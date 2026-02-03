Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, February 3, 2026
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 2 February 2026, 18:39 HKT/SGT
Share:

来源 HighTide Therapeutics Inc.
君圣泰医药任命Filip Surmont博士为首席医学官 强化心肾代谢系统疾病（CKM）布局

香港, 2026年2月2日 - (亚太商讯) - 君圣泰医药（2511.HK），一家专注于开发多功能创新疗法、以解决代谢性慢病未满足临床需求的创新药公司今日宣布，任命Filip Surmont博士为首席医学官，全面负责公司的医学战略、临床开发及相关医学事务，助力公司核心管线在心肾代谢系统疾病（CKM）领域的研发进展与价值提升。

Filip Surmont博士在医疗与制药行业拥有超过30年的丰富经验，其中包括18年在跨国药企担任领导职务，以及16年的临床实践经验。他在心血管、代谢和肾脏疾病领域是全球公认的行业领导者，曾任职于惠氏、辉瑞、阿斯利康等跨国药企，担任高级医学领导职务，并在新兴市场、拉丁美洲、欧美及中国等多个地区领导医学事务工作，在复杂的全球医疗体系中成功打造高绩效团队，并推动多项临床实践变革。

Filip Surmont博士职业生涯成就卓著。他助力达格列净成为重磅畅销药物；也曾在中国主导"ACT on HF"项目，成功让20万名心衰患者受益于指南推荐的标准治疗；他首创的哮喘"抗炎缓解剂（AIR）"治疗策略，影响了全球约5000万名患者，并推动了国际治疗指南的更新。作为国际权威医学专家，Filip Surmont 博士长期深耕代谢及心血管相关疾病研究并积累了深厚学术声望，多项研究发表于《The Lancet Diabetes & Endocrinology》、《Journal of the American College of Cardiology》等顶级期刊。在职业生涯早期，Filip Surmont博士曾为奥运级运动员提供医疗服务。Filip Surmont博士拥有比利时根特大学医学博士学位及运动医学硕士学位。

君圣泰医药创始人、董事长兼首席执行官刘利平博士表示："我们热忱欢迎Filip Surmont博士正式加入君圣泰医药并担任首席医学官。他在心血管、代谢和肾脏疾病领域拥有丰富的全球经验、卓越的医学领导力与业界认可的成功经验。我们相信Filip Surmont博士的加入，将进一步强化公司的医学与临床开发能力，助力公司核心管线在CKM领域的临床开发与全球合作，为公司下一阶段发展注入强大动力。"

君圣泰医药首席医学官Filip Surmont博士表示："我很荣幸加入君圣泰医药。君圣泰医药在代谢性疾病领域的研发策略与管线布局，尤其是核心产品在CKM领域的临床潜力，与当前全球代谢慢病的未满足医疗需求高度契合。我期待与团队紧密合作，促进公司创新药物的价值转化，为全球CKM患者带来全新的治疗选择。"

关于君圣泰医药

君圣泰医药（股票代码：2511.HK）是一家专注于代谢性慢病的创新生物医药公司，旨在开发多功能、多靶点的创新疗法，重点聚焦于解决心肾代谢系统疾病(CKM)。立足源头创新，公司致力于开发突破性疗法，为全球患者提供标本兼治、综合获益的解决方案。公司已建立100%自主知识产权的全球化产品管线，在多个国家和地区开展了针对多项适应症的临床研究。公司核心产品HTD1801已获得美国食品药品监督管理局（FDA）2项快速通道与1项孤儿药资格认定、以及十三五"重大新药创制"国家科技重大专项。

更多信息，请访问公司官网：www.hightidetx.com，或联系公司品牌部：pr@hightidetx.com



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
HighTide Therapeutics Inc.
Dec 2, 2025 10:16 HKT/SGT
君圣泰医药公布HTD1801与达格列净的头对头III期临床研究结果 展现控糖优势及心血管代谢优效获益
Oct 31, 2025 08:30 HKT/SGT
全球首创抗炎代谢调节剂HTD1801完成2型糖尿病III期临床研究 展现持续52周的综合获益与安全性优势
Sept 23, 2025 21:53 HKT/SGT
心肾代谢综合征（CKM）治疗的新范式 君圣泰的"一药多效"迎来价值重估
Sept 17, 2025 08:00 HKT/SGT
EASD 2025 | 君圣泰医药口头报告HTD1801治疗2型糖尿病临床3期研究成果
Apr 24, 2025 18:35 HKT/SGT
君圣泰医药三项创新研究成果即将亮相2025欧肝会(EASL)
Apr 15, 2025 08:10 HKT/SGT
熊去氧胆小檗碱（HTD1801）一药多效 即将进入商业化新纪元
Mar 19, 2025 18:34 HKT/SGT
MASH疾病领域的大市场、大需求
Mar 4, 2025 12:32 HKT/SGT
重磅发布 - 君圣泰医药在JAMA Network Open发表熊去氧胆小檗碱治疗2型糖尿病的临床2期研究数据 疗效显著 多重代谢获益 市场前景广阔
Feb 27, 2025 21:01 HKT/SGT
迪拜高层代表团一行参访君圣泰医药 解码中国医药创新范式
Sept 13, 2024 18:22 HKT/SGT
君圣泰医药亮相香港国际生物科技论坛
Sept 11, 2024 11:51 HKT/SGT
EASD 2024 | 君圣泰医药口头报告熊去氧胆小檗碱（HTD1801）在T2DM中的两项事后分析
Aug 12, 2024 17:32 HKT/SGT
2024 CSE | 君圣泰医药分享天然产物在代谢性疾病的创新成果
July 1, 2024 15:00 HKT/SGT
河套科创区携手13家创新企业 君圣泰医药助力创新药国际化发展
June 5, 2024 09:00 HKT/SGT
君圣泰医药将在2024年国际肝病大会发布MASH临床2a期研究分析结果，进一步展现熊去氧胆小檗碱（HTD1801）的疗效与安全性
Mar 3, 2023 09:47 HKT/SGT
“天然分子” 的葫芦里，给慢病埋的什么药？
Jan 11, 2023 08:00 HKT/SGT
君圣泰HTD1801治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的临床IIb 期研究（CENTRICITY研究）完成首例患者给药
Jan 5, 2023 11:51 HKT/SGT
逆势融资1亿+美元，这家创新药Biotech有何独特之处？
Jan 5, 2023 08:00 HKT/SGT
君圣泰完成1.07 亿美元C/C+轮融资，加速推进在研管线的全球开发、商业化和商务拓展
Nov 16, 2022 10:00 HKT/SGT
《美国胃肠病学杂志》发表君圣泰HTD1801 治疗原发性硬化性胆管炎的临床 II 期研究数据
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       