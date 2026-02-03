上实集团携手Azzurra Capital合作落地 共启亚洲绿色科技投资



香港, 2026年2月3日 - (亚太商讯) - 近日，由上海实业（集团）有限公司（以下简称"上实集团"）与Azzurra Capital联合发起设立的亚洲环境科技合伙企业（Asia Environmental Technology Fund，简称"AETF"），已成功完成首关。AETF同步密集召开系列重要会议、深化多方合作对接，稳步推进落地运营与储备项目布局。 作为上实集团与Azzurra Capital联手打造的专业绿色投资平台，AETF拟定目标规模为5亿美元。AETF将立足香港、面向全球，锚定绿色发展时代机遇，汇聚亚欧及中东优质资本支持，致力于成为跨境环境科技投资领域的标杆力量。依托"欧洲技术引进+亚洲企业出海"的双向跨境赋能模式，AETF将国际私募股权的专业投研能力与上实集团深厚的产业资源深度融合，紧扣全球ESG主题尤其是环境科技投资目标，充分借助亚洲工业基础与政策红利，精选具备高增长潜力的投资标的。通过双向赋能策略，既加速欧洲前沿环境技术在亚洲的场景落地，也助力亚洲绿色龙头企业迈向全球，兼顾成熟项目的稳健回报与早期科技项目的成长潜力，助力亚洲稳步迈向"碳达峰、碳中和"绿色未来。AETF将重点涵盖可再生能源产业链、能源转化和储能技术、赋能绿色低碳发展的数智化技术（AI、IoT及智能制造）、循环经济与资源再生、可持续农业与未来食品体系、气候科技（CCUS）及环境监测解决方案、具备全球出口竞争力的绿色消费品与可持续生活方式等领域。 1月27日，AETF的GP公司召开首届董事会，凝聚合作共识、明晰推进路径、建立合规体系、储备重点项目、细化落实举措。在董事会召开期间，AETF董事和高管团队围绕落地运营、投资策略优化、多方合作拓展等召开了一系列专题会议，并同步拜访了香港多家知名机构，围绕环境健康领域潜在投资机遇、合作模式创新、跨境金融合规建设、项目协同联动、优质资源共享等议题深入交流讨论，为AETF精准对接香港本地优质资源、拓宽跨境合作版图筑牢根基。 上实集团与Azzurra Capital将凭借各自独特优势，构建起优势互补、协同发展的良好合作格局。上实集团自1981年在香港成立以来，聚焦生命健康与环境健康两大核心赛道，在产业整合、项目运营、本地资源对接等方面积累了深厚底蕴与丰富经验。Azzurra Capital作为拥有成熟跨境基金管理经验的知名投资机构，资产管理规模近9亿美元，在欧洲、中东等地拥有广泛的优质资源与优秀的投资业绩，深耕绿色科技与可持续发展领域，专业能力获行业认可。双方携手发起设立AETF，既是响应全球低碳转型号召、践行绿色发展理念的重要举措，也是深化跨境投资合作、支持沪港协同发展，赋能亚洲环境科技产业高质量发展的具体实践，更是双方实现优势互补、合作共赢的战略抉择。 香港当前正在全力发展创科、绿色金融等新引擎，通过扮演更积极的"超级联系人"和"超级增值人"角色，在服务国家大局中实现自身的高质量发展。作为上实集团在港开展金融投资业务的平台，上实资本（香港）本次与Azzurra Capital合作携手发起设立AETF，是上实资本（香港）紧抓当前香港发展机遇，服务在港发展，充分激发"香港所长"与"上海所能"的互补势能，系统推动两地创新链、产业链、资金链与人才链的深度融合的具体实践，将为加快构建开放融合、链接全球的创新生态系统，为沪港国际科技创新中心建设提供支撑。 上实集团首席金融投资官谷峰先生表示，此次与Azzurra Capital的合作，是上实集团将深厚产业资源与全球资本及顶尖投资管理经验深度融合的重要战略举措。期待通过AETF这一平台，不仅投资技术，更致力于培育产业。我们将积极开放自身的应用场景与生态系统，为优秀的绿色科技企业提供从验证到规模化发展的全方位支持，共同推动亚太区域的绿色转型与高质量发展。 Azzurra Capital创始合伙人Stefano Eugenio Marsaglia指出，亚洲作为全球低碳转型的核心阵地，拥有巨大的投资潜力与广阔的发展空间，绿色发展已成为不可逆转的时代潮流。AETF的成功设立，搭建起了连接欧洲、中东与亚洲绿色投资市场的重要桥梁，未来将充分发挥双方专业优势，推动先进技术、优质资本与广阔市场的跨境流动，全力打造亚洲环境科技投资领域的标杆，为全球低碳转型贡献力量。 风劲潮涌正当时，扬帆奋进启新程。AETF将以此次首关为重要契机，加速推进后续扩募进程，聚焦核心投资领域精准发力、推进优质项目落地见效，持续深化与各方机构的合作对接，积极开展品牌建设与行业交流。AETF将始终以"欧洲技术引进+亚洲企业出海"双向策略为核心，持续作为双方跨境绿色合作的核心载体，在各类行业峰会中传递合作价值、链接优质资源。AETF将以资本为纽带、以创新为动力，赋能亚洲环境科技产业高质量发展，推动ESG投资理念深度落地，为全球低碳转型注入持久动能、贡献坚实力量。



消费者, 金融, 环境, ESG, 健康与医药, Venture Capital & PE, Construction

