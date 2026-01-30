Formerra将向欧洲供应福斯特医药化合物



康涅狄格州普特南市与伊利诺伊州罗密欧维尔市, 2026年1月29日 - (亚太商讯) - Formerra与GEON® Performance Solutions今日宣布达成协议，指定Formerra成为Foster®, LLC医疗级复合材料在欧洲的首选分销商。此举将Formerra现有的北美和南美分销网络进一步扩展，使其能够为所有地区需要同类产品的客户提供支持。 该协议基于Formerra与GEON在软质/硬质PVC及填充聚丙烯材料领域长期建立的全球合作伙伴关系，并承接GEON于2025年1月收购Foster的业务整合成果。 “将福斯特的医用级产品组合引入欧洲，将增强我们为该地区医疗器械制造商提供专业化复合材料的能力，并赋予其应对复杂监管环境所需的本土专业知识，”福斯特关键客户副总裁凯利·韦斯纳表示。“依托美洲合作伙伴关系的良好势头，我们很高兴能将这些久经考验的解决方案推广至欧洲客户——他们对医疗器械材料有着最高标准的要求。” 福斯特在定制医疗聚合物复合领域深耕逾30年，提供高度工程化的顶级聚合物配方，精准满足严苛需求。产品组合涵盖射线不透性复合材料、符合美国药典第六类标准及ISO 10993要求的等级材料，广泛应用于医疗植入产品等关键领域及高度专业化场景。 GEON首席商务官Arthur Adams表示：“通过Formerra将Foster产品线拓展至欧洲，使我们能够满足全球最具活力的医疗器械市场之一中医疗制造商日益增长的需求。此次扩张强化了我们共同致力于支持全球救命应用创新的承诺。” 将Foster®复合材料纳入欧洲产品组合后，Formerra将能更好地服务医疗健康领域的客户，不仅提供高度工程化的医疗聚合物，更可依托深厚的法规专业知识和覆盖全区域的响应式物流体系。 Formerra将于2026年2月3日至5日在加州阿纳海姆举办的MD&M West展会上亮相，展位号2266。 关键细节 Formerra公司将在欧洲分销Foster®医疗复合材料。

本协议为福美拉现有的GEON®聚氯乙烯和填充聚丙烯材料全球供应渠道增添了定制医疗级复合材料。 关于Formerra 福美拉是工程材料领域的顶尖分销商，将全球领先的聚合物生产商与医疗保健、消费品、工业及移动出行市场中的数千家原始设备制造商和品牌商紧密联结。凭借技术与商业专长，公司以独特的组合优势著称：产品组合深度、供应链实力、行业知识、专业服务、领先的电子商务能力以及创新思维。经验丰富的福美瑞团队助力多行业客户以创新方式设计、选材、加工和开发产品，从而提升性能、生产力、可靠性及可持续性。了解更多信息，请访问 https://www.formerra.com/。 关于GEON性能解决方案 GEON®高性能解决方案释放聚合物未来潜力。从旗下医疗部门Foster, LLC的生物医学材料，到建筑材料、汽车、连接技术及家电领域，这些市场的客户均依赖我们提供的复合解决方案组合、高度适应性乙烯基、聚烯烃、工程树脂技术以及全方位合同制造服务。在每项配方研发、合作项目与技术挑战中，我们正通过工程创新塑造明日辉煌，为客户创造显著优势。Geon在全球拥有约1,200名员工及15家世界级生产基地，总部设于俄亥俄州韦斯特莱克市。更多信息请访问www.geon.com。Geon系SK资本合伙公司旗下投资企业。 媒体联络

Jackie Morris

Marketing Communications Manager, Formerra

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144 SOURCE: Formerra



部门 化学, 健康与医药, Manufacturing

