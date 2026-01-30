华富建业金融成为黄金赞助商 第三届香港资本市场论坛2026圆满举行 把握新机遇 激发新动能 共创金融未来

香港, 2026年1月30日 - (亚太商讯) - 华富建业国际金融有限公司（下称「华富建业金融」或「集团」）欣然宣布，「第三届香港资本市场论坛2026」于香港君悦酒店圆满举行。集团非常荣幸成为本次论坛的黄金赞助商之一。公司行政总裁林建兴博士身兼香港资本市场论坛筹委会主席暨香港上市公司商会常务副主席，率领集团多位高级管理层出席盛会。香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生亦亲临出席，与来自资本市场、政府机构、学术界及金融行业的众多专业人士齐聚一堂，深入探讨如何进一步激发香港经济新动力。

本届论坛由香港上市公司商会、香港董事学会及香港上市公司审核师协会有限公司及香港资本市场专业人员协会联合主办，获香港交易所、证券及期货事务监察委员会、会计及财务汇报局等机构大力支持。

随着全球经济进入创新与变革的新周期，本届论坛以「瞄准新机遇 启动新引擎」为主题，聚焦香港如何在瞬息万变的国际金融格局中开创新局、重振信心，并将挑战转化为持续进步的强大动力。

陈茂波先生担任主礼嘉宾，并在致辞中指出：「全球环境正以新的方式转变，为香港带来崭新而有利的机遇。我们面临的挑战，是如何把握时机，并交付具体而实在的成果。更具体而言，这包括支持国家的高质量发展；衔接内地企业走出去的需求与国际投资者的投资意向，同时推动香港自身的发展。」

林建兴博士以论坛筹委会主席身份发表开幕致辞，他表示：「作为连系中国与世界的重要金融枢纽，我们的使命是强化市场信心、深化融合发展、拓展多元增长引擎。我们须准确洞察新一轮增长动能，确保市场在灵活创新与稳健诚信之间实现协调共进。香港正站在全球变革的核心位置，本届论坛再次提醒我们：进步从来不是偶然，而是源于坚定抉择——以创新为志、以协作为桥、以信念为力，方能引领香港持续前行，共创新猷。」

当前，香港处于全球变革的核心位置，推动资本市场进步不仅依赖政策与监管的远见，更需各界积极参与及深度协作。本届论坛聚焦数字资产发展及资本市场结构变革两大主题，探讨科技创新如何与市场信任并行，助力改革步伐塑造更强韧性的市场生态。

华富建业金融作为本届论坛的黄金赞助商，深感荣幸。集团期望携手社会各界，群策群力，共同推动香港资本市场与区域经济共创辉煌、再谱新章，瞄准新机遇、启动新引擎，迈向高质量、可持续的金融未来。

关于华富建业国际金融有限公司

华富建业国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市，致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业，以及透过 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的网络及成员，为客户提供资本市场服务。

