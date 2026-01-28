牧原股份招股进行时：全产业链优势助力行业领先 技术出海开拓新布局

香港, 2026年1月29日 - (亚太商讯) - 2026年的中国生猪养殖业，正站在一个结构性变革的关键节点。2025年，反内卷产能调控政策成为生猪市场的核心影响变量，政策持续引导产能有序退出，稳价成为主旋律。市场普遍预期，在调控深化与产能去化的共同作用下，2026年猪价大概率将呈现「前低后高」的走势，行业有望在中期迎来周期性向上拐点，并步入全新的发展阶段。

在此背景下，中国生猪养殖龙头牧原食品股份有限公司（下称「牧原股份」或「公司、股份代号：02714.HK）赴港上市，于1月29日开启招股，全球发售273,951,400股，最高发售价为39.00港元，预计于2026年2月6日上市。作为全球最大的生猪养殖企业，牧原股份凭借深耕三十余年的全产业链积淀、领先的科技实力与稳健的盈利表现，充分彰显智慧生猪养殖行业领航者的硬核竞争力。

全产业链赋能 盈利韧性领跑行业

作为智慧生猪养殖的领航者，牧原股份深耕中国生猪养殖行业30余年，构建了覆盖生猪育种、养殖、饲料生产、屠宰肉食的垂直一体化商业模式，实现了上下游环节的高效协同与标准化管理，建立起全流程可知可控可追溯、精细化成本控制的运营体系，凭借这一模式与核心技术、成本管理能力，达成了规模、增长与盈利的三重平衡。

据弗若斯特沙利文统计，自2021年起，牧原股份生猪产能及出栏量连续四年位居全球第一，2024年全球市场份额攀升至5.6%，超过第二至第四位参与者合计份额；屠宰肉食业务同样表现亮眼，2024年按屠宰头数计位列全球第五、中国第一，2021至2024年收入复合增速领跑国内同行。

牧原股份坚持科技立业，作为智慧生猪养殖领航者，在生物安全、臭气治理、环境运营及成本管控领域持续叠代技术、突破行业痛点，提升效率、降低成本并创造社会价值。多年深耕下，公司不仅稳固行业领先地位，更实现优异盈利：2014-2024年，总收入、凈利润复合年均增长率分别达48.7%、72.7%，平均凈利润率19.0%，是全球十大猪肉食品上市企业中唯一同期超15%的企业；同期EBITDA复合增速60.2%，利润率30.8%，优于国内同行。

全球化布局技术出海 行业前景广阔

国际化是牧原股份核心发展战略之一，公司正将国内成熟的技术与成本优势复制至海外高潜力市场。目前，牧原股份以技术输出为先导，在东南亚市场布局成效显著：2024年9月，与越南BAF公司达成战略合作，提供全流程养殖服务，迈出全球化第一步；2025年8月，与正大集团签署协议，围绕多领域深化协同，借助其渠道影响力开拓全球市场；2025年9月，与BAF公司进一步合作，计划在越南西宁省建设高科技楼房养殖及配套饲料厂，总投资32亿元，达产后年供商品猪160万头，集中展现国内前沿养殖模式与成本控制能力。

从行业前景看，全球生猪养殖行业蕴藏的重大发展机遇。据弗若斯特沙利文统计，全球猪肉消费量稳步攀升，2020年至2024年从9520万吨增长至11530万吨，复合年均增长率达4.9%。作为全球第一大猪肉消费国，中国市场增长潜力依然可观，2024年人均主要肉类消费量为69.4公斤/人，相较于美国的102.0公斤/人仍有显著提升空间。除中国市场外，东南亚地区已成为猪市增长新引擎，随着当地经济持续发展、人均收入不断提升，越南、泰国、菲律宾等国人均猪肉消费量逐步增长，形成了极具潜力的海外增量市场为牧原股份全球化布局提供广阔展空间。

牧原股份凭借港股上市的资本助力、全产业链的核心壁垒、技术输出的先发优势，有望在全球市场竞争中持续领跑。未来，牧原股份将以「A+H」双平台为支撑，将成熟的运营模式与技术经验辐射至更多海外市场，深耕产业互联、推动合作创新，践行联农助农理念、实现双向共赢发展，为广大投资者带来长期稳定的回报。

