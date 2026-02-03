君圣泰医药任命Filip Surmont博士为首席医学官 强化心肾代谢系统疾病（CKM）布局

香港, 2026年2月2日 - (亚太商讯) - 君圣泰医药（2511.HK），一家专注于开发多功能创新疗法、以解决代谢性慢病未满足临床需求的创新药公司今日宣布，任命Filip Surmont博士为首席医学官，全面负责公司的医学战略、临床开发及相关医学事务，助力公司核心管线在心肾代谢系统疾病（CKM）领域的研发进展与价值提升。

Filip Surmont博士在医疗与制药行业拥有超过30年的丰富经验，其中包括18年在跨国药企担任领导职务，以及16年的临床实践经验。他在心血管、代谢和肾脏疾病领域是全球公认的行业领导者，曾任职于惠氏、辉瑞、阿斯利康等跨国药企，担任高级医学领导职务，并在新兴市场、拉丁美洲、欧美及中国等多个地区领导医学事务工作，在复杂的全球医疗体系中成功打造高绩效团队，并推动多项临床实践变革。

Filip Surmont博士职业生涯成就卓著。他助力达格列净成为重磅畅销药物；也曾在中国主导"ACT on HF"项目，成功让20万名心衰患者受益于指南推荐的标准治疗；他首创的哮喘"抗炎缓解剂（AIR）"治疗策略，影响了全球约5000万名患者，并推动了国际治疗指南的更新。作为国际权威医学专家，Filip Surmont 博士长期深耕代谢及心血管相关疾病研究并积累了深厚学术声望，多项研究发表于《The Lancet Diabetes & Endocrinology》、《Journal of the American College of Cardiology》等顶级期刊。在职业生涯早期，Filip Surmont博士曾为奥运级运动员提供医疗服务。Filip Surmont博士拥有比利时根特大学医学博士学位及运动医学硕士学位。

君圣泰医药创始人、董事长兼首席执行官刘利平博士表示："我们热忱欢迎Filip Surmont博士正式加入君圣泰医药并担任首席医学官。他在心血管、代谢和肾脏疾病领域拥有丰富的全球经验、卓越的医学领导力与业界认可的成功经验。我们相信Filip Surmont博士的加入，将进一步强化公司的医学与临床开发能力，助力公司核心管线在CKM领域的临床开发与全球合作，为公司下一阶段发展注入强大动力。"

君圣泰医药首席医学官Filip Surmont博士表示："我很荣幸加入君圣泰医药。君圣泰医药在代谢性疾病领域的研发策略与管线布局，尤其是核心产品在CKM领域的临床潜力，与当前全球代谢慢病的未满足医疗需求高度契合。我期待与团队紧密合作，促进公司创新药物的价值转化，为全球CKM患者带来全新的治疗选择。"

关于君圣泰医药

君圣泰医药（股票代码：2511.HK）是一家专注于代谢性慢病的创新生物医药公司，旨在开发多功能、多靶点的创新疗法，重点聚焦于解决心肾代谢系统疾病(CKM)。立足源头创新，公司致力于开发突破性疗法，为全球患者提供标本兼治、综合获益的解决方案。公司已建立100%自主知识产权的全球化产品管线，在多个国家和地区开展了针对多项适应症的临床研究。公司核心产品HTD1801已获得美国食品药品监督管理局（FDA）2项快速通道与1项孤儿药资格认定、以及十三五"重大新药创制"国家科技重大专项。

更多信息，请访问公司官网：www.hightidetx.com，或联系公司品牌部：pr@hightidetx.com

