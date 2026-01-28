U.S. Polo Assn. 庆祝其作为第41届圣莫里茨雪地马球世界杯官方球衣及服饰合作伙伴的里程碑式首秀



美国佛罗里达州西棕榈滩与瑞士圣莫里茨, 2026年1月27日 - (亚太商讯) - U.S. Polo Assn. 作为美国马球协会（USPA）的官方运动品牌，庆祝其作为第41届圣莫里茨雪地马球世界杯官方球衣及服饰合作伙伴的首个合作年度。这项传奇性的三天赛事暨屡创纪录的生活方式盛会在瑞士恩加丁谷标志性的圣莫里茨冰封湖面举行，汇聚了世界级竞技、阿尔卑斯风情、球迷互动体验、贵宾活动以及全球体育庆典。为举办这一独一无二的赛事，主办方在圣莫里茨冰封湖面上直接搭建并安装了超过2400吨的基础设施。经过两天共八场预赛的激烈角逐，1月25日（周日），Standing Rock 在一场胶着的比赛中以 6 比 4.5 战胜 Flexjet，取得胜利。 1. 雪地马球世界杯决赛对抗激烈，Standing Rock 最终以 6 比 4.5 击败 Flexjet。图片来源：Tony Ramirez / @imagesofpolo，@snowpolostmoritz 作为第41届赛事，圣莫里茨雪地马球世界杯再次巩固了其作为全球唯一在雪地上举行的高杆马球赛事的地位，汇聚了来自世界各地的顶级球员及其卓越的马匹搭档。本届赛事再创纪录，在令人叹为观止的冬季运动胜地圣莫里茨，吸引了超过 26,000 名观众到场，其中包括来自全球的体育爱好者、媒体人士、模特、意见领袖及特邀嘉宾。 在冰封的湖面上，观众共欣赏了九场紧张刺激的高杆马球比赛，并于周日迎来一场动作密集、扣人心弦的决赛。赛事汇集了国际顶尖阵容，参赛队伍代表来自亚洲、欧洲、北美、南美及中东地区。 祝贺 Standing Rock 队夺得本届雪地马球世界杯冠军，队员包括队长 Philipp Müller（瑞士）、Max Charlton（英格兰）、Raul Laplacette（阿根廷）以及 Nacho Gonzales（英格兰）。Raul Laplacette 罚中一记点球，并在比赛末段攻入关键进球，帮助 Standing Rock 锁定胜局。亚军 Flexjet 队同样表现出色，阵容包括队长 Joaquin Castellvi（西班牙）、Pelayo Berazadi（西班牙）、David Stirling（乌拉圭）以及 Tito Gaudenzi（瑞士/美国）。 Standing Rock 队的 Raul Laplacette 获得本场比赛最有价值球员（MVP）称号；由 Standing Rock 队 Max Charlton 骑乘的赛马 Big Brother 荣获最佳赛驹奖。本届赛事的最佳马主（Best Playing Patron）由圣莫里茨—世界之巅队队长 Sebastien Aguettant（法国）获得。 USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示：“U.S. Polo Assn. 首次成为圣莫里茨雪地马球世界杯官方球衣及服饰合作伙伴，这是一次非同寻常的体验。”USPA Global 负责管理并推广市值数十亿美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。“这项历史性的赛事完美体现了 U.S. Polo Assn. 的品牌内涵——真实的体育精神、卓越的运动员，以及在地球上最非凡的环境之一，通过这项运动凝聚而成的全球社群。” Prince 还补充道：“祝贺 Standing Rock 队在圣莫里茨冰封湖面上取得了一场精彩的胜利！” 进一步巩固赛事的全球地位之际，U.S. Polo Assn. 