买金囤金可能不如掘金！香港唯一黄金矿业ETF（2824）重磅首发



香港, 2026年1月27日 - (亚太商讯) - 现货黄金突破 5000美元/盎司历史新高，还在冲去买实物黄金？其实，买金囤金可能不如掘金！ Solactive全球黄金矿业精选指数自基日以来累计涨幅达 324.8%，较伦敦金、上海金超额收益达200%（数据来源：彭博，截至 2025/12/31）。 1月26日-28 日，全港唯一黄金矿业 ETF——易方达黄金矿（2824）开放申购，一键布局全球黄金矿业龙头，助你捕捉黄金牛市的机遇。 黄金矿业股，为什么比黄金弹性更大？ 黄金股票长期走势与黄金现货价格一致，但弹性明显更大，原因是双重红利叠加的 "超额密码"：一是金矿企业部分成本固定，金价每波动1%，矿企利润变动可能放大2-3 倍；二是金价上行时，叠加企业盈利修复、矿产资源价值重估的额外增益。 从数据来看，Solactive 全球黄金矿业精选指数自 2023 年 3 月 17 日基日以来，累计涨幅高达 324.8%，是同期伦敦金、上海金涨幅的2~3倍， "金价放大器"实至名归。 黄金牛市，还能持续吗？ 在国际金价2025年飙涨超60%、创下自1979年以来最大涨幅后，2026 年势头未止，现货黄金连续冲破 4400、4600、4800、4900 美元四大关口，站上5000美元历史性关口，高盛将年底目标价从原本的4900美元上调至 5400 美元。黄金后市有多重利好因素： - 降息周期开启 + 实际利率下行，直接推升金价估值；

- 全球央行购金热情高涨，2025 年前三季度净购金 634 吨，95% 受访央行计划继续增持；

- 地缘危机 + 美元信用质疑，黄金作为避险与 "去美元化" 核心资产，需求持续升温。 重磅新品：全港唯一黄金矿业ETF 香港唯一聚焦黄金矿业的 ETF——易方达黄金矿（2824），锚定全球四大黄金产业区，精选30只金矿龙头股构建组合。其中港股标的囊括紫金矿业（16.25%）、招金矿业（14.01%）、山东黄金（13.56%）等国内巨头；海外部分覆盖加拿大、美国、澳大利亚优质标的，纽蒙特、巴里克矿业等全球矿业龙头均在列。地域分散+龙头集聚，既规避单一市场风险，又能充分享受全球黄金产业的增长红利，显现配置价值。 重要事项： 1. 易方达（香港）Solactive全球黄金矿业精选指数ETF（"子基金"）是易方达ETF信托下的子基金。易方达ETF信托乃根据香港法例成立的伞子单位信托。子基金属于证券及期货事务监察委员会（"证监会"）颁布的《单位信托及互惠基金守则》第8.6章所界定的被动式管理ETF。子基金的基金单位（"基金单位"）于香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）如股票般买卖。投资目标为提供紧贴Solactive全球黄金矿业精选指数（"指数"）表现的投资回报（未扣除费用及开支）。为达致子基金的投资目标，基金经理将采用全面复制策略或基金经理认为合适的代表性抽样策略，务求尽量紧贴指数从而达致子基金的投资目标，为投资者带来利益。子基金可按其绝对酌情权在全面复制策略与代表性抽样策略之间转换，无需事先通知投资者。 2. 本基金面临以下风险：a) 投资风险、b) 股票市场风险、c) 新指数风险、d) 地理集中风险、e) 中国内地政治、经济和社会风险、f) 黄金及贵金属矿石开采业集中风险、g) 与中小型市值公司相关的风险、h) 证券借贷交易风险、i) 交易时段不同风险、j) 被动投资风险、k) 交易风险、l) 追踪误差风险、m) 多柜台风险、n) 货币风险、o) 从资本中作出分派/实际从资本中作出分派的风险、p) 依赖做市商风险、q) 终止风险。 3. 指数属新指数。指数的运作历史极短，投资者无法据此评估其过往表现。无法保证指数的表现。与其他追踪有较长运作历史且较具规模的指数的交易所买卖基金相比，子基金或须承受较高风险。 4. 由于子基金追踪经选定地区（香港、美国、澳洲及加拿大）的表现，故须承受集中风险。相较于基础广泛的基金（例如环球股票基金），子基金可能更为波动，原因为子基金更易受到香港、美国、澳洲及加拿大不利情况所导致的指数价值波动所影响。子基金的价值可能较易受结算风险、托管风险及影响香港、美国、澳洲及加拿大市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管方面的不利事件所影响。 5. 阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前，请先细阅有关销售文件，包括风险因素，以得悉本基金详情。投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。 注：截至2026/1/20，易方达（香港）SOLACTIVE全球黄金矿业精选指数ETF为香港交易所上市及获香港证监会认可的唯一跟踪黄金矿业的ETF。此项声明乃基于(i)证监会产品数据库所载根据《单位信托及互惠基金守则》获证监会认可的所有集体投资计划，以及(ii)截至参考日期于香港交易所上市的所有交易所买卖基金之全面审查。若其他类似产品获证监会认可或于香港交易所上市，此声明的准确性可能会改变。此声明不包括非上市基金、私募基金、海外上市产品。 指数供应商免责声明 1.Solactive AG（"Solactive"）是Solactive全球黄金矿业精选指数（"指数"）的许可方。Solactive不以任何方式赞助、认可、推广或销售以指数为依据的金融工具，且Solactive对于以下方面不作任何明示或暗示的声明、担保或保证：(a) 投资于金融工具的适当性；(b) 指数的质量、准确性及/或完整性；及/或(c) 任何个人或实体通过使用指数而获得或将获得的结果。 2.Solactive概不保证指数的准确性及/或完整性，且不对与之相关的任何错误或遗漏承担任何责任。尽管Solactive对其获许可方负有义务，但Solactive保留更改指数计算或发布方法的权利，且Solactive不对指数的任何错误计算或任何不正确、延迟或中断的发布承担责任。 3.Solactive不对任何损害承担责任，包括但不限于任何利润或业务损失，或因使用（或无法使用）指数以致蒙受或产生的任何特殊、附带、惩罚性、间接或因此而起的损害。 易方达香港免责声明 1.投资风险提示 本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险，基金价格可升可跌，过往业绩不代表未来表现。投资前，投资者应仔细阅读基金说明书（包括「风险因素」部分）中与该基金相关的投资风险。 2.分发限制 本报告可能仅限在若干司法权区内派发。若在任何不允许分发相关资料或作出任何邀请或建议的司法权区内，或向任何人士分派本报告或作出邀请或建议即属违法的情况下，本报告不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可，并未经过香港证监会审核。 3.证监会认可声明证监会认可不等如对该计划作出推介或认可，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认可该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 4.版权声明 版权所有 © 2026。易方达资产管理(香港)有限公司。



