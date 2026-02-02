先导智能赴港招股：新能源装备龙头 开启全球增长新篇章

香港, 2026年2月3日 - (亚太商讯) - 在全球碳中和浪潮与能源结构转型的宏大叙事下，新能源装备行业正迎来黄金发展期。 从锂电、光伏到氢能、智能物流，多赛道同步爆发，行业竞争从单一设备供应的较量，升级为平台化、全产业链解决方案的综合实力比拼。

作为全球领先的新能源智能制造解决方案服务商，无锡先导智能装备股份有限公司（「先导智能」）在其董事长王燕清先生的战略引领下，始终以前瞻视野持续把握产业升级脉络，并通过制度化的决策机制，确保战略的高效执行与落地：从锂电池装备领域的绝对领先，到跨界布局光伏、智能物流等多元赛道; 从推动公司产品从单机设备向整线解决方案升级，到坚定不移地推行全球化战略; 乃至当前加码AI技术赋能生产研发，推动公司从单一锂电设备商升级为以固态电池为矛、多能互补为盾、全球交付为翼的世界级智能装备领军企业，战略价值与市场潜力日益凸显。

2月3日，先导智能（0470. HK）启动港股招股，拟全球发售93,616,000股H股，每手100股，按发售价45.80港元计，募集资金净额约41.66亿港元，预计于2月11日登陆联交所，实现A+H双重上市，开启全球化发展新篇。

技术筑盾 从「专利数量」到「核心工艺独占性」的升维竞争

在 20 余年的经营历程中，先导智能始终专注于智能装备领域核心技术研发，积累并掌握了自动化、智能化、数字化、软件集成、精密加工等全维度的智能装备底层核心技术，构建起完整的技术体系。 截至 2025 年9月 30 日，公司已在中国获得注册专利3,336项，形成了坚实的技术保护网。

不仅如此，先导智能已将技术优势从「专利堆砌」升维到以核心工艺独占性的更高层次，进一步夯实其竞争壁垒。 往绩记录期间，公司提供的制造设备及解决方案几乎全部为独家开发，可根据客户特定需求及工艺特点定制而成。 这种强大的非标定制与工艺独占能力，源于公司庞大的研发团队，他们不仅精通智能装备技术，更深刻理解锂电池、光伏、3C、氢能等多元领域的核心工艺与专业知识。 正是这种跨领域的工艺Know-how，使得团队能够精准洞察并迅速回应客户在每个工艺环节的独特需求，提供针对性极强的解决方案。

此外，公司通过模块化研发方式、独立开发的数字化端到端研发平台，以及灵活的供应链与质量管制体系，确保了非标定制产品的高质、高效交付。 这种以客户为中心的深度定制模式，使先导智能与宁德时代、特斯拉、隆基绿能等各领域顶尖客户建立了长期、深度甚至战略级的合作关系，形成极高的客户粘性。

未来之战：前沿技术卡位，绘制增长想象蓝图

在深耕当下的同時，先導智能基于對核心工藝的深刻理解，在代表產業未來的關鍵方向上精准佈局，构建了难以撼动的技术想象空间和长期增长确定性。

在固态电池领域，先导智能已率先卡位，成功打通固态电池量产的全工艺环节，实现全球首条车规级全固态电池整线解决方案的交付。 透过干法电极及一体化设计等先进工艺，该解决方案优化了从全固态电极制备关键设备、电解膜制备及复合机器、裸电芯组装到致密化仪器、到高压化成及老化设备的全固态电池整个生产流程，显著提高效率，确保高质量产出。 目前，公司已向全球各地多家客户陆续交付固态电池生产的核心设备。

AI 技术应用层面，先导智能打造的 LEADACE 穹顶系列智能平台，通过智能算法赋能锂电精益制造，已开发出超过50个AI应用场景。 在视觉检测领域，公司通过AI与3D技术深度融合，突破传统视觉检测算法局限，将缺陷识别准确率提升至99.8%; 在设备预测性维护方面，先导智能构建了设备运维数字化平台，结合AI算法，将预测性维护降低停机时间30%。

在新型光伏电池领域，公司深度布局包括TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等在内的新型技术，并已实现GW级规模应用该等技术的各种单体主要装备及整线解决方案的交付。 其开发的GW级TOPCon数字解决方案，整条生产线可实现26.5%以上转换效率，处于行业领先地位。 在XBC领域，公司XBC高速串焊机出货量在全球光伏智能装备供应商中排名第一。

在氢能领域，先导智能成功打通了PEM制氢制造的全部环节，其于2024年向《财富》全球500强客户成功交付一条自主研发的2000MW PEM电解槽整线解决方案，为当年中国企业在氢能装备领域承接的最大单笔海外订单。 公司开发的MEA制备设备、第四代MEA R2R装配产线通过工艺创新，针对性克服了制氢及燃料电池生产过程中的瓶颈问题，有效加快了氢能及燃料电池技术产业化进程。

全球化战略同步推进 财务韧性凸显增长动能

在巩固国内市场领先地位的同时，先导智能积极推进全球化战略。 作为国内首批实现全球扩展的新能源智能装备供应商以及首批在欧洲本土建设技术能力中心的中国锂电池装备供应商，公司已在16个国家或地区设立19家境外分公司及附属公司，致力于构筑全球研发、全球交付、全球服务布局。 目前，先导智能已与大众、宝马、西门子、LG Energy、SK On等全球知名企业建立了深厚的合作关系，成功交付众多标杆项目，并成为国内龙头客户出海布局的核心合作伙伴。

此外，先导智能还积极履行社会责任，通过联合国全球契约组织审核成为成员，并捐款成立先导智能暖光公益基金，支持研究、教育、乡村振兴及环境可持续性等领域，以全球化企业的担当提升品牌影响力。

全球化布局带来强劲的增长动能。 2022年至2024年间，先导智能海外销售收入由人民币 11.95亿元增至人民币28.31亿元，收入占比从 8.6%提升至24.0%。 2025年前9个月，海外业务在复杂外部环境下依然保持稳定，收入进一步增至人民币20.15亿元。 毛利率方面，2024年海外销售毛利率达36.7%，2025年前9个月进一步提升至39.3%，随着海外收入及订单比例不断提升，公司整体盈利能力持续优化。

在全球能源转型的政策红利下，先导智能凭借技术、战略、客户、财务四重核心驱动，构筑起强大的竞争优势。 技术层面，从专利积累到核心工艺独占性，形成坚实壁垒; 战略层面，平台化布局规避单一行业周期波动，全球化拓展打开增量空间; 客户层面，与全球龙头企业深度绑定，建立高粘性合作关系; 财务层面，海外业务强劲增长，盈利能力持续优化，为长期发展提供坚实支撑。

此次A+H双重上市，不仅为公司发展资金支持，更将进一步提升国际品牌影响力，助力全球化战略加速落地。 在管理团队的前瞻引领与制度化决策机制的保障下，先导智能正以硬核技术实力、完备的产业布局与强大的执行力，把握新能源装备行业的黄金发展机遇，长期配置价值凸显，有望迎来估值与业绩的双重提升。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network