在一则令人振奋的最新消息中确认，将与圣莫里茨雪地马球世界杯达成一项为期四年的重要合作承诺，作为官方球衣及服饰合作伙伴持续至 2030 年。 此外，U.S. Polo Assn. 还担任第二场半决赛的奖杯颁奖仪式赞助方，由 U.S. Polo Assn. 的 J. Michael Prince、Lorenzo Nencini 及 Franco Zuccon 共同颁发 U.S. Polo Assn. Cup，并赠送阿根廷手工皮革帆布包及 Matte Kit。在该场半决赛中，Standing Rock 战胜 Azerbaijan Land of Fire，成功锁定决赛席位。 赛场之外，圣莫里茨雪地马球世界杯呈现出其标志性的运动、奢华与社交氛围融合体验，整个周末贯穿球迷互动活动、VIP 款待、专属活动及冰上体验。U.S. Polo Assn. 的品牌形象深度融入赛事现场，从宾客体验到官方着装均有体现。湖面上一大亮点是由 Enders Sport 呈现的 U.S. Polo Assn. Shop，完整展示了 U.S. Polo Assn. 圣莫里茨限定系列，包括官方球队球衣、官方比赛羽绒夹克、羊毛与羊绒针织衫、羊毛与羊绒四分之一拉链上衣以及羊绒针织帽。到访商店的嘉宾还可享用 Perrier Jouët 香槟。 U.S. Polo Assn. 西欧服装授权商 Incom 的首席执行官 Lorenzo Nencini 表示：“圣莫里茨雪地马球世界杯以独特方式融合了竞技表现、历史传承与国际影响力，不仅强化了 U.S. Polo Assn. 品牌在欧洲的影响力，也进一步巩固了其在马球运动中的深厚根基。此类赛事在我们通过全球品牌、以真正的体育精神与消费者建立联系方面发挥着重要作用。” 创立于 1985 年，雪地马球运动诞生于圣莫里茨湖，并逐步发展成为全球最具代表性的冬季体育盛事之一。 赛事独特的雪地与冰面赛场，结合壮丽的阿尔卑斯山景，年复一年吸引着眼光独到的全球观众以及该项运动中最杰出的球员。 圣莫里茨雪地马球世界杯创始人兼首席执行官 Reto Gaudenzi 表示：“非常高兴今年首次迎来 U.S. Polo Assn. 作为官方球衣及服饰合作伙伴，他们为本届第 41 届圣莫里茨高杆雪地马球赛事增添了真实、以运动为核心的风格。” Gaudenzi 还补充道：“我也要感谢所有促成这一传奇赛事的人——我们的球员、赛马、马夫、赛事团队以及媒体，正是你们的鼎力支持，才使第 41 届圣莫里茨雪地马球世界杯得以成功举办。当然，也要感谢来自世界各地的观众和球迷——喝彩！我们明年再见！” 凭借在第 41 届圣莫里茨雪地马球世界杯上的成功首秀，以及延续至 2030 年的合作承诺，U.S. Polo Assn. 持续拓展其在全球最具声望的体育目的地中的布局，支持顶级赛事，致敬这项运动的历史传承，并在国际舞台上将球迷与消费者与马球运动的真实起源紧密相连。 2. 由 Enders Sport 呈现的 U.S. Polo Assn. 冰封湖面精品店，世界杯观众可在此选购 U.S. Polo Assn. 圣莫里茨限定系列。图片来源：Johnnes Räbel / @jfrctv，@snowpolostmoritz 3. 作为圣莫里茨雪地马球世界杯官方服装及球衣合作伙伴的 U.S. Polo Assn. 高管 J. Michael Prince、Lorenzo Nencini 及 Franco Zuccon，向第 41 届雪地马球世界杯冠军 Standing Rock 赠送礼物。 图片来源：Johnnes Räbel / @jfrctv，@snowpolostmoritz 4. 圣莫里茨雪地马球世界杯现场，网红与观众身着 U.S. Polo Assn. 服饰，展现独具魅力的雪地马球风格。图片来源：@uspoloassn 关于 U.S. Polo Assn. U.S. Polo Assn. 是美国马球协会（United States Polo Association，USPA）的官方运动品牌。