腾讯等豪华股东阵容加持业绩增长亮眼 卓正医疗招股进行中

香港, 2026年1月30日 - (亚太商讯) - 1月29日，中国健康服务消费的新势力品牌——卓正医疗控股有限公司（"卓正医疗"或"公司"，股份代号：2677.HK）正式启动招股，目前正在招股进行中，即将叩开港股市场大门，有望成为年内中高端私立医疗领域的标杆性上市企业。

据悉，卓正医疗成立于2012年，深耕中高端健康服务消费市场十馀年，精准聚焦具有较强消费能力、追求个性化与高品质医疗消费体验的大众富裕人群。凭借清晰的客群定位与优质的服务体系，公司在行业内和用户群体中树立了良好口碑。

家庭常用多专科+线上线下一体化布局 业绩增长韧性十足

在全人医疗理念的深度赋能下，卓正医疗创新采用家庭医疗服务模式，构建了"实体诊疗+线上服务"深度融合的一体化医疗生态。公司业务覆盖儿科、齿科、眼科、皮肤科、耳鼻喉及外科、妇科及内科等核心专科，通过搭建高效的跨科室协作机制，实现专科资源互联互通，既能精准满足患者个人的多元化诊疗需求，也能为整个家庭提供全生命周期、全方位的医疗健康管理服务，有效提升患者满意度与忠诚度，同时催生丰富的跨科室转介机会，形成业务增长的内生动力。

这种实体及线上医疗服务的联动模式，显著提升了公司医疗服务的便捷性与专业性，同时能以经济高效的方式整合全域医疗资源，持续扩大公司在核心区域的患者覆盖范围，进一步夯实市场渗透力。

同时，卓正医疗始终秉持"以患者为中心"的服务原则，深耕"回归医疗本原"的企业文化，在循证医学原则的严格指导下，坚决杜绝不必要的医疗干预，将患者健康福祉置于首位。该等合规经营、诚信服务的理念，不仅赢得了患者的广泛认可，更契合了中高端医疗市场对规范化、高品质服务的核心需求，为公司长期发展奠定了坚实的口碑基础。

凭借独特的经营模式与扎实的服务能力，卓正医疗走出了"不靠医保补贴、不依赖高额营销"的高质量增长路径，业绩表现持续亮眼。财务数据显示，公司总收入从2022年的人民币4.73亿元稳步增长至2024年的人民币9.59亿元，复合年增长率高达42.3%。盈利方面，公司于2024年成功实现扭亏为盈，经调整净利润（非国际财务报告准则计量）为人民币1070万元；2025年首八个月，公司经调整净利润（非国际财务报告准则计量）维持稳定水平，达人民币1040万元，盈利质量持续优化，增长韧性十足。

腾讯等强大股东阵容助力 驱动公司未来加速成长

这份亮眼业绩与强劲增长韧性的背后，离不开强大股东阵容的鼎力加持，为卓正医疗的持续发展筑牢了坚实根基。公司汇聚了众多一线知名投资机构，其中腾讯通过意像架构持股19.39%，为公司带来数字化转型与生态资源整合的核心优势；H Capital持股14.89%，凭借丰富的消费及医疗行业投资经验赋能公司战略布局；富德生命通过Waterwood DHC Project Ltd及关联实体Waterwood Tactics Limited合计持股14.24%，为公司注入资本与资源支持；天图投资通过北京天图兴北、成都天图天投合计持股6.64%，Matrix Partners China II（经纬创投）系列基金合计持股3.31%，中金康瑞壹期（宁波）股权投资基金持股3.32%。

于披露的招股公告中，基石投资人名单更是看点十足，其中包括多家腾讯系上市公司微盟集团、手回集团以及库洛游戏组成的Health Vision Hong Kong Limited、医学检验龙头机构金域医学、国内AI与大数据头部企业明略科技以及国内新能源汽车头部企业小鹏汽车创始人何小鹏持股的Galaxy Dynasty Limited，汇聚跨领域战略资本，为卓正医疗 IPO 加码赋能。一众头部机构的加持，彰显了市场对卓正医疗商业模式与发展前景的高度认可，更能为公司后续业务扩张、技术升级提供充足的资本与资源保障。

从行业前景来看，随著居民收入水平提升、健康意识增强、消费升级趋势凸显，以及对个性化、高品质医疗服务需求的持续释放，私立中高端医疗市场规模稳步扩大。根据弗若斯特沙利文的数据，中国私立中高端医疗服务市场的总收入由2020年的人民币1,930亿元按21.9%的年复合增长率增加至2024年的人民币4,263亿元，且预计2024年至2029年将继续按年复合增长率14.3%增长，于2029年达到人民币8,314亿元，广阔的成长空间为卓正医疗的长期发展提供了有力支撑。

卓正医疗以全人医疗理念为引领，以家庭医疗模式为核心，以优质服务与合规经营为基石，在中高端私立医疗领域建立了差异化竞争优势与稳固的行业地位。可以预期，在港上市后，公司将借助国际资本市场的东风，进一步充实资本实力，持续提高运营效能及医疗服务质量，不断提升品牌知名度与市场份额，驱动公司在中高端私立医疗赛道上加速成长，为投资者创造丰厚回报。

