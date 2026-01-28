东鹏饮料港股招股：豪华基石背书 东方大鹏振翅全球

香港, 2026年1月27日 - (亚太商讯) - 过去很长一段时间里，全球功能饮料市场的话语权，始终掌握在少数国际品牌手中。但这一固化格局，正随着中国消费市场的日趋成熟、本土供应链能力的持续迭代，以及民族品牌在规模与效率上的全面突围，悄然发生改变。而国民饮料品牌东鹏饮料，正是这场变革中最具代表性的破局者。

蓄力三十余年后，东鹏饮料的发展迎来关键节点。1 月 26日，东鹏饮料（9980.HK）正式启动港股招股，拟全球发售40,889,900股H股，每手100股，最高发售价248港元，预计于2月3日登陆联交所，实现A+H 股双重上市。

值得一提的是，本次港股IPO，东鹏饮料引入了一个超豪华基石阵容，包括卡达投资局（QIA）、淡马锡、摩根大通资产管理、瑞银资产管理、贝莱德、富达、兰馨亚洲、保银（Pinpoint）、嘉里集团、盈科拓展集团等在内的15家全球顶级机构合计认购约6.4亿美元的发售股份，创下了港股史上消费行业 IPO 基石投资者数量最多的纪录，彰显了国际资本对中国功能饮料赛道、以及东鹏饮料成长逻辑的认可。

从连续四年稳居中国功能饮料销量榜首的本土龙头，到剑指全球的综合饮品集团，东鹏饮料凭借深厚的行业积淀、强劲的产品创新力与全链路数字化运营优势，让 这只东方的大鹏飞向世界舞台。

飞跃重洋：全球化的"鹏"翼已然张开

东鹏饮料的故事，是一部典型的中国消费品牌崛起史。

它的成长轨迹与中国经济腾飞、消费升级的脉搏深度同频。从采用PET瓶包装建立定价优势精准契合目标人群的消费偏好打开市场局面，到以"年轻就要醒着拼"的 slogan 唤起一代奋斗者的共鸣，东鹏特饮用三十年时间，将自己深深烙进了国民的日常生活与精神世界。如今，东鹏饮料已在全国拥有超过430万个销售终端，2021年至2024年连续四年稳居中国功能饮料销量榜首，市场份额持续提升。

在本土市场站稳脚跟后，东鹏饮料将目光投向海外，凭借对海外市场需求的精准洞察，公司产品已成功进入越南及马来西亚等全球多个国家和地区，在东南亚市场初步建立品牌认知，并在香港、印尼、越南和马来西亚等地设立子公司，以本地化运营适配海外市场需求。截至2025年11月，东鹏饮料产品已销往30个国家与地区。

此次赴港上市，将成为东鹏饮料全球化战略的关键助推器。借助香港国际金融中心的资本平台，公司将进一步加大海外供应链建设、渠道拓展与品牌推广投入，深化"本地化团队 + 本地渠道 + 本地供应链" 的三维布局策略，深度挖掘东南亚市场潜力。同时积极探索美国等海外市场机会，将中国成熟的产品研发、供应链管理与数字化运营经验复制至全球。在全球功能饮料市场格局重塑的当下，东鹏饮料以中国市场的成功经验为蓝本，正从"国民品牌"向"全球品牌"稳步迈进。

不止于"能量"：一瓶饮料背后的多元宇宙

在许多人的认知里，东鹏饮料等于"东鹏特饮"。但如今，这家公司早已超越单一的能量饮料标签。公司战略性聚焦生命周期长、市场潜力大的饮料产品，持续拓展产品矩阵，构建起多元化的增长引擎，满足不同消费场景与人群的多元化需求。

其中，核心大单品"东鹏特饮"持续发挥压舱石作用，2024 年实现收入 133.04 亿元，2022-2024 年年复合增长率达 27.3%，"累了、困了，喝东鹏特饮"的品牌主张深入人心，成为百亿级国民标杆产品。

在运动饮料市场，"东鹏补水啦"凭借"快速补充电解质"的产品功能主张，上市第二年即取得近 15 亿元收入，同比增速高达 280.4%， 2025 年前三季度保持高速成长，收入同比增加134.8%，达28.47亿元，已成长为又一增长引擎。此外，"东鹏大咖"咖啡饮料贴合职场与休闲场景，"海岛椰"植物蛋白饮料主攻餐饮管道，"果之茶"系列覆盖低糖茶饮需求，2024 年其他饮料产品收入同比增长 103.2%。

目前，东鹏饮料已形成覆盖能量饮料、运动饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物蛋白饮料和果蔬汁饮料的全品类矩阵，消费场景从能量补充延伸至日常补水、餐饮佐饮、休闲消费等多个领域。这种"核心稳固、多元绽放"的生态，既满足了消费者多元化需求，也让东鹏饮料摆脱了对单一品类的依赖，为长期可持续增长提供充足动力。

高增长业绩+高景气行业，夯实高飞的底气

落实到财务层面，东鹏饮料展现出优异的增长韧性与盈利质量。收入端，2022-2024 年，公司营收从 85 亿元增至 158.3 亿元，年复合增长率达 36.5%；2025 年前三季度收入进一步增至 168.4 亿元，同比增长 34.1%，增长势头稳健强劲。

盈利端表现更为突出，2022-2024 年，公司净利润从 14.4 亿元飙升至 33.3 亿元，年复合增长率高达 52.0%；2025 年前三季度净利润增至 37.6 亿元，同比增长 38.9%。盈利能力稳步优化，净利率从 2022 年的 16.9% 持续提升至 2025 年前三季度的 22.3%，体现出规模效应与运营效率的双重提升。

更难得的是，东鹏饮料重视股东回报，自 2021 年 A 股上市以来，公司持续稳定派息，累计派发股息 54 亿元，累计派息率高达约 60%，以实际行动回馈投资者，彰显财务实力与长期主义的价值观。

另从公司所处行业来看，中国功能饮料市场的高景气也将为东鹏饮料的发展提供充足空间。弗若斯特沙利文预测，中国功能饮料市场规模预期到2029年达到人民币2,810亿元，2025-2029 年，年复合增长率达 10.9%，远高于同期软饮市场的 5.8%，其中运动饮料板块年复合增长率更是高达 12.2%。

东鹏作为行业龙头，凭借领先的市场份额和强大的品牌号召力，正处于"赛道宽、护城河深"的最佳位置。它不仅将受益于行业扩容，更有望凭借品类创新和管道精耕持续夺取市场份额，实现超越行业的"阿尔法增长"。

从广东一隅到全国领跑，从本土品牌到全球布局，东鹏饮料的港股上市不仅是企业发展的里程碑，更是中国民族饮品品牌走向世界的重要一步。未来，依托 A+H 股双重上市的资本优势、多品类协同的增长动力与广阔的行业前景，东鹏饮料的增长曲线将被进一步拉长。

当东方大鹏展翅，其翼若垂天之云。它的未来，是成为中国消费品牌全球化浪潮中的一抹亮色，也是在波澜壮阔的世界商业版图中，一个值得长期驻足的坚实座标。

