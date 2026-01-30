牧原股份招股：基石力挺 全球生猪产业龙头企业稀缺价值十足

香港, 2026年1月30日 - (亚太商讯) - 在港股市场，投资者可以找到能源、金融、科技、医药领域的行业龙头，却长期缺乏一个能够代表中国现代化农牧业的核心目标。随着牧原食品股份有限公司（「牧原股份」）于1月29日启动港股招股，这一结构性空白有望填补。本次IPO，牧原股份计划全球发售约2.74亿股H股，每手100股，最高发售价39港元，入场费为3939.34港元，预计于2月6日登陆联交所，完成「A+H」双资本平台布局。

值得注意的是，牧原股份港股IPO还引入Charoen Pokphand Foods、丰益(Wii Pte. Ltd.及HPRY)、中化香港、香港豫农国际、富达基金、加皇环球资产管理(亚洲)有限公司、Perseverance Asset Management、上海高毅及华泰资本投资(与高毅场外掉期有关)、平安人寿保险、大家人寿、UBS AM Singapore、美的发展控股BVI、Millennium、Jane Street等14家国内外知名机构作为基石投资者，合计认购约6.85亿美元的发售股份，相当于提前锁定约50%的发售股份。这不仅是资本市场对牧原投资价值的重磅背书，也标志着这家全球生猪养殖龙头加速国际化的步伐赢得了全球长期资本的认可。

从「规模第一」到「全能冠军」：全产业链铸就不可撼动「护城河」

作为连续四年蝉联全球生猪产能及出栏量双冠的龙头企业，牧原股份构建了覆盖生猪育种、生猪养殖、饲料生产、屠宰肉食生猪全产业链垂直一体化的商业模式，不仅实现了全流程可追溯的食品安全管控，更构建了极致的成本控制体系与协同效应，最终达成在规模、效率、成本与质量上的全面领先，成为生猪养殖行业中的稀缺核心资产。

在生猪养殖环节，牧原股份通过自主育种体系、优化饲料配方、智能化养殖以及先进的生物安全防控体系，持续推动其养殖成本优化和效率提升。数据显示，2019年到2024年，牧原股份的年均完全成本（即生猪养殖所产生的每公斤（活重当量）总成本及开支）持续保持中国大型生猪养殖企业中最低，2025年全年完全成本进一步降至每公斤12元，在行业周期中构筑其坚实的盈利韧性。

屠宰肉食业务作为产业链的重要延伸，自2019年布局以来，牧原股份通过屠宰环节洞察消费需求，反哺育种与养殖端，形成「养殖-屠宰-消费」的动态死循环。这一垂直整合的产业链不仅提升了产品附加值，更通过全程可追溯体系，持续为消费者提供健康、安全、高质价比的猪肉产品。其卓越质量获权威认可：2023年12月，牧原股份成为河南省首家获香港食环署批准的供港冰鲜猪肉注册企业；2024年11月，香港食环署官员实地考察后，对其全链品控体系给予高度评价。

短短5年间，牧原股份就在屠宰业务取得了全球领先地位。按2024年屠宰头数计，牧原股份位居中国第一，全球第五。2021至2024年，公司屠宰业务收入复合年均增长率领跑国内大型生猪屠宰肉食企业。2025年前三季度，屠宰量进一步增至约1916.4万头，产能利用率提升至88.1%，并在第三季度实现单季盈利，进一步增强了公司整体盈利的稳定性。

稳健经营夯实发展底气 财务强韧与股东回报并行

得益于全产业链的协同赋能，牧原股份在取得领先市场地位的同时，仍然保持高速增长。2014-2024年，公司总收入复合年均增长率达48.7%，在全球按照出栏量计算的排名前十的猪肉上市企业中收入增速位列第一。从收入结构来看，2025年前三季度，屠宰肉食业务收入占比已提升至28.5%，成为对冲养殖周期波动、稳定整体业绩的重要支撑。

与此同时，极致的成本效率也赋予牧原股份更为强劲的盈利韧性，使其能在市场低谷期保持相对稳健的盈利，而在景气周期则能充分释放利润弹性。即便在生猪价格波动的市场环境下，牧原股份2014-2024年间净利润复合年均增长率达到72.7%，平均年净利润率达到19.0%，是全球按照出栏量计算的排名前十的猪肉上市企业中，唯一一家于2014年至2024年平均年净利润率超过15.0%的企业。

稳健的盈利表现，也为牧原股份持续优化财务结构提供了坚实支撑。公司积极推动降负债、稳杠杆，截至2025年三季度末，公司资产负债率为55.50%，负债总额较年初已下降约98亿元，考虑到其10月完成的50亿元权益分派，已经超额完成了2025年年初制定的降负债总额100亿元的目标，财务结构更趋健康。

另一方面，过往长期的资本投资已逐渐转化为强大的现金流创造能力。2022-2024 年，牧原股份累计经营活动现金流入净额已 1.6 倍覆盖累计资本性支出，2024 年经营活动现金流入净额是资本性支出的 3.0 倍，2025 年前三季度这一比例进一步提升至 3.9 倍。随着公司大规模的产能建设进入尾声，未来资本开支逐步下降，未来自由现金流水平将稳步提升，为业务扩张与股东回报积蓄充沛弹药。

在扎实财务实力支持下，牧原股份持续高额分红，回报股东。2022 年至截至 2025 年 9 月 30 日止九个月，公司累计宣派股息总额达 166 亿元。此外，公司更明确 2024-2026 年股东回报规划，将每年以现金方式分配的利润由不少于当年实现的可供分配利润的40%，为投资者提供了清晰、稳定且具吸引力的回报路径。

在生猪行业从规模扩张向高质量转型的当下，牧原股份凭借其全产业链掌控力、极致的成本优势及卓越的盈利表现，展现出穿越行业周期、实现长期增长的强大韧性。此次赴港上市，意味着其国际化发展迈出重要一步。根据招股书，公司计划将募集资金净额的60%用于挖掘海外机遇，扩大商业版图。伴随港股上市完成，牧原不仅将获得更加畅通的国际资本对接渠道，更有望依托这一平台，加速技术输出、品牌国际化与资源整合，进一步巩固其在全球生猪产业中的领先地位，打开更广阔的长期成长空间。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network