"多核爆发"财务硬实力凸显

强劲的内生增长力则是东鹏饮料站稳资本市场的核心底气。公司用持续高增的财务资料，印证了"中国功能饮料龙头"的含金量。

2022 年至 2024 年，其营收从 85 亿元跃升至 158.3 亿元，年复合增长率为36.5%，远高于同期全球功能饮料行业及中国功能饮料行业的增速；净利润从 14.4 亿元飙升至 33.3亿元，年复合增长率高达52.0%。2025 年前三季度，公司继续保持高速增长，营收168.4 亿元，净利润 37.6 亿元，同比分别增长34.1%及38.9%。值得关注的是，公司盈利质量持续优化，净利率从 2022 年的 16.9% 提升至 2025 年前三季度的 22.3%，规模效应与运营效率双重提升。

持续高增长背后，是东鹏饮料多品类战略持续落地显效。核心产品"东鹏特饮"持续发挥压舱石作用，作为拥有"蓝帽子"保健食品认证的标杆产品，其凭借差异化的产品定位和精准的创新营销，已成为消费者心目中"能量补充"场景首选，2024 年实现收入 133.0亿元，2022年至2024年收入年复合增长率达27.3%，牢牢巩固能量饮料赛道领导地位。

第二增长曲线"东鹏补水啦" 展现出惊人的市场爆发力，其以"快速补充电解质"的功能主张的功能主张，快速抢占"汗点"场景场景。上市第二年已实现近人民币15亿元收入，同比增速高达280.4%。2025 年前九个月营收达28.5亿元，接近2024 年全年销售规模的2倍，营收占比已提升至16.8%，成功跻身运动饮料赛道核心阵营，印证了公司对消费趋势的敏锐洞察与快速落地能力。

与此同时，"东鹏大咖"咖啡、"海岛椰"植物蛋白饮料、"果之茶"系列等新品类加速起量，形成多点开花的产品矩阵。2024 年其他饮料收入同比增长 103.2%，形成覆盖能量、运动、咖啡、茶饮料等多场景的产品生态，彻底打破单一品类依赖，为公司打开了持续的内生增长空间。

全球征途"鹏翼张开"：A+H 平台赋能出海加速度

对于东鹏饮料而言，港股上市绝非简单的融资行为，而是全球化战略的关键跳板。作为"东方大鹏"飞跃全球的重要支点，香港上市将为公司带来更为多元的资金渠道，更丰富的股东结构，同时极大提升东鹏品牌在海外市场的认可度与合作信誉。

事实上，东鹏饮料的全球化布局早已落地生根。目前其产品已出口至 25个国家和地区，并在印尼、越南、和马来西亚等地设立子公司，逐步构建当地供应链体系，同时积极探索美国等其他国家和地区的市场机会。此次上市募集资金的主要用途之一就是拓展海外市场业务，探索潜在投资及并购机会，为实质性推进国际化进程注入强心剂。

豪华基石阵容的加持，更让东鹏饮料的全球化之路如虎添翼。一方面，卡达投资局、淡马锡等主权基金和全球资本的入驻，本身就是最高规格的"国际信用背书"。另一方面，与基石投资者中嘉里集团等全球产业伙伴的协同，能为其海外供应链、本地化物流与分销提供切实支持。

东鹏饮料港股上市，标志着公司经过三十年本土市场的淬炼，其价值终于获得了全球顶级资本体系的认证与加持。它的故事内核坚实——源于中国市场的深厚根基与强大盈利能力；它的成长叙事清晰——由多元化和全球化双轮驱动；它的航行伙伴卓越——由全球最顶尖的长期资本共同护航。当"东方大鹏"借力香江之风展翅，这瓶凝聚着中国消费力量的饮料正将其能量注入更广阔的世界，其长期价值的醇香，或许才刚刚开始散发。

