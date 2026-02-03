福美拉与赢创扩大医疗级产品分销合作



伊利诺伊州罗密欧维尔市, 2026年2月2日 - (亚太商讯) - 高性能材料分销领导者福美拉今日宣布达成扩展分销协议，将赢创CARE品牌医疗级产品纳入其医疗产品组合。该协议覆盖美国和加拿大市场，为关键医疗应用领域的高性能聚酰胺材料开辟了全新渠道。 此次扩展将于本周在MD&M West 2026展会启动，彰显双方通过高性能材料、响应式服务及稳定供应支持医疗市场的承诺。此举亦基于两家公司两年的合作基础——此前已将赢创VESTAMID®和TROGAMID®系列引入Formerra工程材料产品线。 通过此次扩展，福美来将支持赢创医疗级材料的应用领域，涵盖流体处理、药物输送、诊断系统、手术器械部件、医疗器械外壳、短期人体接触部件（<30天）及其他需兼具强度、透明度、耐化学性与稳定加工性能的非植入类应用。 核心医疗级材料包括： VESTAMID® Care ML PA12

VESTAMID® Care ME PEBA弹性体

TROGAMID® Care MX微晶PA “医疗客户依赖稳定供应、世界级法规支持及严苛环境下的材料性能，”福美来关键客户总监Steve Harmon表示，“赢创医疗级材料兼具耐久性、加工一致性及文档支持，满足医疗制造商需求。此次扩展使我们能为开发新一代设备的团队提供更强大的技术资源与材料渠道。” “福美来凭借严谨的技术实力与卓越的物流体系，已成功在工业领域验证其服务能力，现可覆盖医疗全产业链——从设计公司到复合材料制造商再到医疗器械OEM厂商。此次引入CARE品牌聚酰胺12产品，正是顺理成章的战略拓展。”赢创全球医疗器械业务经理巴斯克·拉尔古迪强调，“其医疗专长与聚焦优势，助力客户在各类关键应用场景中自信选用并实施我们的材料方案。” “其医疗健康领域的专业知识和专注度，能帮助客户在各类关键应用中自信地选择并实施我们的材料。” 通过引入赢创医疗健康CARE品牌材料，Formerra将为客户提供一套经过验证的聚酰胺解决方案，支持法规路径、设计要求及长期可靠性。Formerra团队将提供材料选型指导、加工支持及区域供应链保障，助力OEM厂商和注塑商加速开发周期。 Formerra将于2026年2月3日至5日在加州阿纳海姆举办的MD&M West展会2266号展位亮相。 核心要点： Formerra将在美国和加拿大分销赢创CARE品牌医疗级材料。

涵盖VESTAMID® L、VESTAMID® E、TROGAMID® CX系列医疗级材料及指定可持续选项

协议强化Formerra医疗产品组合，拓展其在流体管理、诊断设备、可穿戴设备及器械外壳领域的支持能力

Formerra将为医疗客户提供应用指导、法规文件支持及供应链持续性保障 关于Formerra Formerra是工程材料领域的顶尖分销商，将全球领先的聚合物生产商与医疗、消费品、工业及移动设备市场的数千家OEM厂商和品牌所有者紧密连接。依托技术与商业专长，我们以独特的组合优势著称：产品组合深度、供应链实力、行业知识、专业服务、领先的电子商务能力及创新思维。经验丰富的Formerra团队助力多行业客户以创新方式设计、选材、加工和开发产品，持续提升性能、生产力、可靠性及可持续性。了解更多请访问www.formerra.com。 关于赢创 赢创凭借创新实力与领先技术专长，不断突破化学领域的边界。这家总部位于德国埃森的全球化工企业业务遍及100多个国家，2024年实现销售额152亿欧元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）达21亿欧元。约32,000名员工秉持共同使命：以量身定制的产品与解决方案成为工业领域的超级力量，为客户提供决定性竞争优势，从而改善人类生活。遍及所有市场。日日践行。了解更多请访问www.evonik.com。 媒体联络

杰基·莫里斯

福美来市场传播经理

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144 来源：福美来