USPA 是美国马球运动的管理机构，成立于 1890 年，总部设在佛罗里达州威灵顿的 USPA National Polo Center（NPC）。凭借遍及全球的多元渠道布局，U.S. Polo Assn. 通过超过 1,200 家品牌零售门店及数千个销售据点，在全球 190 多个国家提供涵盖男装、女装及童装的服饰、配件与鞋履产品。 U.S. Polo Assn. 长期赞助全球多项重要马球赛事，包括每年在 USPA National Polo Center（NPC） 举办的 U.S. Open Polo Championship®，该赛事为美国最具标志性的马球锦标赛。通过与 ESPN（美国）、TNT 与 Eurosport（欧洲）以及 Star Sports（印度）等国际媒体的合作，多项由 U.S. Polo Assn. 赞助的顶级马球赛事得以向全球播出，使世界各地的体育观众得以更广泛地接触这项运动。 根据 License Global 的评选，U.S. Polo Assn. 长期位列全球顶尖运动授权品牌之列，与 NFL、PGA Tour 及 Formula 1 齐名。此外，这一以运动为灵感的品牌亦因其全球成长表现而获得国际肯定。凭借作为全球品牌所取得的卓越成就，U.S. Polo Assn. 曾获 Forbes、Fortune、Modern Retail 与 GQ 等媒体报道，亦登上 Yahoo Finance 与 Bloomberg 等重要财经平台。欲了解更多资讯，请访问 uspoloassnglobal.com，并关注 @uspoloassn。 关于 INCOM S.P.A. Incom S.p.a. 成立于1951年，总部位于意大利蒙特卡蒂尼泰尔梅（PT），是 U.S. Polo Assn. 品牌服装部门的授权运营方，同时也在全球生产与分销多个重要服装品牌。此外，Incom S.p.a. 是意大利国家军警单位的主要服装供应商之一，提供制服与专业功能服，并拥有专利“Float”技术，用于制作具有浮力的特殊服装。自2008年1月起，Incom S.p.a. 即开始在欧洲地区生产并销售 U.S. Polo Assn. 的男装、女装、童装、内衣与泳装，销售表现持续增长。欲了解更多资讯，请访问 www.incomitaly.com 。 关于雪地马球及 Evviva Polo St. Moritz Ltd 1985 年，圣莫里茨举办了史上首次雪地马球赛事，标志着这一运动的世界首秀。自此，雪地马球世界杯便固定于每年一月最后一个周末在圣莫里茨举行。2014 年，瑞士雪地马球领域的主要推动者共同创立了 Evviva Polo St. Moritz Ltd，并与圣莫里茨镇签署了一项长期协议，从而确保圣莫里茨雪地马球世界杯的持续举办。公司董事会成员包括 Dr. Piero Dillier（主席）、Reto Gaudenzi（创始人、副主席兼首席执行官）及 Arndt Küchel；首席财务官为 Jürg Reinger。一支由本地及区域合作伙伴组成、运作成熟的团队，与赛事主办方及 See Infra Ltd 紧密协作，共同执行赛事。更多信息请访问：www.snowpolo-stmoritz.com。 附加图片（有效期至2026年2月22日）：https://we.tl/t-dhq9g7ts04 B-Roll: https://f.io/2IOeyqfe 赛事名称：第41届圣莫里茨雪地马球世界杯 官方服装及球衣合作伙伴：U.S. Polo Assn. 决赛对阵：Standing Rock vs. Flexjet Raul Laplacette 罚中一记点球并在比赛末段攻入一球，帮助 Standing Rock 锁定胜局。 比分： 6 比 4.5，Standing Rock 赢得第 41 届圣莫里茨雪地马球世界杯。 如需更多信息，请联系： Stacey Kovalsky (U.S.) - VP, Global PR and Communications

