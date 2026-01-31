日清食品（香港）慈善基金连续第四年支持 香港教育大学精英运动员



香港, 2026年1月31日 - (亚太商讯) - 日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）宣布连续第四年支持香港教育大学（「教大」）精英运动员，并举行2025/2026 学年日清食品精英运动员奖学金颁奖典礼，以表彰在各自运动领域中表现卓越、并立志成为未来教育工作者的七位精英运动员。该奖学金将支付整个修业期的全额学费，确保他们能够专注追求学业及运动目标，无须担心财务负担。 该奖学金于2022年由日清食品（香港）慈善基金设立，以鼓励于教大修读健康教育（荣誉）学士课程、运动科学及教练（荣誉）理学士及学位教师教育文凭课程的精英运动员。此举措旨在支持他们的双轨事业发展，赋予他们能力成为合资格的健康教育工作者，同时在运动表现上继续追求卓越。 2025/2026 学年的七名得奖者包括新晋及续期奖学金的精英运动员。四名新得奖的精英运动员分别是：铁人三项代表莫柏勋先生和黄柏尧先生、排球代表何健瑶小姐以及香港足毽队代表阎诺小姐。除了新的奖学金得主，慈善基金亦将该奖学金设为可续期形式，为精英运动员提供整个学习期间的资助支持。获得续期奖学金的三名精英运动员包括：前香港单车队代表蔡钧乐先生、赛艇代表陈柏匡先生及香港单车队代表刘睿哲先生。 日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生表示：「日清食品在香港扎根逾 40 年，我们坚定不移地履行回馈社会的使命。奖学金直接体现了我们的创办人安藤百福先生『饮食和运动是健康的两大轴心』的理念。透过连续第四年支持教大的杰出运动员，我们不仅提供经济资助，更是在投资未来的领袖，他们将在我们的社会中倡导健康与福祉。我们很自豪能在他们的双轨发展道路上赋予他们力量，并深信他们将以杰出运动员和敬业教育工作者的双重身份，启发下一代。」 香港教育大学副校长（研究与发展）陈智轩教授对长期的合作伙伴关系表达深切感谢。他表示：「教大致力推动精英运动员发展可持续的双轨事业路径。日清食品精英运动员奖学金的慷慨支持令我们能够让现役及退役运动员继续进修，同时认可了他们卓越的运动成就。我衷心祝贺所有奖学金得主，他们展现了极大的热情、决心和使命感，并诚挚感谢日清食品（香港）慈善基金及安藤先生对健康教育和精英运动员发展的巨大支持及信心。」 主修中文及体育的学位教师教育深造文凭奖学金得奖人及杰出排球运动员何健瑶小姐对慈善基金表达衷心谢意。她说：「奖学金的支持赋予我们精英运动员学生力量，去追逐我们的抱负，并为社会带来有意义的影响。我们深信，我们能透过体育和教育的精神，创造更美好的未来。」 图片说明 日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生（中间右）及香港教育大学副校长（研究与发展）陈智轩教授（中间左）于2026年1月27日出席2025/2026学年日清食品精英运动员奖学金颁奖典礼。五名奖学金得主参与典礼，包括四名新得奖的精英运动员学生（从左至右）莫柏勋先生、黄柏尧先生、何健瑶小姐及阎诺小姐，以及获得续期奖学金的精英运动员学生蔡钧乐先生。 2025/2026年度日清食品精英运动员奖学金得奖人在各自领域均表现出色。左上起：铁人三项代表黄柏尧先生、排球代表何健瑶小姐、铁人三项代表莫柏勋先生、香港足毽队代表阎诺小姐、前香港单车队代表蔡钧乐先生、赛艇代表陈柏匡先生及香港单车队代表刘睿哲先生。 关于日清食品（香港）慈善基金 日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）于2020年 9月由日清食品有限公司（股份编号： 1475）以信托契约的形式成立。慈善基金致力推动教育、教学、学习、艺术、科学和学术研究、援助有需要人士及进行惠及香港社区的慈善工作。



