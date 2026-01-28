日清食品（香港）慈善基金连续四年支持食品及营养科学人才

香港, 2026年1月28日 - (亚太商讯) - 日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）宣布连续第四年支持香港中文大学（「中大」）修读食品及营养科学的优异学生，并于今天举行2025-2026日清食品奖学金颁奖典礼，向11位本科及研究生颁发奖学金，以表扬他们在学业上追求卓越、立志成为未来行业领袖。

慈善基金和中大于2022年设立该奖学金，为获奖学生支付学年的全额学费。奖学金可于年度表现审批后续期，希望能够为合资格学生于整个修业期提供资助，确保他们能够专注学业，无须担心财务负担。

2025至2026学年四位新的获奖学生分别为：中大食品及营养科学理学士课程的凌静同学和卢珈言同学，以及正就读博士学位课程的巫涛同学和庄景如同学。获得续期奖学金的七位学生分别是：理学士课程的林祉亨同学、岑惠桁同学、梁巧雯同学、卢进晞同学、王筱渝同学，以及正就读博士学位课程的周正明同学和周丹丹同学。

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生表示：「日清食品相信『食为圣职』。我们坚守培养未来食品和营养领域领导者的使命。通过支持优秀学生，致力于培养专注改善食品质量和倡导更健康的生活方式的新一代专业人士。我们深信教育具有改变生活和增强社区的力量，并非常荣幸能与香港中文大学继续携手合作，共同推进此愿景。这些奖学金不仅是对个人未来的投资，更是为增进社会整体福祉贡献力量。」

香港中文大学副校长陈德章教授于典礼上向慈善基金表达衷心感谢：「香港中文大学一向以培育德才兼备的学生为己任，致力培养学生的社会责任感，孕育关怀社会、放眼世界的未来领导者。日清食品奖学金为学生提供有力的支持，助其追求理想、掌握实用技能，并以其所学回馈社会。这项合作充分体现业界对中大使命的支持，进一步促进具备社会责任感的人才培训，服务香港及国际社会。」

日清食品奖学金生卢进晞同学代表全体奖学金生感谢慈善基金捐资襄助中大设立日清食品奖学金，并致送由11位获奖学生共同制作的感谢册予安藤清隆先生。他表示：「这项奖学金对我们每一位而言皆具有深远意义。承蒙慈善基金的慷慨支持，我们得以专注学业，追求知识，并朝着自己的学习与职业生涯目标稳步向前。我们将秉持诚实守信的精神，追求卓越的学术表现，并以实际行动回馈社会。」

图片说明

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生（中间右）及中大副校长陈德章教授（中间左）今日出席2025-2026日清食品奖学金颁奖典礼。 本学年共有11位得奖学生，今年四名正在就读食品及营养科学博士课程的获奖学生分别为：（前排由左至右）新获奖的巫涛同学和庄景如同学，以及获得续期奖金的周正明同学和周丹丹同学。另外，七名正就读理学士课程的获奖学生分别是：（后排由左至右）新获奖的凌静同学和卢珈言同学，以及获得续期奖金的梁巧雯同学、卢进晞同学、王筱渝同学、林祉亨同学和岑惠桁同学。



关于日清食品（香港）慈善基金

日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）于2020年 9月由日清食品有限公司（股份编号： 1475）以信托契约的形式成立。慈善基金致力推动教育、教学、学习、艺术、科学和学术研究、援助有需要人士及进行惠及香港社区的慈善工作。

